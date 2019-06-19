Славный путь длиною в жизнь

На набережной Ангары в Иркутске в солнечные дни можно встретить двух прогуливающихся пожилых женщин-подружек. Они часто посещают концерты, которые проводят их сверстницы-ровесницы в музеях и других доступных залах центра города. С ними тепло здороваются знакомые, обнимают, целуют. Это заслуженные ветераны системы просвещения встретились со своими учениками.

На фото: Нина Орлова – студентка педагогического института иностранных яыков… и профессор Иркутского лингвистического университета

С одной из них, Ниной Максимовной Орловой (Бызовой по мужу), я знаком несколько десятков лет. Она профессор Иркутского лингвистического университета, входит в число основателей и бессменных руководителей в разное время кафедр лексики, позже – фонетики и грамматики французского языка.

За чашкой чая я расспрашивал Нину Максимовну о её детстве и ранней юности. Она с готовностью рассказала. Детство прошло в деревне Красный Яр, неподалеку от села Кудара, в дельте реки Селенга, на берегу Байкала. Появилась на свет в 1932 году, в семье колхозников. Отец, Орлов Максим Иванович, прошёл Первую мировую, полный Георгиевский кавалер, воевал в Гражданскую на родине, в Сибири, за красных. Кудара был центром партизанского движения. Мама, Анастасия Филипповна, родила шестерых ребят, Ниночка – младшая. Когда ей исполнилось полтора года, отец скончался. Говорили, от переживаний за своих друзей, односельчан, которых раскулачивали. Он был председателем колхоза. Мать сохранила в семье всех детей. Преодолели тяжёлый голод. Выручала рыбалка, тайга. Река была прямо под окнами дома. Когда Нина подросла, пошла учиться в начальную сельскую школу, за три километра. Продолжала обучение в селе Кудара, в семи километрах, где была десятилетка. В пятом классе произошло первое знакомство с французским языком. Его преподавали очень хорошо, и учёба Нине нравилась. Однако требовалось материально помогать семье, и после седьмого класса она вынуждена была переехать в Улан-Удэ, поступить в медицинский техникум на фармацевтическое отделение, получить специальность. Училась только на отлично, особенно ей нравилась латынь. В 1955 году девушка получила диплом с отличием и поехала в Иркутск покорять мединститут. Честолюбивая Нина выбирает мечту-максимум, идеал успеха: она становится... студенткой педагогического института иностранных языков. Вообще-то подала документы в медицинский институт, даже получила место в общежитии. Пошла прогуляться по улице Ленина и заглянула в загадочный институт иностранных языков. Тут является волшебник, готовый исполнить тайное желание. Видную девушку, отличницу, повстречала Александра Николаевна Гуцоль, декан французского отделения. Завела в свой кабинет, поговорила, провела к ректору, и они убедили отличницу стать студенткой, сдавать вступительные экзамены без подготовки. С медициной было покончено. Латынь, которую изучала Нина в училище, послужила базой для работы над французским языком. Появился смысл жизни, новые друзья, смутные надежды на нечто, самое важное для счастья.

Тем не менее у Нины, в сущности, девчонки, отношение ко всему было серьёзным: и комсомол, и народные дружины, и производственные собрания, и патриотизм, и смысл жизни обретался в тяжёлой работе, нужной стране. Всё – честно, ис¬кренне, от души! Представьте, ей решили выделить сталинскую, очень престижную стипендию, а честная комсомолка заявила, что именно в это время её недостойна, ведь по одному предмету у неё в семестре не отличная, а хорошая оценка. От пересдачи отказалась и стипендии тоже. Надо же понять и учесть: у молодёжи пятидесятых – шестидесятых так и было! В это время происходило столько событий: первый спутник и Гагарин, мировые гастроли Большого театра и флот в Тихом океане, революция на Кубе, поднимали целину, строили Братскую ГЭС. Гордились страной и верили в коммунизм. Я спрашивал, а Нина Максимовна рассказывала; при этом у меня перехватывало дыхание: её сверстники в то время очертили простран¬ство нашей юности, которую и мы прожили по их сле¬дам.

В институте её имя впервые прозвучало в 1955-м, знаковом году. С него началась новая жизнь. Её, выпускницу с красным дипломом распределили для работы на кафедре, оставили в институте. Природная тяга к знаниям, фантастическая работоспособность привели Нину в научную часть. Она сама захотела и пришла первой по объявлению о наборе в аспирантуру. Руководить её дальнейшим обучением согласился ректор Николай Павлович Карпов, личность легендарная. Ленинградец, ветеран войны в Испании, обаятельнейший человек. Его увлекало актуальное в то время направление лингвистики – экспериментальная фонетика. Работу над такими проблемами, востребованность исследований ярко описал А. И. Солженицын в романе «В круге первом». О секретных разработках в то время не распространялись, но проводили научный поиск в лабораториях Москвы, Ленинграда, Нижнего Новгорода, закрытых учреждениях. Нина Максимовна исследовала проблемы фонетической природы французского ритмического ударения, интонационные средства выражения эмоциональных значений во французском языке. Вместе с ней работали ведущие учёные страны по избранному направлению: Л. А. Вербицкая (будущий ректор ЛГУ), М. В. Гордина, М. И. Матусевич, Н. Д. Светозарова. Экспериментальная фонетика требует использования современной техники. Её разрабатывали, апробировали, использовали в учебном процессе, обеспечивая своевременное внедрение находок ученых. Опыт, приобретенный за время работы в аспирантуре, позволил создать лабораторию экспериментальной фонетики в Иркутском институте иностранных языков, оснастить её современным инструментарием, студией звукозаписи, привлечь по обмену специалистов-иностранцев.

