Такая простая сложная жизнь…

Так получилось, что у Валентины Степановны Голыно (Войцеховской) целый набор категорий, связанных с военным лихолетьем: она дитя войны, дочь погибшего фронтовика, вдова участника войны, труженик тыла, да к тому же и сама ветеран Великой Отечественной, так как с 1944 года проходила службу.

Родилась Валя 12 декабря 1927 года в деревне Талая Тайшетского района в крестьянской семье Степана Николаевича и Антонины Петровны Войцеховских. Кроме нее, в семье было еще трое младших детей. Позже отец забрал семью из колхоза и перевез ее сначала в Нижнеудинск, где служил сверхсрочную в РККА, а потом в Свирск, где после службы работал грузчиков на заводе «Востсибэлемент», а мать – кочегаром рядом с домом. Вначале войны отца мобилизовали на фронт, а через год он погиб в боях за Ворошиловград. Мама устроилась в ясли, и маленькая Валя вместо школы работала в садике подменной воспитательницей. Зачастую ей из-за занятости матерей на производстве приходилось оставаться и на ночные смены.

Летом 1944 года Валентина, как она вспоминает, «слезно отпросилась в Иркутск», чтобы поступить в авиационный техникум, но вскоре поняла, что учиться там не сможет по семейным и материальным обстоятельствам. С подружкой как-то случайно увидели объявление о наборе в школу военных техников (ШВТ) и решили туда поступить. Но учебу она смогла начать только в ноябре – дирекция Востсибэлемента не увольняла из садика, угрожая статьей за дезертирство в условиях военного времени. Помогло вмешательство прокуратуры, и юная студентка смогла взять билет до Иркутска. Правда, уехать пришлось, не открепив продовольственные карточки. От голода спасло то, что подружки делились с нее своим пайком. Плохо было и с обувью – старые отцовские сапоги совсем развалились. Из положения помогла выйти смекалка: сосед отлил на заводе резиновые «чуни», а мама связала в них толстые шерстяные носки. Так и служила она первое время. Память Валентины Степановны до сих пор удерживает многие подробности учебы в ШВТ.

«Во время войны эта школа была как военный батальон, где учили восстановительным работам, строительству железнодорожных путей и всего путевого хозяйства. Школа была со всеми военными дисциплинами: общевойсковая подготовка, военное сообщение, устройство и служба тыла армии, восстановление и разрушение железных дорог, ПВО на железной дороге. Вот сколько военно-инженерных дисциплин было, помимо прямых – строительных и технических. Кроме того, в ходе военной подготовки все умели отбиваться в рукопашном бою, знать винтовку, как себя: затвор разбирали и собирали с закрытыми глазами, отлично стреляли из винтовки и пулемета».

Летом учащиеся жили в лесу, в палатках, с частыми тревогами и длительными маршами для встречи с «нападающим противником».

«Военные предметы вели у нас очень порядочные люди, которые по-отечески к нам относились. Ведь большинство курсантов были дети-сироты да безотцовщина, которые пошли сюда учиться не от хорошей жизни. Принимали на учебу молодежь с семилетним образованием, поэтому были мальчишки и девчонки, которым только исполнилось 14 лет. Много ребят было из детского дома, эвакуированных из мест, куда пришла война. И все считали, что мы нужны стране, подготовленные на все случаи жизни. Поэтому мы не жаловались на свою жизнь, а благодарили тех, кто помогал нам со всем этим справиться. Условия учебы были напряженные: карточная система, керосиновое освещение, в общежитии до 100 человек в одном помещении, постоянные ночные подъемы для оказания помощи железнодорожной станции Иннокентьевская в выгрузке угля, очистке путей от снега. Каникул как таковых не было. Если мы не в лагере, то значит где-то работаем. Так на втором курсе нас вывозили на рыбзавод в Хабаровский край, где мы готовили консервы для народного хозяйства страны. Так что все время у нас было занято: то оползни убирали, то на сплаве леса, то жали посевы и вязали снопы. А сколько мы выкопали картошки за эти четыре года – просто неизмеримо!»

