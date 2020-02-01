С юбилеем!

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2 февраля Дине Сергеевне Перфильевой исполняется 90 лет.
Вся ее сознательная жизнь была связана с Бодайбо и районом, хотя родилась она в маленькой деревеньке Чертовской Киренского района Иркутской области, на реке Лена.
Родители ее работали в колхозе. Отец, Сергей Скрипин, окончил три класса в царское время. Мать, Татьяна Борисовна, была неграмотна. Школы в деревне не было, и начальное образование она получала в соседней деревне, живя в чужих семьях. С пятого класса училась в Киренске, в 1946 году поступила в Киренское педагогическое училище. Она испытала все тяготы военной и послевоенной жизни.
После окончания Киренского педучилища поехала в Бодайбо и первый год проработала на прииске Успенском.
На следующий учебный год ее отправили открывать начальную школу в пос. Красноармейском. Пришлось самостоятельно ездить в Бодайбо, получать учебники для всех классов, покупать тетради и другие школьные принадлежности. Приходилось работать в две смены: с утра первые и третьи классы, а со второй смены – вторые и четвертые.
В школе учились дети разных национальностей, но особенно много было литовцев. Это были ребята послушные, трудолюбивые, и работать с ними было хоть и трудно, но интересно.
Последние 47 лет Дина Сергеевна проработала в школах Бодайбо. Общий стаж ее трудовой педагогической деятельности – 51 год!
Все свои силы и здоровье она отдавала школе, обучила и воспитала не одно поколение бодайбинцев, вырастила прекрасных детей – дочь Ольгу и сына Андрея.
Ее работа в просвещении была отмечена грамотами городского отдела народного образования и областного отдела народного образования, почетным званием «Отличник народного просвещения», она награждена орденом «Знак почета», имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, так как все военные годы во время летних каникул работала в колхозе.
В настоящее время Дина Сергеевна на заслуженном отдыхе, живет в Саянске, но очень скучает, часто вспоминает Бодайбо и считает, что работа в школе – это самый светлый период в ее жизни.
Дорогая Дина Сергеевна! Коллектив иркутского землячества «Бодайбинский самородок» от души поздравляет вас с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения и любви окружающих!
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