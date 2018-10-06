Родовая память

В середине сентября в посёлке Центральный Хазан Зиминского района был торжественно открыт мемориал, посвящённый участникам Великой Отечественной войны.

Следует уточнить, что обелиск в виде гранитной плиты с выбитыми на ней датами начала и окончания войны стоял в поселковом парке Победы и раньше. Её поставили около десяти лет назад по инициативе ветеранов и властей на средства местных предпринимателей.

Но жители посёлка и окрестных деревень неоднократно сетовали на то, что на памятнике не хватает имён тех, кому он посвящён – участников войны, которых только в Центральном Хазане было 108 человек. А без увековечивания имён сохранить память о подвиге предков сложно.

За помощью в строительстве мемориала общественность посёлка обратилась к известному предпринимателю-меценату, председателю совета директоров группы компаний «Ангария» С. П. Костюкову и гендиректору ОАО «Байкалкварцсамоцветы» Д. С. Костюкову.

Обратилась, конечно же, не случайно. Во-первых, они их земляки, которых с Центральным Хазаном и Зиминским районом связывает многое. Костюков-старший прожил здесь более 20 лет, работал в Хазанском ЛПХ, Лесотехнической школе, в комсомоле и думе Зиминского района. Здесь родились его дети, покоятся их родные.

А во-вторых, ОАО «Байкалкварцсамоцветы» – эта широко известная уже и за пределами Иркутской области фирма по производству знаменитых сибирских самоцветов – славится ещё и тем, что активно откликается на просьбы и предложения своих земляков. Подобные этому мемориалы фирма уже воздвигла на свои средства в селе Смоленщина Иркутского района, в селе Бирюльки Качугского района, построила культовые сооружения в селе Оноты Черемховского района и дацан в соседней Бурятии.

…И вот обновлённый мемориал принимает гостей. На прямоугольной площадке с мраморными дорожками и каменными клумбами для цветов возвышаются шесть плит серого гранита в виде страниц книги с начертанными на них именами хазанцев – участников Великой Отечественной войны.

На открытии мемориала: почётные гости и меценаты

Гостей приветствует мэр Зиминского района Наталья Никитина. Глава Хазанского муниципального образования Сергей Тубол благодарит от имени жителей всех, кто помог в воздвижении этого памятного сооружения – уже упомянутых Сергея и Дениса Костюковых, предпринимателей Анатолия Безбаха, Ярослава Олейника, Петра Шведа и их трудовые коллективы.

Школьники выпускают стаю белых голубей, люди несут к плитам цветы…

Одна из участниц торжественного митинга – Татьяна Гуральникова – вспоминает своего отца Иннокентия Никандровича Гуральникова:

– Мы ведь совсем недавно узнали, как папа воевал. Он не рассказывал, а мы не очень интересовались – воевал, да воевал. В Хазане люди его возраста все были фронтовиками. И только когда решили памятник ставить, узнали, что был он радистом-разведчиком. Его забрасывали в Прибалтику, Кёнигсберг, Пруссию. У него было много медалей, орден Великой Отечественной войны, восемь благодарностей от Сталина. Так что то, что имена наших отцов теперь можно прочесть и видеть – доброе дело.

Таких историй люди здесь могут рассказать десятки. Своей поделился и Сергей Петрович Костюков, оба деда которого воевали, а на плитах мемориала теперь запечатлены имена и его родственников.

– Хазанцы воевали на многих фронтах Великой Отечественной. И у меня здесь, на митинге, родилась идея, – говорит он, – привезти с тех мест, где шли бои по горстке земли и вмонтировать в каменное ограждение клумб капсулы с ней и таблички с информацией. Думаю, за год мы сделаем это. А список имён продолжим. Мы не должны забывать о наших земляках-героях – именно такой вот родовой памятью всегда славился и был силён наш народ.

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