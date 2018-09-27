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Спортивные состязания поколений
Н. Я. НЕЧИТАЙЛОВА, член Совета ветеранов Октябрьского округа   
27 Сентября 2018 г.
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День пожилых людей, который все мы будем отмечать 1 октября, призван, как известно, привлечь внимание общества, и в первую очередь молодёжи к проблемам пожилых людей, к их нуждам и болям. Однако жизнь показывает, что старшие и мудрые, даже в преклонном возрасте, продолжают приносить огромную пользу этому самому обществу. Ну и, конечно, себе.

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Участники соревнований

Вот и мы, ветераны Октябрьского округа Иркутска, решили накануне этого дня провести соревнования по стрельбе из пневматического оружия, которые состоялись 21 сентября в стрелковом тире школы № 14 Иркутска.

Организаторами этих соревнований стали Совет ветеранов Октябрьского округа (председатель В. Н. Беляев, председатель физкультурно-оздоровительной комиссии И. М. Грудинин) и администрация школы № 14 (в частности руководитель ученического клуба «Патриот», ветеран вооружённых сил, заместитель директора по ОБЖ и ДП И. И. Канюк).

В спортивном поединке сошлись два поколения многолетних друзей – ветераны и школьники.

В составе команды взрослых были почтенные женщины и мужчины, в числе которых самым старшим стал 91-летний участник Великой Отечественной войны К. М. Познянский, а в команду школьников вошли девочки и мальчики 8-х классов из клуба «Патриот».

В результате упорной и увлекательной борьбы верх всё-таки одержали ветераны: Н. И. Малышев занял 1-е место, В. А. Рогожин – 2-е. Представитель молодёжной команды – Михаил Волкович – занял лишь 3-е место.

Победителей, как и положено, наградили кубками и медалями, а остальных участников состязаний отметили дипломами и памятными подарками – чайными кружками с нанесённой на них символикой общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Октябрьского округа Иркутска.

Совет ветеранов округа поблагодарил директора МОУ СОШ № 14 Л. Л. Тучкову за предоставленную возможность проведения такой интересной спортивной встречи поколений, а всех представителей старшего поколения поздравил с приближающимся праздником – Всемирным днём пожилого человека и высказал им такое вот пожелание в стихах:

Ну и что, что нам уже не 20,

Ну и что, что голова седа?

Всем желаем чаще лишь смеяться

И душой не стареть никогда!

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