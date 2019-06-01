Пожары моей памяти

Как всё-таки много стало лесных пожаров в нашем регионе, да и по всей России в последние годы! Когда полыхает не только степь, тайга, но и дачи, целые деревни и сёла, и зачастую с человеческими жертвами. На моём, довольно большом, в несколько десятков лет веку, такого всё же не бывало.

Что это? За что? Что случилось с нашим лесом и с нами? Что предпринимается нами, чтобы этого больше не происходило?

Компетентные органы, согласно логике, должны заблаговременно принимать кардинальные и профилактические меры по исключению подобных бедствий. Но этого не происходит. Лесные пожары мы каждый год теперь воспринимаем как должное, как сезонное погодное явление. Но ведь так было не всегда, особенно в сознании людей.

В моей жизни было несколько пожаров. Первый – в далёком 1951 году, когда мы пацанами сами невольно стали поджигателями и уже осознанно пожарными. Второго мая, вдоволь накатавшись на велосипедах по пустующему Якутскому тракту, мы остановились на привал и перекус вблизи Карлука. Не обошлось, конечно, и без костра. Перекусили, на месте не сиделось, пошли бродить вблизи по лесу. Каков же был наш испуг, когда, вернувшись, обнаружили, что огонь от нашего вроде бы потушенного костра, уже слизав окружающую траву, вплотную подкрался к нашим великам. Нам тогда, надо заметить, было не до «селфи», хотя фотоаппарат с собою был – быстро потушив огонь подручными средствами, мы напоследок ещё и оросили его чисто по-мужски, для верности. Дома о своём «подвиге» даже не закались. Знали – спуску от взрослых за такое баловство в лесу не будет – слишком крепка была родовая память народа о кормилице-лесе, очень ощутимым для всей деревни были последствия таких пожаров, слишком сурово было наказание за ослушание.

Второй такой же небольшой пожар был на Байкальском тракте, когда я уже зрелым человеком увидел из кабины своего авто пламя на обочине дороги. Остановился, как и другие автомобилисты, совместными усилиями быстро затушили пожар, начавшийся, скорее всего, от непотушенного окурка.

А сейчас – сколько их, современных якобы гомо сапиенсов, выбрасывают из окон прямо в лес окурки, мусор, бутылки? А сколько их сейчас остановится, увидев возникающий пожар? Что это – равнодушие? И совестить и увещевать их бесполезно. Тут может сработать только жёсткая неотвратимость наказания.

Третий пожарный случай произошёл со мной ещё в советское время в седьмом корпусе релейного завода, где я на тот момент был техническим директором. Выглянув в окно, увидел на территории пожарку и снующих людей. Вскоре выяснилось: в столярном цеху было возгорание, но сработала противопожарная система, всё потушено, а мне предложили спуститься и принять участие в обсуждении причин возникновения пожара.

В это время и у нас на этаже сработала пожарная сигнализация, появилось задымление. С командиром пожарного расчёта мы всё проверили, ничего не обнаружили и уже было распрощались, отдав команду проветрить помещение. Но каким-то чутьём я решил проверить помещение третьего этажа над столяркой, а там уже валил чёрный дым. Быстро перекрыли доступ воздуха, вернули уже отъехавших пожарных. Дальше было делом техники. Впоследствии, при разборе причин распространения пожара выяснилось, что при переоборудовании помещений вдоль стен были оставлены зазоры, сыгравшие при пожаре роль своеобразных воздуховодов. Все отмеченные недостатки немедленно устранили.

Причины этого пожара, вроде, банальны и очевидны, но почему вновь и вновь они повторяются уже и в наше время при строительстве современных зданий, тех же ТВЦ?

Четвёртый мой пожар произошёл на нижнем складе одного из леспромхозов Усть-Илимского района в восьмидесятые годы, где мы с коллегами из НИИ занимались испытанием опытного образца механизма для увязки хлыстовых пачек – ЛВ-126.

Стояла жаркая и тихая погода. Перед обедом кто-то из нас заметил дым в береговой лесной полосе на противоположной стороне залива. Выехали на место, где уже вовсю действовал низовой пожар. Зрелище шокирующее, когда на твоих глазах вроде бы абсолютно невредимые сосны начинают заваливаться, так как у них подгорели корни. При такой обстановке, не имея необходимых для тушения сил и средств, нам оставалось только ретироваться к заливу. Каково же было наше удивление, когда там мы увидели пожарный катер и его экипаж, беззаботно отдыхающий на берегу. Подняв экипаж ненормативной лексикой, быстро помогли им развернуть к месту возгорания несколько пожарных рукавов. Вскоре пожар под сильными струями катера был потушен.

Тогда такое поведение пожарных, отдыхающих на фоне пожара, воспринималось как дикость, как что-то нереальное. А сейчас? Пожары в тех же ТВЦ, в том числе и нашего города, показали, насколько равнодушным и неподготовленным может быть персонал этих ТВЦ при пожаре, когда они тыкаются по углам зданий как слепые котята, а то и вовсе бегут с этого пожара впереди посетителей, которых они должны вообще-то спасать?

Вот и приходишь с годами к выводу о том, что порою наплевательское отношение к противопожарной безопасности и особенно к лесу как к нашему главному богатству сегодня многократно ухудшилось и смахивает скорее на бандитский беспредел или организованное преступление. И остановить его сегодня, похоже, некому!

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