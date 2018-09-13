Праздник энтузиастов-аграриев

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Этот день, когда на главной площади Иркутска проходил III фестиваль садоводов и огородников города, выдался солнечным и тёплым. Всюду движение, суета, нарядные ряды овощей и фруктов, выращенных иркутянами, звучит музыка, выступают хоры и ансамбли ветеранов.
Вот взгляд останавливается на изумительно оформленном пятачке. Ещё издалека видно гнездо аиста – символа семьи и счастья, мира и добра. Так, Иркутский городской Совет ветеранов представил русскую хату с плетёной из прутьев изгородью, украшенной плетями декоративной тыквы, крынками, ветками чёрной и красной черёмухи, подсолнухами. На заднем плане дымит старинный самовар, возле которого усердно трудится Иван Тихонович Косов – заместитель председателя городского Совета ветеранов. Около стола хлопочет хлебосольная хозяюшка, которая радушно угощает всех желающих душистым чаем с мятой, смородиновым листом и вареньем из смородины. Отведал чая со смородиной и мэр города Дмитрий Бердников. Столы ломятся от яств: помидоры разных сортов, баклажаны, различные соленья и много чего другого. Удивляет лук «Эксибишен» с весом каждой луковицы в 600 граммов и более. А вот под плетнём расположились огромные тыквы и свёкла. Очень интересные экспонаты винограда разных сортов, крупноплодных помидоров, баклажанов, саженцев, многолетних цветов выставили городские клубы им. Томсона, «Садоводы и огородники». Все участники представили на выставку всё самое лучшее и интересное.
Творчески, с большой выдумкой подошли к выставке члены городского совета ветеранов. Люди бесплатно делились с горожанами дарами своих садов и огородов, угощали друг друга. А садоводы из окружных советов ветеранов показали своё умение трудиться, радоваться жизни, замечать необычное в природе.
Многочисленные иркутяне, посетившие фестиваль, говорили организаторам и участникам выставки огромное спасибо за доставленное удовольствие, за прекрасно проведённое время, за представленную красоту и умелые руки наших садоводов и огородников – этих энтузиастов-аграриев.
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