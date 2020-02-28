Судьба водолаза

Владимир Николаевич Волокитин родился в 1937 году. В 1956 году из Краснодарского края был призван в армию и попал в учебный водолазный отряд в Севастополе. Это был самый первый выпуск водолазов в Севастополе после переезда из Балаклавы. Эта школа водолазов существует и сейчас.

– После строгого отбора по здоровью и на профпригодность, – вспоминает Владимир Николаевич, – нам пришлось заниматься очисткой всей акватории вокруг Севастополя от мин и затонувших торпед – наследия войны. Ходили по минным полям под водой. Побывал я и на линкоре «Новороссийск», подорванном и затонувшем на рейде Севастополя в 1955 году. После выпуска из «учебки» в 1958 году меня распределили на Балтийский флот, и я попал на крейсер «Киров», знаменитый тем, что защищал Ленинград во время блокады своими мощными дальнобойными орудиями, не допускал близко к городу немцев.

А в 1960 году нам пришлось выставлять под водой на кильбоки крейсер «Киров», чтоб поднять его на берег и проводить в последний путь боевой корабль.

Отслужил я в ВМФ четыре года водолазом. Демобилизовался, и уже на «гражданке» выучился на шофера, колесил по стране, работал на трассе Братск – Усть-Илимск на разных машинах, и даже на 25-тонном БелАЗе.

В 1967 году через военкомат меня нашли и соблазнили уехать на работу в большую водолазную организацию, которая имела в штате более ста водолазов и выполняла работы по всему Советскому Союзу и не только.

Что только не приходилось делать! Мы прокладывали и монтировали под водой трубопроводы, кабели, мостовые опоры, пирсы, причалы, водозаборы для заводов и огородов. Резали, собирали конструкции, бетонировали. В общем, каждый спуск под воду – это подвиг, тяжелая работа, а мне это нравилось! Жил на чемоданах в вечной командировке.

Сам я с четырех лет остался без родителей, воспитывался в детском доме и не имел ни кола, ни двора, и потому присматривался и выбирал место, где мне приземлиться и пустить корни. Выбрал Байкал. Познакомился с иркутянкой Светой. Она сначала даже ездила со мной по командировкам. Одна дочь у нас родилась в Красноярском крае, вторая – на Урале, а третья – здесь, в Иркутске. И сейчас у меня три дочери, 14 внуков, пять правнуков. Все здесь – в Иркутске и в порту Байкал.

В 1972 году меня прооперировали и чуть не отстранили от работы, но в 1975-м, после тщательного медицинского обследования, комиссия установила: годен хоть в космонавты, и я согласился работать, но только в Иркутской области и на Байкале.

Собрал бригаду, нам выделили большую грузовую машину ЗИЛ-157 со всем водолазным снаряжением, теплой будкой, своим компрессором для подачи воздуха. В команде – три человека.

Производили всякие водолазные работы: в Ангарске, в Усолье-Сибирском, Зиме, Тулуне, Нижнеудинске, Чуне, Братске, Усть-Илимске и даже в Улан-Удэ и Гусиноозерске.

Сам я был и за рулем этой машины, и производил водолазные работы.

Много работали в самом Иркутске: устраняли серьезную аварию на мостовой опоре в районе Жилкино, аварию водозабора авиазавода и Иркутска-2. Посередине Ангары (ох, и течение там – 2,5 метра в секунду!) разрезали под водой затонувшие баржи, убирали их с фарватера в районе старого моста через Ангару, бетонировали стенки набережной, заваривали пробоину в трубе изнутри на глубине 27 метров. Работали на Иркутском водохранилище, Ершовском водозаборе, убирали затонувший лес на заливе в районе Ново-Разводной, подняли со дна в первый раз затонувший ледокол «Ангара», монтировали пирсы и причалы в Листвянке для «Кометы» и парома, а также причал на Толстом Мысу Кругобайкальской железной дороги.

В 1981 году главный инженер порта Байкал Игорь Витальевич Брянцев предложил мне организовать водолазную службу на Байкале, и я с радостью согласился. Закупили водолазное снаряжение, я подобрал себе напарников из моряков порта Байкал, подучил, научил их теории, практике, и мы хорошо сработались.

В то время кипело строительство Байкало-Амурской магистрали, и все грузы на север БАМа доставлялись по Байкалу на баржах, буксировались плоты на ЦБК, так что работы байкальскому флоту хватало, и нам тоже.

За время работы на Байкале мной лично было спасено и поднято со дна три судна. Это теплоход «Зайсан», затонувший в Турке, теплоход-паром «Бабушкин», затонувший у Шаман-камня на Ангаре, и теплоход «Пожарский» в Баргузине. Сейчас они все живы и на ходу.

А еще мной спасена железнодорожная вагон-электростанция, предназначенная для Северомуйского туннеля. Тогда при выгрузке с баржи в Северобайкальске у крана отвалилась стрела, и вагон упал на дно, а мне пришлось спасать его.

А в 1984 году принимал участие в подъеме ледокола «Ангара», затонувшего во второй раз у плотины в Иркутске.

А в 1988 году я ушел на пенсию, но продолжал выручать флот разными водолазными работами, так как имел свое личное легководолазное снаряжение. Тогда мне главный механик пароходства Виталий Николаевич Брянцев предложил поднять ледокол «Ангара», затонувший в Мельничной Пади Иркутского водохранилища в третий раз. От моего согласия зависело, гнать или не гнать по истоку Ангары огромный плавучий док, будет жить ледокол «Ангара» или сгинет в захолустье Мельничной Пади. Проводкой огромного плавдока руководил капитан-наставник Георгий Васильевич Лазо. Буксировали док два больших буксира, а когда прибыли на место, я даже растерялся, увидев, в каком состоянии находится «Ангара» – корабль лежал на боку. Но отступать было уже поздно. Сначала я проверил дно, куда будем осаживать док, чтоб не утопить еще и его (глубина там 19 метров). Подробности по подъему ледокола «Ангара» – это уже другой рассказ.

Вспомнили обо мне, после моего напоминания, лишь только спустя 32 года. И большое спасибо, что заметили и отметили экспозицией на борту ледокола «Ангара».

Но только не хотят меня признавать ветераном, хотя я проработал водолазом 27 лет, и все нужные стажи для получения этого звания отработал. Но из-за того, что у меня были перерывы именно в водолазной работе, мне отказывают в присвоении звания «Ветеран труда», утверждая, что я «летун» и много мест поменял! Но я не виноват, что у меня так сложилась жизнь: то болезнь, то семейные обстоятельства вынуждали делать перерывы. Но я всю жизнь работал! И специалисты знают меня. И, между прочим, в Севастополе в военно-водолазной школе, которая до сих пор существует и которая выпускает военных водолазов, меня приняли с почетом и встретили как ветерана. А здесь, в Иркутске, меня никак не хотят им признавать...

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