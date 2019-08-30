«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»

К 220-летию со дня рождения поэта. В Иркутске более века одна из улиц города носит имя великого классика литературы. Расположена она в Свердловском районе, протянувшись между ул. Гоголя и ул. Профсоюзная, от ул. Маяковского до ул. Звездинской. Правда, до 1920 года улица носила название – Пушкинская, после 1920 года – Пушкина.

С именем связующая нить

В 1899 году, когда отмечался 100-летний юбилей А. С. Пушкина, в Иркутске были реализованы масштабные планы по увековечиванию имени поэта. Намечалось присвоить имя А. С. Пушкина не только улице в Глазковском предместье, но и городскому училищу, и прилегающему к нему скверу. Согласно выписке заседания Думы от 8 марта 1899 года, данное учебное учреждение предполагалось построить «на особо избранном месте, как вполне самостоятельное училище с двумя отделениями – мужским и женским, и устроить при училище сквер имени Пушкина».

Эти планы были реализованы. В 1899 году в городе появился сквер имени А. С. Пушкина. Он был разбит 6 мая в Пушкинские празднества, когда по инициативе Думы состоялся праздник древонасаждения. Как было отмечено в статье газеты «Восточное обозрение»: «В этот день было положено начало Пушкинскому скверу, засаженному при помощи детских рук на Петрушиной горе» (так именовалась территория к юго-востоку от Иерусалимского кладбища, место, где ныне проходит улица Байкальская). Первые деревья посадили губернатор и городской голова, главный инспектор училищ. Далее учащиеся мужских и женских школ посадили несколько сот деревьев.

А в рамках последовавших Пушкинских дней была «произведена закладка здания для училища имени поэта», в связи с этим состоялось торжественное шествие на Петрушину гору. В основании здания была положена доска с надписью: «26 мая 1899 в знаменательный день 100-летия рождения великого поэта заложено на средства Иркутского городского общества здание для училища им. поэта А. С. Пушкина». Это была четырёхклассная школа с числом учащихся до 200 человек. Впоследствии выпускникам учебного учреждения по окончании училища дарились книги А. С. Пушкина. Об этом свидетельствует протокол Чрезвычайного заседания Иркутской Городской думы 20/24 июня 1901 года: «Доклад Управы от 18 мая 1901 года № 1006 об ежегодном ассигновании необходимой суммы для выдачи каждому, без различия пола, оканчивающему Иркутское приходское училище имени А. С. Пушкина однотомного полного собрания сочинений А. С. Пушкина...». (В XX веке здание данного училища, как и сам сквер, были утрачены. Здание училища находилось рядом с нынешней школой № 26.)

Конечно, сам А. С. Пушкин в Иркутске не был. Но для иркутян был особо значим факт, что в 1728 году в Иркутске проездом был прадед поэта А. П. Ганнибал – «Арап Петра Великого». Об этом остались свидетельства иркутских летописцев.

В Иркутске, надо отметить, творчество А.С. Пушкина почиталось горожанами. Еще при жизни поэта в 1827 году в доме В. М. Головнина в Знаменском предместье собирался кружок любителей и почитателей творчества А. С. Пушкина.

В 1887 году имя А. С. Пушкина в числе имен великих писателей – Ломоносова, Жуковского, Тургенева, было «выбито» на одной из специальных досок, закрепленных на фронтоне здания публичной библиотеки, которая располагалась в главном сквере города, на углу улиц Тихвинской и Б. Трапезниковской (на углу нынешних улиц Сухэ-Батора и Желябова). Здание было утрачено в 1970-е годы в связи со строительством гостиницы «Ангара».

В начале XX века, в 1938 году, в Иркутске появилось еще одно учебное заведение, носящее имя поэта. Это была нововыстроенная школа № 47, по улице Кузнецкая (ныне – ул. Уткина, 15). С инициативой увековечивания имени поэта выступили писатель П. Петров, поэт И. Молчанов-Сибирский и режиссер драматического театра Н. Буторин в 1937 году. Тогда, в год 100-летия со дня смерти поэта, в драматическом театре состоялось торжественное заседание, посвященное его памяти. На сцене был установлен большой портрет, организован концерт. Ключевым моментом мероприятия стало предложение о присвоении имени А. С. Пушкина новой школе...

