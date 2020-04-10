С песней по жизни

7 февраля 2020 года хор предместья Радищева «Волна Байкала» отметил свой юбилей – 15-летие творческой деятельности. В 2010 году я уже писала статью об этом хоре – «Моя бабушка поет». С тех дней минуло десять лет! Коллективом хора за это время была проведена огромная общественная работа.

В 2004 году параллельно с созданием первичной организации ветеранов войны и труда предместья Радищева организовался и хор, где поет и моя бабушка, а в 2006 году коллектив хора был официально зарегистрирован в муниципальном бюджетном учреждении культуры – городском творческом клубе «Любимовка» с названием «Волна Байкала».

Создателем, организатором и руководителем была В. И. Коротенко, а художественным руководителем – А. А. Миронов. Валентина Ивановна эффективно совмещала обязанности председателя первичной организации и руководителя хора. Совместно с депутатом нашего округа Ю. Д. Кореневым, который в 2004 году был избран депутатом, они добились выделения помещения в одном из зданий восточно-сибирской геологической экспедиции для проведения собраний первички и репетиций хора. Наиболее активным их помощником с самого начала была Л. А. Баранова, ныне помощник депутата.

Хор состоял из 17 человек – это были в основном работники экспедиции, они же являлись и самыми активными членами инициативной группы первички. Сейчас в хоре поют 12 человек, и из первоначального состава осталось только пятеро.

Репертуар хора очень разнообразен – в нем более двухсот песен самой разной тематики… Красной нитью через все творчество хора проходит тема защиты и сохранения нашей природной жемчужины – озера Байкал.

В 2013 году, объявленным ЮНЕСКО годом Байкала, В. И. Коротенко была награждена почетной грамотой иркутского отделения КПРФ за деятельность по сохранению и защите священного озера.

Хор «Волна Байкала» знают не только в Радищево, но и за его пределами. Неоднократно он выступал с концертами в Ново-Ленино, поселках Искра и Усть-Куда, микрорайоне Зеленый, в профилактории дневного пребывания, госпитале для ветеранов войны, гериатрическом центре, культурно-развлекательных центрах «Звездный» и «Дружба», городских библиотеках и во многих других местах.

Хор «Волна Байкала» был одним из родоначальников культурно-развлекательного движения «Битва хоров» в Правобережном округе, которое впоследствии получило свое продолжение и в других округах.

В 2010 году первичной организации ветеранов совместно с хором присуждено первое место за проведение культурно-массовой и воспитательной работы среди населения.

С 2011 по 2014 год участники хора поздравляли ветеранов войны, непосредственно участвовавших в боевых действиях, и вручали им подарки ко Дню Победы.

В 2015 году к 70-летию Победы хор под руководством Л. А. Барановой посетил с дружественным визитом Улан-Батор для участия в праздновании Дня Победы и поздравления с праздником ветеранов войны Монголии.

За 15 лет творческой деятельности хор «Волна Байкала» награжден более пятьюдесятью почетными грамотами, письмами, благодарностями от различных государственных структур, общественных организаций и учреждений.

Почетная грамота, благодарственное письмо и сертификат на 10 тысяч рублей для хора были вручены Л. И. Бабушкиной. Два сертификата на пять и десять тысяч рублей хор получил от депутата Ю. Д. Коренева. Коллектив хора выражает депутату сердечную благодарность за то, что на протяжении всех 15 лет он всячески поддерживает коллектив морально и оказывает финансовую помощь. Спасибо ему за понимание того, что для людей старшего поколения песня – это и лекарство от всех болезней, и утешение, и спасение от одиночества.

Невозможно не сказать добрых слов в адрес Л. И. Бабушкиной, которая возглавила и первичную организацию ветеранов, и хор. С ней коллектив успешно выступил в «Битве хоров».

Бывший директор дома ветеранов, ныне помощник депутата Л. А. Барановой, регулярно организовывала тематические встречи, на которых ее хором и другими музыкальными коллективами – «Сибиряне», «Волна Байкала» и «Ветеран» – исполнялись любимые песни.

Сердечную благодарность коллектив хора «Волна Байкала» выражает руководителю городского творческого клуба «Любимовка» Л. А. Барановской за моральную поддержку в трудное время.

Сейчас художественным руководителем хора является Т. Р. Зайнулин, человек высокопрофессиональный, ответственный, любящий свое дело, а организатор хора – А. М. Горяшина. Под их руководством коллектив продолжает дарить людям тепло, приносить радость своим пением. Ведь девиз хора – «У Байкала мы живем, зажигаем и поем, о болезнях забываем, дружно в ногу мы шагаем!»

Поздравляю свою любимую бабулю и весь коллектив хора «Волна Байкала» с юбилеем! Желаю всем крепкого здоровья, творческого долголетия и, конечно же, новых прекрасных песен!

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