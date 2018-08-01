Пенсионную реформу поддерживаю!

Моя официальная трудовая биография началась в 18 лет (не считая того, что я с 12 лет работал в колхозе и получал там зарплату). В 60 лет вышел на пенсию, а до этого 40 лет жил и работал ради будущих поколений. Ничего героического в моей биографии нет. Учёба, армия, народное хозяйство. То есть, соотечественники, которым сегодня 40 лет, ещё не родились, когда я начал работать ради них. А для себя и даже для своих детей никогда не жил, потому что все силы уходили на «светлое будущее». Семье оставалась только зарплата и минимум моего внимания. И так жили миллионы советских людей. В итоге сейчас я имею пенсию в 10 тысяч рублей, впереди никакой перспективы и где-то там уже просматривается два квадратных метра земли «пухом», огороженных заботливыми потомками!

А где сегодня те, ради кого я жил и работал всю свою сознательную жизнь, то есть, все те, кто моложе меня от 10 лет и больше? Они сейчас бизнесмены, депутаты, государственные и муниципальные служащие, водители, врачи, рабочие и т.д. Среди них много состоявшихся, обеспеченных людей, успешных политиков, олигархов, инженеров, менеджеров. Это мы их взрастили и очень хорошо, что они цветут и пахнут. Дай Бог им всем здоровья, успехов, благополучия и многая лета!

А нынче вот государство вспомнило о рядовых пенсионерах и решило повысить нам пенсию. А нас ни много ни мало 42 миллиона на всю страну. Закон о повышении пенсионного возраста направлен на поддержку нас. И если пенсионная система построена на согласии поколений, то на этот раз именно взращенные нами поколения и будут материально улучшать наше скромное бытие. Так что этот закон направлен лично для поддержки меня и мне он выгоден. Где государство возьмёт деньги на повышение пенсии мне неинтересно. Оно сказало, что деньги будут!

И когда на митинги зовут пенсионеров, то это откровенный обман и манипуляция людьми, которые привыкли к тому, что их всё время обманывают.

Пенсионеров на митингах точно используют в тёмную, как баранов и, ясное дело, НИ-ЧЕ-ГО им не объяснив. В противном случае старикам бы эти митинги и на фиг не нужны, потому что реформа выгодна в первую очередь именно нынешним пенсионерам!

Это они уже со следующего года будут получать повышенную пенсию и не единожды, а по нарастающей. Но почему же коммунистов и прочую «оппозицию» возмутил этот закон, ведь все они упрекали власть и «Единую Россию» в отсутствии должной заботы о пенсионерах? Мы-де требуем, а они не хотят. Но ведь КПРФ, СР и ЛДПР не кинулись в народ разъяснять идею закона, его нужность и выгодность. И понятно почему! КПРФ об этом не рассказывает, иначе все их выкрики о пенсионерах окажутся просто бульканьем на болоте. А они всё по старинке прикрываются заботой о будущих поколениях.

Лично я уже отзаботился о будущих поколениях и имею право больше не быть Пашкой Корчагиным.

КПРФ не вносит свои предложения в закон и тупо организует митинги протестов против предложения правительства повысить пенсии, потому что не заинтересованы в улучшении качества жизни населения. Им выгодно, чтобы пенсия и зарплаты оставались низкими, народ жил плохо, а они бы в этом постоянно упрекали правительство. Это именно КПРФ нужны революции, мятежи и волнения, чтобы на плечах народа снова прорваться к власти.

При всём моём нелицеприятном отношении к «Единой России» я понимаю, что любая власть старается не допускать недовольства населения. Любой власти нужна политическая стабильность и спокойствие в государстве. Поэтому единороссам не выгодны низкие пенсии и зарплаты у населения.

В отличие от власти оппозиция всегда будет стремиться к обострению ситуации и нагнетанию напряженности в обществе. Оппозиция питается скандалами, народным недовольством и сама старается устраивать ситуации для недовольства. А иначе зачем бы она была нужна?

«Единая Россия» проголосовала за этот закон, чтобы улучшить жизнь стариков, а оппозиция извращает идею пенсионной реформы, чтобы вызвать недовольство населения действиями правительства и «Единой России». Но закон реально со следующего года начнет работать и увеличивать пенсии не когда-то потом, а сразу.

В него будут вноситься изменения, возможно, не один раз, сколько-то времени уйдёт на притирку, что-то уберут, но работать он будет.

А у молодёжи вся жизнь впереди и очень далеко до пенсии. Они сами сформируют будущую власть, выберут президента, парламент, сами изберутся и станут властью, примут новые законы, установят правила, которые посчитают нужными.

Так что пусть зануды пугают, что инфляция съест все 12 тысяч прибавки, на то они и зануды. Конечно, вопросы есть и, наверное, их немало. У меня вот тоже несколько «глупых» вопросов:

1. Цены будут повышаться с учетом инфляции или величиной прибавки к пенсии?

2. Будет ли принят закон об ограничении роста цен, потому что пенсии вырастут не у всех пенсионеров, да и зарплаты могут не успеть за торговцами товаров и услуг?

3. Почему не индексируется пенсия у работающих пенсионеров? Ведь, в принципе-то, это их деньги, отданные на долгие годы государству в долг.

3. Есть и психологический момент. Для людей, которые готовились через год-два выйти на пенсию, это может оказаться ударом и не все его смогут выдержать. Как быть с ними?

Тем не менее, надо радоваться жизни здесь и сейчас, а не потом. Это потом может и не наступить.

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