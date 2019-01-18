Последняя попытка

8 января 2019 года спортивная общественность не только Иркутской области, но и России, и всего мира понесла тяжёлую утрату – скончался Сергей Ходаков, десятикратный чемпион СССР, двукратный чемпион, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр, знаменосец национальной сборной России, почётный гражданин Иркутской области. 11 марта ему исполнилось бы 53 года...

После окончания иркутской школы интерната для слепых и слабовидящих, где он перенимал уроки мастерства у великого энтузиаста и заслуженного тренера России Владимира Протасова, Сергей поступил в ТФК, где над ним шефство взяла преподаватель лёгкой атлетики Лидия Даведюк. Через полгода Лидия представила подопечного своему супругу Юрию Рыбину. Остальное – дело техники.

Сергей родом из северного посёлка Сусуман, что в Магаданской области. Девятилетним мальчонкой провалился под лед, сильно простудился. Болезнь не пощадила, он частично потерял зрение, но не потерял веру, найдя себя в спорте. Раскрылся в полную меру в Иркутске, куда приехал учиться в специальной школе-интернате. Огромное желание доказать, прежде всего себе, что он способен преодолеть комплекс неуверенности, привели к тренеру Владимиру Протасову. Через руки и сердце этого мудрого и дальновидного специалиста прошли десятки ребят.

То, что перед ним способный парень, сомнений не возникало. Как и то, что предстояла большая и серьёзная работа. Сергей увлёкся метаниями. Ядро «слушалось», а вот диск и копьё не повиновались. За одну тренировку килограммы солёного пота. Но другого не дано. Протасов добился своего: непослушные диск с копьём стали приземляться в чётко очерченном пространстве. Ходаков уже был на подходе к высотам мастерства, когда эстафету от Протасова принял профессор метаний Рыбин – психолог и тактик, философ и тиран, чувствовавший, когда надо «закрутить» гайки, а когда дать послабления. Не каждому дано выдержать такой пресс. Но и вид спорта не для слабых. С Ходаковым проблем не возникало: тот знал, во имя чего такие колоссальные нагрузки. Он спал и видел себя чемпионом. Первая большая победа в 1988 году на чемпионате СССР. Сергей – первый номер сборной страны. А на Паралимпийские игры едет другой. Несправедливость жгла, не давала дышать и думать. Как же так?

– Серёга! Выше голову! – этот зычный голос Ходаков узнает из тысячи. Так мог сказать только Рыбин, веривший в ученика, как в самого себя.

Четыре года они трудились как проклятые, не зная покоя и передышек. В Барселону-92 он ехал знающим себе цену. Он не видел, где приземлилось копьё, лишь по гулу трибун почувствовал: бросок удался.

«51 метр 81см – новый рекорд мира!» – услышал Сергей голос диктора по стадиону. Не важно, что на английском языке – голос был торжественно взволнованным. Однако Ходаков не спешит принимать поздравления, ещё не выходил в сектор самый опасный конкурент – поляк Сигмунд Хегехольц. И тот в шестой, заключительной, попытке, совершает невозможное – улучшает на два сантиметра достижение. Ходаков – серебряный призёр. То ли радоваться, то ли печалиться. Всё вместе.

Следующий вид – диск. Вот теперь сибиряк собран с первой попытки. Диск, пущенный богатырской рукой нашего атлета, улетает на золотую отметку – 40,82.

Всё! Сбылась мечта, он – первый на всей планете. Награда за тяжёлый труд, терпение и веру. Рыбина перехлёстывает чувство гордости и восхищения своим воспитанником. Но Юрий Николаевич знает и помнит, что не меньшую лепту в успех внёс его коллега Владимир Протасов. Поздравления в его адрес столь же уместны. Победа равносильна подвигу, торжеству силы воли и духа.

На «закуску» осталось ядро, столь послушное в начинающей стадии. Но сил много отдано – физических и моральных, в итоге – серебряная медаль. Но пусть ещё кто-нибудь добьётся подобного успеха!

Два последующих сезона – вереница победных восхождений на чемпионатах мира и Европы, сопровождающихся мировыми рекордами. За выдающиеся успехи в 1995 году Сергей Ходаков удостаивается звания «Заслуженный мастер спорта» и «Ордена Почёта».

К Паралимпийским играм в Атланте – 96 Ходаков готовился под началом двух наставников – В. Рыбина и И. Бражника. Не оправдать их доверия Сергей не имел морального права. При резко обострившейся конкуренции Ходаков не изменил себе: диск приземлился на золотой отметке – 43 м 10 см (улучшил собственное мировое достижение). В толкании ядра – бронзовый результат. Богатый урожай на двух играх: по две золотые, серебряные награды и одна бронзовая. Честь и хвала мужеству и мастерству нашего земляка!

Была и третья Олимпиада – в Сиднее, где впервые в истории иркутского спорта нашему знаменитому чемпиону оказали высочайшее доверие – нести знамя национальной команды. Эту честь он выполнял на протяжении семи лет на всех крупнейших международных турнирах. На третьих играх Сергей остался без медали. Но кто бросит камень? Боролся до конца, в каждой дисциплине был близок к пьедесталу: пятый – в диске, шестой – в ядре.

Достойное выступление.

Сергей Владимирович Ходаков ещё долго оставался в строю, много сделав для инвалидного спорта на посту руководителя регионального отделения Всероссийского общества слепых. У него осталось трое детей – сыновья Илья и Владик, дочь Настя и внук Арсений.

...Он мужественно боролся с тяжёлым недугом, использовав, как в спорте, все попытки выйти победителем. Непреодолимым оказалось последнее препятствие...

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