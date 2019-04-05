Специальная лоция

Горожане не раз пытались обратить внимание властей на состояние реки Ушаковки и её берегов в пределах Иркутска.

Уже несколько лет Иркутск принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому город успешно решает проблемы благоустройства городских территорий, улучшения экологической обстановки, создания комфортных условий для жизни горожан.

Среди майских указов президента России необходимость скорейшего улучшения городской среды рассматривается как стратегическая задача. В Иркутске одним из таких важнейших для развития города направлений стало решение обострившихся особенно в последние десятилетия проблем реки Ушаковки.

Горожане не раз пытались обратить внимание властей на состояние реки и её берегов в пределах Иркутска. Поэтому, когда весной прошлого года мэрия вынесла этот вопрос на обсуждение общественности, иркутяне активно откликнулись. Не только поддержали решение по очистке берегов реки от незаконных торговых построек, ухудшающих экологию, но и поделились своими предложениями по дальнейшей судьбе набережной Ушаковки.

Ирина Ежова, депутат городской думы:

– Сохранение историко-культурного наследия – одна из наиболее важных для Иркутска тем. Поэтому внимание к Ушаковке, реке, с которой связано немало событий в жизни города на протяжении нескольких столетий, – естественное развитие событий для Иркутска. Иркутяне борются за каждый деревянный дом, за сохранение облика исторических кварталов. Точно так же они встали на защиту реки.

Скромная родственница

Жители Иркутска избалованы природой: близость Байкала, обилие лесов, а какие реки обрамляют городскую жизнь! Одной легендарной красавицы Ангары достаточно было бы, но есть богатырь Иркут, также вошедший в сказания. Есть и незаметная сегодня Ушаковка.

А ведь в XVIII – XIX веках Ушаковка была более многоводной. Её ширина в черте Иркутска, по архивным сведениям, колебалась от 100 до 250 м. На реке насчитывалось более сорока островов, разделённых узкими протоками. В конце XVIII века на правом берегу Ушаковки было выстроено Адмиралтейство, а на левом располагались кузницы, которые в XX веке стали использоваться в качестве жилых домов (частично сохранились и по сей день). В XIX веке на реке располагались архиерейские дачи, а также дачи Девичьего института. Были обустроены сады генерал-губернатора и городской знати, украшенные фонтанами, вода к которым подавалась из реки. Живописные берега Ушаковки, в июне покрывавшиеся облаками цветущей черёмухи, на протяжении нескольких столетий оставались любимым местом летнего отдыха горожан. Популярностью пользовались и построенные в устье городские купальни. Кстати, ребятня предместья Рабочее и теперь бегает на речку купаться и позагорать на песчаных пляжах. Правда, таких мест осталось очень мало. Исчезли и целебные родники сероводородной воды, в которых пожилые люди ещё каких-то тридцать-сорок лет назад лечили ревматизм. Родники ушли в результате безжалостного забора гравия со дна реки. Обильная когда-то рыбой – вплоть до лакомых ленка, хариуса и даже тайменя – Ушаковка в пределах города всё из-за той же «бесхозяйственной» хозяйственной деятельности потеряла привлекательность для рыбаков. Но несмотря на сегодняшнюю неприглядную внешность, Ушаковка по-прежнему относится к водоёмам высшей категории рыбохозяйственного значения.

В общем, есть на реке Ушаковке что вспомнить, беречь, защищать и восстанавливать.

Проблемы и мечты

В середине марта в конференц-зале Правобережного округа шло оживлённое обсуждение. Глава Правобережного округа Иркутска Надежда Лебедева мелом вписывала на доске слова в два столбца: «Проблемы» и «Мечты». В зале люди самого разного возраста – от школьников до пенсионеров – все жители двадцатого округа.

– Программа «Комфортная среда» подарила людям надежды и дала возможность участвовать в проектировании города, в котором они живут, – пояснила Ирина Ежова, депутат округа № 20. – Горожане напрямую участвовали в проектировании тех двадцати шести скверов, которые были сделаны в прошлом году. Люди видят, что их идеи в том числе воплотились в парке на острове Конный. И они поверили, что действительно могут быть участниками процесса благоустройства и развития города. Они перестали интересоваться только маленькими территориями вокруг домов, активно выходят из дворов, хотят влиять на формирование городского пространства. Поэтому когда мэрией было принято решение о создании парка на правом берегу Ушаковки, жители левобережья убедились, что проекты по благоустройству берегов реки не отдалённое будущее, не фантастические мечты, и пришли ко мне с письмом, которое подписали две тысячи жителей, с желанием навести порядок и на левом берегу. В нашем округе есть естественное природное место на ушаковском берегу, где сохранился небольшой лесок, песчаный пологий склон к воде – все условия для обустройства природного парка. Люди проявили желание стать участниками происходящих перемен. Оставалось только встретиться, чтобы конкретизировать, каким видят жители тот участок берега, где хотят проводить свободное время.

Обсуждение начали с перечисления проблем: вычистить берег от строительного мусора, защитить от дальнейших загрязнений, от свалок, провести санитарную уборку леса, постичь деревья, сделать ревизию стоков и стихийно выстроенных гаражей, обустроить урны, тропинки и освещение. Самое главное – все единодушно настаивали на том, чтобы природа в этой зоне оставалась как можно более не преобразованной архитектурными изысками. И даже тропинки, к слову, уже протоптанные любителями скандинавской ходьбы, дружно просили благоустроить, но не асфальтировать.

Сохранённый уголок живой природы практически в центре нашего старого города – и редкость, и удача. Тоска по естественным уголкам у жителей урбанистических центров во всём мире подтолкнула архитекторов к необходимости компенсации природы в городском ландшафте, применении объектов искусственной природы в городской среде.

Кому нескучно жить

На состоявшемся в конце прошлой недели заседании Общественной палаты Иркутска была представлена концепция благоустройства и развития набережной реки Ушаковки. В течение года работала группа архитекторов, проводя профессиональные экспертизы, учитывая пожелания горожан. Семь километров протяжённость Ушаковки в городской черте. И на всём протяжении нет двух одинаковых отрезков берега. Поэтому необходим индивидуальный подход к каждому участку, в зависимости от типа береговой линии и окружающей застройки. Уже в этом году пройдёт первый этап работ по созданию парка на правом берегу. Там планируется создание аллеи с велодорожкой, обустройство выставочной площади и мест для пассивного и активного отдыха. Одна из задач – создание зелёной зоны, оживление той территории, где всё было заковано в бетон и асфальт.

А на левом берегу иркутяне нашли прекрасное место живой природы, куда с удовольствием придёт и молодёжь – поиграть в пляжный волейбол, и поколение постарше – посидеть на лавочке у воды, прогуляться с детьми и внуками. Они уверены: мечты обязательно сбудутся. Во-первых, потому, что администрация города подхватила их идеи и готова помогать. Во-вторых, они сами решили перейти от слов к делу и 20 апреля выходят на субботник, куда приглашают каждого, кому нескучно жить в нашем городе.

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