Но годы учебы и особенно своих преподавателей Валентина Степановна вспоминает с душевной теплотой, хотя благородное отношение и отеческое внимание сочеталось у них порой с неимоверной строгостью. Но того требовало военное время.

«Свое путевое хозяйство, – говорит она, – я вспоминаю с большой теплотой и горжусь тем, что закончила именно это заведение. Ведь выпускники ШВТ котировались наравне с теми, кто имел высшее образование. Многие наши выпускники стали руководителями предприятий железнодорожного транспорта и строительства, проектных организаций, а некоторые даже стали докторами наук. Более тысячи курсантов и преподавателей нашей школы разных лет ушли на фронт добровольцами, многие из них не дожили до Великой Победы. Поэтому хочется особо отметить тех, кто учил и воспитывал детей войны. Это вольнонаемные преподаватели К. В. Косыгин, М. И. Михайлин, А. М. Касьянов, Мельников, Петров, Г. В. Хохлов, Г. Т. Улицына. Наши военные педагоги – майор-инженер В. Н. Чудный, зам. начальника школы капитан Б. Ф. Самылов и начальник школы А. И. Заболотский – добрый, умный и доступный для ребят человек».

А еще Валентина Степановна благодарна ШВТ за то, что именно там она в 1947 году встретила любовь всей своей жизни – будущего мужа Николая Андреевича Голыно. Он в 1940 году поступил в эту школу, а в 1942 году в 18 лет ушел со второго курса добровольцем на фронт вместе с однокурсниками, хотя и имели все «бронь».

Николай воевал в составе саперно-подрывного взвода в 12-й гвардейской воздушно-десантной бригады, потом в 103-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 3-го Украинского фронта сражался в боях за освобождение Венгрии и Австрии. Был награжден медалью «За боевые заслуги», орденами Славы 3-й степени и Красной Звезды.

В 1947 году он был откомандирован в Иркутск для продолжения учебы в ШВТ. Там его назначили помощником командира роты, а Валя была командиром взвода этой роты. Стали служить вместе. Правда, Николай предлагал еще и «дружить», но Валя посчитала, что главное сейчас учеба. И только перед выпуском в 1948 году Николай поехал в Свирск просить руки у матери Валентины. Выйдя замуж, Валентине не пришлось ехать по распределению на Дальний Восток, так как Николая взяли служить в областное отделение МГБ. В органах госбезопасности он прослужил до 1955 года, а потом по настоянию партийных органов перешел на службу в транспортную милицию, где дослужился до начальника отдела уголовного розыска в УВД на транспорте, получил звание полковника. После выхода на пенсию в 1972 году работал помощником управляющего треста «ВостСибстрой».

Вместе супруги прожили более 58 лет, и только смерть Николая Андреевича разлучила их в 2006 году. Валентина Степановна после рождения сына в 1949 году 32 года проработала в ВостСибГипрошахте техником, сметчиком, а в конце – главным специалистом отдела сводных смет. Заслужила почет и уважение коллег, имела огромное количество благодарностей, звание «Почетный ветеран института», медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и другие медали и знаки по военному ведомству.

А еще она приросла по жизни шестерыми близкими и дорогими людьми – двумя детьми, двумя внуками и двумя правнуками. Сын Александр – почетный машиностроитель Иркутского авиазавода; дочь, Людмила, пошла по стопам матери: после окончания Иркутского нархоза работала в Иркутскгражданпроекте главным специалистом сметного отдела. Валентина Степановна, эта удивительная и замечательная женщина, считает себя счастливым человеком. В свои 92 года она по-прежнему красива и обаятельна, у нее ясный взгляд и ум, прекрасная память. Причину тому она, оптимистка по жизни, видит в том, что никогда ни на кого не обижается. А еще она пишет душевные стихи, вкусно засаливает рыбу и вообще – самостоятельно управляется по хозяйству.

И нам, ее коллегам, остается только искренне пожелать ей здоровья, счастья, любви и заботы от родных и близких ей людей. И еще активного долголетия – Валентина Степановна все это заслужила сполна.

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