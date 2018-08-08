Ты помнишь, как всё начиналось?

В Ивано-Матрёнинской детской больнице существует единственное на сегодняшний день в Сибири от Урала до Владивостока отделение, где производятся операции новорождённым и недоношенным детям. Лишь в середине ХХ века впервые в мире были произведены успешные операции таким малышам. Наше отделение открыто в 1994 году. Идея создания Центра хирургии и реанимации новорождённых принадлежит нынешнему главному врачу Владимиру Александровичу Новожилову.

Ещё будучи студентом медицинского института, он определил своё призвание – быть хирургом. Студенческий научный кружок под руководством «отца» детской хирургии в Иркутске Урусова Всеволода Андреевича укрепили это стремление. Дежурства в больнице, участие в операциях, производимых опытными хирургами, работа над специальной литературой привели к тому, что из вчерашнего студента вырос настоящий специалист.

Затем было поступление в аспирантуру в Москве. И там он побывал в самом современном и единственном на тот момент специализированном отделении для хирургии новорождённых. Защитив диссертацию кандидата медицинских наук, Владимир поделился идеей создания специализированного хирургического отделения для новорождённых детей в Ивано-Матрёнинской больнице со своим учителем – Всеволодом Андреевичем, нашёл поддержку, в том числе и у главного врача больницы З. Г. Дубовик.

Ну что, кроха, будем бороться?! В. А. Новожилов, 1995 год

Отдельная палата в отделении патологии новорождённых, затем небольшой блок, который ютился в разных местах ИМДКБ – так начиналась жизнь этого отделения в 1992 году. В 1994 году оно приобрело собственные стены. За 24 года существования отделение превратилось в узнаваемый бренд нашего города. 13 лет возглавлял это уникальное подразделение городского лечебного учреждения Владимир Александрович. Тысячи спасённых жизней, бесконечная благодарность родителей, чьи дети смогли обрести вторую жизнь. Новожиловым защищена и докторская диссертация, он получил звание профессора, чутьё на пороки развития у плода в утробе матери и недавно родившихся детей только крепло. Создан сплочённый коллектив, где каждый уникален – от врача до санитарочки. Нежное сердце, чуткие руки и быстрая реакция на сложившуюся обстановку, умение найти выход, казалось бы, из безвыходного положения – таким должен быть хирург для только что родившегося ребёнка. Таковыми и являются врачи, с которыми создавалась эта служба: Ю. А. Козлов, А. В. Леонов, Т. В. Павленок, С. В. Ионушене, О. В. Ольгина. А. Н. Махов, В. М. Ковалёв, А. В. Подкаменев.

С первых дней становления отделения работают медицинские сёстры, которых называют «золотым фондом» отделения: Л. И. Жигайло, С. К. Григорьева, О. В. Радикевич.

Первой сестрой-хозяйкой отделения до самого выхода на заслуженный отдых была З. В. Дудоладова, двадцать лет проработала санитаркой З. И. Жаркой. Коллектив получился стабильный и слаженный, когда каждый понимает другого с полуслова.

В 2007 году Владимир Александрович возглавил Ивано-Матрёнинскую детскую больницу, но всегда находил в своём плотном графике место и для любимой работы хирурга. Под руководством В. А. Новожилова стационар претерпел значительные изменения в плане обустройства и оснащения. В 2013 году был заново отстроен и пущен в работу современный операционный блок, задуман и потихоньку реализуется план о строительстве более современного стационара для детей. Заботясь о сотрудниках, Владимир Александрович планирует со временем перепрофилировать пятиэтажный корпус по ул. Депутатской под общежитие для персонала.

1992 год, коллектив единомышленников (в первом ряду справа В. А. Новожилов, во втором ряду первый слева Ю. А. Козлов)

Своё детище – хирургическое отделение для новорождённых детей – он оставил не менее увлечённому детской хирургией, доктору медицинских наук Ю. А. Козлову, с которым, как говорится, съел не один пуд соли.

Юрий Андреевич, как и Владимир Александрович, дневал и ночевал в больнице, не пропускал возможности присутствовать на операциях хирургов со стажем. Теперь это главный детский хирург-эксперт Сибирского федерального округа. В отделении проводится весь спектр операций при патологических состояниях, имеющихся у новорождённых детей, начиная с хирургии кишечника и далее: абдоминальная хирургия, хирургия почек, сердца, лёгких, головного мозга. Ю. А. Козловым внедрено видеоассистированное вмешательство при заболеваниях лёгких и средостения у новорождённых, что было отмечено премией на шестом Международном конгрессе Европейской ассоциации детских хирургов. В 2010 году Юрий Андреевич признан лучшим детским хирургом России. Рядом с анестезиологами, реаниматологами (а эта служба выделена в самостоятельное отделение), сёстрами милосердия, выхаживающими детей только что родившихся и даже с очень малым весом, хирурги делают чудеса.

Приходят в отделение и молодые специалисты, сердцем и душой прикипающие к крохам, родившимся с пороками развития. Это преданные профессии врачи и медицинские сёстры, имеющие сострадание и умеющие чувствовать боль новорождённого человечка.

Низкий поклон всем сотрудникам этого уникального отделения.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