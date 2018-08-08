ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ты помнишь, как всё начиналось?
Галина РУДЫХ, председатель первичной ветеранской организации Ивано-Матрёнинской детской больницы   
08 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

В Ивано-Матрёнинской детской больнице существует единственное на сегодняшний день в Сибири от Урала до Владивостока отделение, где производятся операции новорождённым и недоношенным детям. Лишь в середине ХХ века впервые в мире были произведены успешные операции таким малышам. Наше отделение открыто в 1994 году. Идея создания Центра хирургии и реанимации новорождённых принадлежит нынешнему главному врачу Владимиру Александровичу Новожилову.

Ещё будучи студентом медицинского института, он определил своё призвание – быть хирургом. Студенческий научный кружок под руководством «отца» детской хирургии в Иркутске Урусова Всеволода Андреевича укрепили это стремление. Дежурства в больнице, участие в операциях, производимых опытными хирургами, работа над специальной литературой привели к тому, что из вчерашнего студента вырос настоящий специалист.

Затем было поступление в аспирантуру в Москве. И там он побывал в самом современном и единственном на тот момент специализированном отделении для хирургии новорождённых. Защитив диссертацию кандидата медицинских наук, Владимир поделился идеей создания специализированного хирургического отделения для новорождённых детей в Ивано-Матрёнинской больнице со своим учителем – Всеволодом Андреевичем, нашёл поддержку, в том числе и у главного врача больницы З. Г. Дубовик.

0808 06 1

Ну что, кроха, будем бороться?! В. А. Новожилов, 1995 год

Отдельная палата в отделении патологии новорождённых, затем небольшой блок, который ютился в разных местах ИМДКБ – так начиналась жизнь этого отделения в 1992 году. В 1994 году оно приобрело собственные стены. За 24 года существования отделение превратилось в узнаваемый бренд нашего города. 13 лет возглавлял это уникальное подразделение городского лечебного учреждения Владимир Александрович. Тысячи спасённых жизней, бесконечная благодарность родителей, чьи дети смогли обрести вторую жизнь. Новожиловым защищена и докторская диссертация, он получил звание профессора, чутьё на пороки развития у плода в утробе матери и недавно родившихся детей только крепло. Создан сплочённый коллектив, где каждый уникален – от врача до санитарочки. Нежное сердце, чуткие руки и быстрая реакция на сложившуюся обстановку, умение найти выход, казалось бы, из безвыходного положения – таким должен быть хирург для только что родившегося ребёнка. Таковыми и являются врачи, с которыми создавалась эта служба: Ю. А. Козлов, А. В. Леонов, Т. В. Павленок, С. В. Ионушене, О. В. Ольгина. А. Н. Махов, В. М. Ковалёв, А. В. Подкаменев.
С первых дней становления отделения работают медицинские сёстры, которых называют «золотым фондом» отделения: Л. И. Жигайло, С. К. Григорьева, О. В. Радикевич.

Первой сестрой-хозяйкой отделения до самого выхода на заслуженный отдых была З. В. Дудоладова, двадцать лет проработала санитаркой З. И. Жаркой. Коллектив получился стабильный и слаженный, когда каждый понимает другого с полуслова.

В 2007 году Владимир Александрович возглавил Ивано-Матрёнинскую детскую больницу, но всегда находил в своём плотном графике место и для любимой работы хирурга. Под руководством В. А. Новожилова стационар претерпел значительные изменения в плане обустройства и оснащения. В 2013 году был заново отстроен и пущен в работу современный операционный блок, задуман и потихоньку реализуется план о строительстве более современного стационара для детей. Заботясь о сотрудниках, Владимир Александрович планирует со временем перепрофилировать пятиэтажный корпус по ул. Депутатской под общежитие для персонала.

0808 06 2

1992 год, коллектив единомышленников (в первом ряду справа В. А. Новожилов, во втором ряду первый слева Ю. А. Козлов)

Своё детище – хирургическое отделение для новорождённых детей – он оставил не менее увлечённому детской хирургией, доктору медицинских наук Ю. А. Козлову, с которым, как говорится, съел не один пуд соли.

Юрий Андреевич, как и Владимир Александрович, дневал и ночевал в больнице, не пропускал возможности присутствовать на операциях хирургов со стажем. Теперь это главный детский хирург-эксперт Сибирского федерального округа. В отделении проводится весь спектр операций при патологических состояниях, имеющихся у новорождённых детей, начиная с хирургии кишечника и далее: абдоминальная хирургия, хирургия почек, сердца, лёгких, головного мозга. Ю. А. Козловым внедрено видеоассистированное вмешательство при заболеваниях лёгких и средостения у новорождённых, что было отмечено премией на шестом Международном конгрессе Европейской ассоциации детских хирургов. В 2010 году Юрий Андреевич признан лучшим детским хирургом России. Рядом с анестезиологами, реаниматологами (а эта служба выделена в самостоятельное отделение), сёстрами милосердия, выхаживающими детей только что родившихся и даже с очень малым весом, хирурги делают чудеса.

Приходят в отделение и молодые специалисты, сердцем и душой прикипающие к крохам, родившимся с пороками развития. Это преданные профессии врачи и медицинские сёстры, имеющие сострадание и умеющие чувствовать боль новорождённого человечка.

Низкий поклон всем сотрудникам этого уникального отделения.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске