Романтик в шиповках

12 января заслуженному тренеру СССР, почетному гражданину Иркутской области Виктору Седых исполнилось бы 90 лет.

Виктор Седых с любимыми учениками – Александром Стасевичем и Татьяной Гойшик

Виктор Иннокентьевич Седых (1930 – 2012) родился в Качугском районе. Признанный лидер иркутских спринтеров 50-х годов, удостоенный почетного права зажечь огонь первого городского фестиваля «Слава труду». Бронзовый призер Спартакиады народов РСФСР. Выпускник школы военных техников железнодорожного транспорта и педагогического института (физико-математический факультет). Преподавал сопромат и высшую математику, работал помощником начальника училища Гражданской авиации. В 1970 году, окончательно поменяв сопромат на шиповки, стал профессиональным тренером, создал уникальную школу спринта, одну из ведущих в республике. Воспитал двух олимпийцев. Построил дом, посадил – и не одно – дерево, вырастил троих детей.

Предолимпийские испытания

Он прожил яркую и не простую жизнь, воспитав плеяду учеников, лучшая из которых, Татьяна Гойшик, завоевала золотую медаль на московской Олимпиаде-80. Мне довелось не только видеть ее фантастический бег-полет в Лужниках, а и пережить драматические предстартовые волнения, когда до последних мгновений не было известно, выйдет ли она вообще на старт. В преддверии решающих забегов у Татьяны психологический надлом, она неудачно пробежала контрольную прикидку и в отчаянном порыве выпалила Седых:

– Для меня, кажется, все кончено, можно заказывать обратный билет до Иркутска.

У Виктора Иннокентьевича круги перед глазами, он провел бессонную ночь, переживая драматический случай с другим своим олимпийцем Александром Стасевичем, у которого порвалась мышца на ноге во время предварительного забега на 200 метров. Саша был в отличной форме, демонстрировал скорости мирового класса, и его шансы расценивались высоко, но травма все перечеркнула. И вот теперь Татьяна… Состояние тренера выдавали желваки на скулах и бледность на смуглом лице. Но он не имел права сорваться, иначе титанический многолетний труд будет похоронен. Единственный выход – успокоить воспитанницу, вселить уверенность.

– Всем тяжело, Таня, – сказал он, – ты устала, нервничаешь, отсюда срыв, но это всего лишь временная слабость, пройдет. Я только что разговаривал со старшим тренером сборной Чистяковым, он в тебя верит. Забудь и выбрось из головы неприятные мысли, об этом не должна знать ни одна живая душа. Ты меня слышишь?

– Да-да, слышу.

– Тогда собирайся, поедем на тренировочную загородную базу в Подольск. Сказочно-чудное место в березовом лесу, тишина на десятки верст, благодать. Нам бы еще пару удочек и порыбачить на бережку озера. Такую бы ушицу сварили – объеденье!

Татьяна улыбнулась:

– Что-то раньше, Виктор Иннокентьевич, я не замечала за вами страсти к рыбалке.

– Это верно, а жаль, что рыбалка и охота меня обошли. Ну, да ладно, подумаем о другом меню. Сейчас тебе важно отвлечься от олимпийского напряженья. Постарайся о секундах не думать, побегай в свое удовольствие, как в детстве. Все будет нормально.

Медаль к юбилею

В Олимпийскую деревню из подмосковного Подольска Гойшик возвращалась совсем другим человеком – окрыленным, сильным, решительным. По приезду ждало приятное сообщение старшего тренера сборной о включении ее в финал бега эстафеты 4х400 метров.

– Вы свою задачу знаете, – сказали нашим девушкам перед стартом – быть вторыми. Но если победите, честь вам и хвала, Родина будет вами гордиться.

Да, объективно квартет ГДР во главе с неудержимой Кох, уже успевшей стать олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров, считался вне конкуренции, но в спорте, как и жизни, всегда есть место подвигу. И наши девушки его совершили, опередив непобедимых немок на глазах ста тысяч зрителей. Каждая из квартета вложила в успех лучшие свои качества – запредельное мастерство и неукротимую волю. Победили с новым рекордом СССР. Гойшик бежала второй этап. «Очень быстрое начало, самая высокая скорость!» – восторженно комментировал диктор по стадиону. И тут же осторожно: «Сумеет ли Гойшик удержать темп?»

– Смогу, смогу, – твердила себе Татьяна, не обращая внимания на горячее дыхание соперницы за спиной.

Усилие – и она первой передает эстафетную палочку, а подруги по команде удержали лидерство. Свершилось что-то великое, во что мало кто верил. Поцеловав золотую медаль, Седых в избытке чувств произнес: «А медаль-то соленая». Кто, как не он, хорошо знал, сколько бочек соленого пота пролито на тренировках. Это был характерный вкус всех наград, завоеванных в благородной, бескомпромиссной борьбе. Медаль стала поистине золотым подарком тренеру в год его полувекового юбилея.

Физик и лирик

Личность Седых настолько незаурядная, что после каждой встречи с ним оставалось ощущение недосказанности. Вроде, знал все о нем, и не хватало каких-то деталей для полного портрета. Возможно, это от недостатка философского понимания того, чем увлечены профессионалы такого калибра.

Однажды Седых сказал: «Моя жизнь – эксперимент». Чтобы найти ключ к разгадке этих слов, я «пролистал» наиболее яркие страницы этой жизни.