Масштабными мероприятиями в Иркутске был ознаменован 1899 год, когда отмечался 100-летний юбилей А. С. Пушкина. Нит Романов писал в летописи: «24 мая начались Пушкинские дни в Иркутске. В этот день в городском театре для средних учебных заведений был дан бесплатный литературно-музыкально-драматический вечер. 25 мая в театре в час дня состоялся акт для всех начальных городских училищ и музыкальное утро, данное в честь поэта. 26 мая в Казанском соборе была отслужена панихида по поэту. После панихиды ученики и ученицы начальных училищ с массой народа направились к зданию думы, красиво разукрашенному зеленью и задрапированному красной материей...». На балконе здания Городской думы в Пушкинские дни был установлен бюст поэта.

В течение нескольких дней в театре и Общественном собрании давались юбилейные спектакли и вечера не только для учеников, из которых каждый получил полное собрание сочинений А. С. Пушкина, но и для народа. Празднества удались, и И. И. Попова благодарили Городская дума, учебные заведения и сам А. Д. Горемыкин как попечитель округа (иркутский генерал-губернатор в 1889 – 1900 гг.).

150-летие со дня рождения А. С. Пушкина в 1949 году отмечала вся страна. В учреждениях культуры – музеях, библиотеках, учебных заведениях Иркутской области были организованы выставки, посвященные творчеству поэта. В иркутских кинотеатрах демонстрировался фильм «Коллежский регистратор» по повести Пушкина «Стационарный смотритель». В год 190-летия со дня рождения в ЦПКиО состоялась встреча иркутских поэтов М. Сергеева, В. Козлова, а также сотрудников Пушкинского музея из Москвы с жителями города. В 1994 году в городе к 195-й годовщине со дня рождения прошли праздничные вечера поэзии: в Доме-музее декабриста Волконского выступали артисты Московского театра имени Вахтангова – Василий Лановой и Алексей Кузнецов, а на сцене музыкального театра – выступал поэт Евгений Евтушенко.

В 1999 году в городе отмечался 200-летний юбилей поэта. Обширный план областных мероприятий учреждений культуры и искусства охватывал деятельность многих иркутских учреждений культуры. Проходили фестивали, конкурсы, смотры, конференции. Инициатором и организатором цикла мероприятий «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» выступила и детская библиотека Централизованной библиотечной системы Иркутска. Именно в этот год у коллектива библиотеки при поддержке читателей появилось желание назвать библиотеку именем великого поэта. Был составлен и реализован план мероприятий «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». По результатам этих мероприятий городской думой Иркутска в 2000 году было принято решение о присвоении библиотеке имени А. С. Пушкина.

Единственное скульптурное изображение Александру Сергеевичу появилось в городе 29 октября 2010 года на ул. Октябрьской Революции. Бюст поэта и памятный знак, посвященный двум произведениям поэта, привезенным Александрой Григорьевной Муравьевой в Иркутск в 1827 году, запечатлен в бронзе. Памятник был создан на средства бизнесмена, мецената, члена Союза писателей России Виктора Бронштейна.

В 2018 году в преддверии 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича открылся региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина, который разместили в Иркутском областном историко-мемориальном музее декабристов.

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Из истории застройки

В XVII – начале XIX века Глазково было тихим селением, состоящем из одной улицы, вытянувшейся вдоль Ангары. Первые дома жителей стояли у самого берега, а выше по горе шел березняк и сосновая роща, которую пересекали ручьи и целый каскад озер (сейчас это территория от нынешней улицы 2-й Железнодорожной до улиц Пушкина и Профсоюзной).

Пожары 1879 года в Иркутске способствовали резкому росту населения в Глазковском предместье – до 800 человек. Для многих, лишившихся крова и переехавших, левобережная часть города становится постоянным местом жительства.

Открытие понтонного моста через Ангару в 1892 году также способствовало быстрому и планомерному заселению Глазковского предместья. Но особенно интенсивно застраиваться стало в связи с постройкой Транссибирской железнодорожной магистрали. В конце 1890-х Глазково активно заселяется и застраивается. В начале ХХ века число жителей достигает четырёх тысяч человек. К 1917 году Глазковское предместье представляет собой значительную часть города, где имелось три больницы, четыре училища, две церкви, аптека, библиотека, фотография, около 50 бакалейных лавок. Численность населения более девяти тысяч человек.

В 1920 году в честь годовщины Октябрьской революции было переименовано в Свердловское предместье (Свердлово), а в 1944 году был образован Свердловский район. Современная улица Пушкина застроена деревянными и каменными домами. На улице Пушкина, 8а размещается современное здание поликлиники № 1 Дорожной клинической больницы. По адресу ул. Пушкина, 62а размещается современное здание общежития № 5 ИрГУПСа.

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