Когда ты в деле с самого начала, то не появляется ощущение, что есть какое-то место, а ты в него пришёл. Нет, ты его и создавал, оно твоё. Там есть тысяча вещей, правила, традиции, которые при тебе начинались, к которым ты сама приложила руку. Нина Максимовна Орлова была лучшей в своей профессии и делала работу очень круто. Управляла коллективом тонко, как она говорит, «прикосновениями кончиков пальцев» – система уже работает сама по себе. Н. М. Орлова оказался на посту профессора в удачном месте и в удачное время, руководила языковыми кафедрами в то время, когда в лингвистике происходила смена парадигмы, шла перестройка образовательного процесса. Потребовались и разрабатывались новые учебники, методические материалы, задания. Поездка во Францию на стажировку позволяла учесть естественные изменения в языке послевоенного периода. Отслеживать такие изменения в речи и языке – важнейшая задача. Выпускники факультета должны использовать современный язык, уместно применять аутентичные формы (речевой узус). Ниной Максимовной в соавторстве с коллегой, В. А. Шерстеникиной было создано такое пособие: «Говори по-французски правильно».

Я могу много говорить об интеллектуальных и профессиональных качествах Нины Максимовны. Она демонстрировала и сохранила блестящий ум, тончайшее чувство стиля и идеальное чувство мягкого юмора, и всё это сочеталось с огромной работоспособностью. Она настолько глубоко понимала французский язык, что казалось – сама ткань языка готова ей подчиняться. Можно было бы привести сотни примеров, но самое важное заключается в том, что из массы гениального, созданного Ниной Максимовной, сложился тот методологический и деловой стиль кафедры, который выделял её среди других коллективов. А если добавить, сколько учителей-лингвистов она воспитала, можно сказать, что Нина Максимовна создала школу, выпускники которой стараются следовать тому, чему научились, находясь рядом с Учителем. Поражало то, как она придумывала учебные упражнения, подбирала актуальные и аутентичные фонетические тексты. Материалы вошли в учебные пособия и составляют ценный методический фонд. Ведь лингвистический университет находился в центре азиатской части нашей страны, да ещё и за «железным занавесом». Время было такое. Качество подготовки востребованных специалистов оставалось на высоком уровне.

Она была не только выдающимся руководителем, надёжным другом и остаётся удивительно порядочным человеком. Помогала мне по жизни, да и не только мне, причём её не нужно было об этом просить, она сама всё чувствовала, сама приходила, подбирала какие-то очень важные, правильные, нужные слова. Важнейший её талант – говорить то, что мы сами хотели сказать, но смутно по¬нимали и не могли выразить, а она вот – умела и смогла. Важно то, насколько можно доверять и доверяться друг другу, чувствовать поддержку в сложных момен¬тах и готовность идти навстречу. При этом она ни от кого ничего не ждёт, не требует, не собирает дани, наоборот, готова в любой момент себя всем дарить, делает это с радостью.

Есть люди, которых легко любить. И есть за что: внутреннее благородство, притягательная женственность, не вступающая в конфликт с её специальным образованием, удивительная деликатность по отношению к людям. Внешне выдержанная, она покоряет своей мягкостью и открытостью, покоряет своей классической красотой и манерами, безупречным чувством стиля, элегантностью и умением держаться с достоинством настоящей королевы. В общении Нина Максимовна создаёт удивительную атмосферу единства, истинной, глубокой близости. Это талант, Богом данный, быть другом, уметь дружить – превосходит многие другие её таланты, о которых известно всем.

Она укрепляла университет научными сотрудниками, достойными быть душевно-интеллектуальной основой, способными стоять и выстоять. Она предлагала новые темы исследований, вооружала методологически и методически. Организовывались и проводились ежегодные конференции, выпускались информационные материалы, учебники, монографии. Именно своим образом жизни, научным мировоззрением, позицией человеческого благородства, могучим природным умом и научным талантом исследователя, теоретика она стала для многих Примером. Ставилась задача создать органичные интегративные формы созидательного проявления научного движения к практике, на основе лингвистической теории, к воспитанию, к образованности, к созданию надёжных полисистемных средств достижения результатов обучения, проистекающих из ново-цивилизованного развивающегося Бытия.

С течением времени на смену Учителю пришли новые руководители, которые сохраняли, укрепляли и развивали сформировавшиеся традиции факультета. Руководствовались девизом: научность, продуктивность, новизна, профессионализм, кругозор, трудолюбие, культура, доброжелательность. Это следствие профессиональной работы большого коллектива. Его члены были откровенны в чувствах, высокообразованны, инициативны в трудные моменты. Здесь помнят Учителей, умеют ценить умных, отвергают карьеризм, несмотря ни на что, свободны в фундаментальных мыслях. Конечно, была и слава, и страшная зависть, при¬дирки и неприятности. Эти моменты умели преодолевать с достоинством.

В конце первого десятилетия ХХI века университет не смог сохранить лучшие традиции, так как к власти пришла торжествующая посредственность, стремящаяся к наживе и удовольствиям. Творческая научная инициатива стала востребоваться всё реже, слабо поощряться. Они не смогли удержаться и сошли с пустой сцены при пустом зале.

Нина Максимовна живёт в скромной квартире, соблюдает строгий распорядок дня, совершенствует свой английский язык, наслаждается Флобером. Пожелаем профессору здоровья и долгих дней жизни, пусть рядом всегда будут близкие и друзья!

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