Во второй послевоенный год 16-летний парнишка из деревни Хорбатово Витя Седых приехал учиться в Иркутск на военного техника. Длинный и худой, как жердь, он сразу стал мишенью для остряков. Чтобы набраться силенок, отправился в секцию тяжелой атлетики. Тренер в лице переменился:

– Тебя, сынок, ненароком штанга придавит, а мне отвечать. Шел бы ты лучше в легкую атлетику, там ветром не сдует.

Послушался, пошел на стадион «Авангард» (ныне «Труд»), где увидел стройного бегуна, вихрем мчавшегося по гаревой дорожке.

– Вот это да! – восхищенно вымолвил Витя. – Мне бы так…

Бегуном оказался непревзойденный в послевоенные годы спринтер Виктор Тамбовцев. Пройдет всего-то года три-четыре, и Седых станет главным конкурентом чемпиона.

– Я многому научился у Тамбовцева, – вспоминал потом Виктор Иннокентьевич, – но никогда его не копировал. У меня был свой стиль. Я считал, что бег – это полет с кратковременным касанием земли.

Седых первым из иркутских спринтеров преодолел стометровку за 10,6 сек. По нынешним меркам смешной результат, а тогда – рекорд области. В 1955 году он удостоился почетного права зажечь огонь городского фестиваля «Слава труду», а после вышел на беговую дорожку и победил в своем стиле – уверенно и красиво. В 1959 году на второй Спартакиаде народов РСФСР в Ленинграде завоевал бронзовую медаль в эстафете 4х100 метров. В нем удивительно легко уживались физик и лирик: днем преподавал студентам сопромат и высшую математику, а вечером на стадионе давал уроки мастерства. Точные науки его также волновали, как и романтика спорта. Бегал и тренировал других. Неплохо получалось: его подопечная Нина Лыхина, вундеркинд из Киренска, – первый мастер спорта в беге на 100 метров, следом заветная мастерская норма покорилась десятиборцу Борису Горбачеву и марафонцу Мише Преину. Но спринт был роднее, Седых любил его за динамичность, скоротечность и бурю эмоций.

Золотой финиш

Завистники о Седых говорили: «Счастливчик: ему такие одаренные ребята попадаются».

В ответ он лишь улыбался: «Сущая правда, я действительно счастливчик, потому что занимаюсь любимым делом, трепетно отношусь к своей профессии, ведь она охватывает большой спектр знаний. Кроме специальных это и медицина, психология, педагогика… Чтобы продвигать воспитанника к выдающемуся результату, нужно уметь пропускать через себя нагрузки, испытываемые им».

Его содружество с Татьяной Гойшик (в девичестве Насонова) и Александром Стасевичем началось в начале 70-х. Оба они приехали в Иркутск учиться в авиационном техникуме: она – из Балаганска, маленького поселка на берегу Ангары, он – из Нижнеудинска.

– Обычные провинциальные ребята, работали по формуле – четыре процента способностей плюс 96 творческого труда, – рассказывал Седых.

Татьяна добавляла:

– Тренировки у Седых были насыщенные, напряженные, но разнообразные и эмоциональные. Случалось, что после занятий я еле ноги волочила, а на следующий день мчалась на стадион, как на первое свидание.

И эти обычные ребята вскоре затмили всех спринтеров России, ворвавшись в ряды сборной страны. Олимпиада-80 становилась реальной целью. За два года до Игр Татьяна завоевала бронзовую медаль зимнего чемпионата Европы в коротком спринте. Успех оглушительный. А Седых неожиданно предлагает ей переключиться на 400-метровую дистанцию. Гойшик опешила:

– Не поздно ли экспериментировать, Виктор Иннокентьевич?

– Самый раз, – спокойно ответил он. – Я долго думал, представляя образ твоего будущего бега, и пришел к выводу, что 400 метров – твоя дистанция, для твоего характера.

Провидец Седых не ошибся: на Олимпиаде-80 Татьяна завоевала золотую медаль. Все замечательно складывалось у Стасевича: в его активе один из лучших результатов в мире на двухсотметровой дистанции, сенсационная победа в отборочном забеге над киевлянином Борзовым, двукратным олимпийским чемпионом. Досадная травма отняла мечту.

Такое бывает в большом спорте. На долю Седых тоже выпало немало горьких переживаний.

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Послесловие

На него строчили анонимки доброжелатели, был момент, когда его вообще хотели отлучить от спорта. Выстоял. Заметил как-то:

– Этим людям я даже признателен. Они подхлестывали меня, заставляли работать с удвоенной энергией. Я воспринимал все это как неизбежные атрибуты жизни. Старался быть выше человеческих пороков.

А каково ему было, когда всех тренеров за успех на Олимпиаде удостоили правительственных наград и званий, а его обошли? По чьей воле, сказать сложно. Лишь спустя десять лет на олимпийском балу в Москве ему вручили медаль «Лучший тренер страны», а затем присвоили и звание заслуженного. Спустя несколько лет наградили орденом Почета, а родная иркутская власть удостоила звания почетного гражданина области. Справедливость восторжествовала. Лучше позже, чем никогда…

В последние годы Виктор Иннокентьевич с супругой безвыездно жили в Бурдаковке, что по дороге на Листвянку у Байкала. Облаченный в робу, кирзовые сапоги и серенькую кепочку, он мало походил на неугомонного великого тренера, превратившись в заядлого фермера. Во дворе гуляли куры, шмыгали кролики, хрюкали поросята. Правой рукой в хозяйстве была верная половина Нэлли Васильевна, жизнь которой тоже прошла в спорте. Их кредо: не изменять себе. Поэтому на самом видном месте в домашнем музее надпись: «Ничто не возвышает так личность, как активная жизненная позиция».

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