Прощальная песня солдата

Сегодня 40 дней, как на 97 году своей талантливой творческой жизни навсегда ушел от нас Иван Алексеевич Бровкин, отважный лётчик, певучий музыкант, организатор иркутского товарищества художников «Бабр».

Глядя на его светлое, поэтическое лицо, словно открываешь его заново. Это лицо мальчишеское, будто так мало он познал, увидел, о чём не успел нам рассказать. Но такая глубина, серьёзность. Это лицо гражданина России, настоящего русского человека, коммуниста, совсем недавно платившего взносы, не отрекаясь от прошлого, которое защищал и отдавал за него самое дорогое – жизнь. «Гвозди бы делать из этих людей!» В педучилище, где он трудился много лет, сохранились его картины, читают его замечательные стихи, его полюбили кадеты, студенты, коллеги-педагоги. Он настоящий солдат, художник, поэт. Поэтому мы с удовольствием поём его «Фронтовой огонёк:

И врага ненавистного

Крепче бьёт паренёк,

За советскую Родину,

За родной огонёк.

Прощай, наш старший друг, отважный воин, музыкант и большой художник. Поклон тебе за веру в Россию!

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