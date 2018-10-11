Открытое письмо мэру города Иркутска Д. В. Бердникову

Уважаемый Дмитрий Викторович! К Вам обращаются жители домов микрорайона Солнечный с просьбой запретить строительство многоуровневой парковки (проспект Маршала Жукова, 11, 11/1 – 11/5, Байкальская, 316, 318/1 – 318/3).

Земельный участок, кадастровый номер которого 38:36:00000025:8461, на проспекте Маршала Жукова в 2006 году являлся придомовой территорией, где должны были располагаться элементы благоустройства и детская площадка. Изначально застройщик ОАО «СибАвиаСтрой» в проекте планировки застройки территории на нулевой её стадии планировал возводить подземный одноэтажный паркинг, но планы были изменены на стадии строительства домов по причине отсутствия целесообразности данного объекта, а также геодезических проб грунта. Дело в том, что в квартале застройки имелось два автопаркинга подобного типа. В 2014 году данный участок был продан с торгов под строительство подземной стоянки гр-ну Гукову М. В.

В течение четырёх лет данный участок никоим образом не осваивался, превратившись в свалку мусора и территорию для выгула собак. Жители домов пр. Жукова, 11/1 – 11/5, Байкальская, 318/1 – 318/3, 316 неоднократно писали обращения губернатору Иркутской области и мэру г. Иркутска о передаче данного участка в собственность жильцов.

На данный момент началось строительство парковки, но тут Гуков уже решил строить не подземную одноэтажную, а трёхэтажную на 100 мест, ведь прибыль от эксплуатации у него тогда вырастет в разы. Как можно было разрешить такое строительство внутри домовой территории?

Оно оправдано только на стадии общих работ, при возведении самих блок-секций, т. е. до заселения жильцами, а не спустя годы.

Строительство, в соответствии с действующими материальными нормами права, не согласовано в установленном порядке со смежными землепользователями, т. е. жильцами прилегающих домов, путём внесения вопроса на общее собрание и голосования за него не менее 2/3 голосов от общего числа собственников смежных земельных участков (квартир). Это закон о сопредельной территории. Никто такое собрание, в том числе и претендент на застройку, не проводил.

Данный участок не имеет подъездных путей для такого количества транспорта. К нему ведёт один проезд между домами на проспекте Маршала Жукова, 11а и Жукова, 11/2, который очень узкий, и невозможно по нему разъехаться двум машинам, а с другой стороны существует проезд через придомовые территории и детские площадки, что небезопасно для жизни и здоровья детей.

Дома на проспекте Маршала Жукова, 11/2 – 11/5 теперь не имеют придомовой территории, нет зоны отдыха и детской площадки. В случае постройки парковки это будет только проезд для машин.

Данный участок со всех сторон огорожён домами, т. е. участок не продувается, и в случае строительства парковки жильцы будут круглосуточно дышать выхлопными газами, что приведёт к онкологическим и лёгочным заболеваниям. Очень высокий уровень шума и эффект эха обуславливается архитектурой данного участка, увеличит шумовые эффекты в несколько раз.

Не были приняты во внимание результаты и возражения публичных слушаний жильцов против размещения многоуровневой стоянки в спальном районе во дворе многоэтажных домов.

Жители домов неоднократно писали обращения мэру Иркутска, в прокуратуру области, в министерство имущественных отношений, губернатору Иркутской области, в комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска и в прочие инстанции с просьбой о запрете строительства данной парковки. Было собрано более 300 подписей жителей против строительства.

Комитет по градостроительной политике 14 раз (!) отказывал в выдаче разрешения на строительство данного объекта Гукову М. В. по причине несоответствия требованиям градостроительного законодательства.

На наше обращение с просьбой не выдавать разрешение на продление аренды данного земельного участка министерство имущественных отношений Иркутской области от 6 марта 2017 года ответило, что направило уведомление Гукову М. В. об отказе в продолжении договорных отношений и освобождении им данного земельного участка согласно п. 15 ст. 39.8 Земельного кодекса.

На наше обращение от 04.05.2017 года в прокуратуру был получен ответ, что в силу ст. 26 ФЗ «О прокуратуре РФ» они не подменяют иные государственные органы и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Однако 16.05.2017 года министерство имущественных отношений изменило своё решение, ссылаясь на представление прокуратуры, и дало разрешение о продлении сроков аренды.

Жители домов категорически настаивают на прекращении всякого строительства! Жители убедительно просят на этом участке сделать парковую зону для отдыха, прогулочные дорожки, детскую площадку и скамейки для пожилых людей.

Просим решить вопрос о выделении предпринимателю Гукову другого участка, который соответствовал бы требованиям строительства многоуровневого гаража с удобными подъездными путями, не нарушающего экологию окружающего пространства.

Помогите нам в этом благородном деле!

С уважением, жители домов:

Д. А. Солодянкин, председатель совета дома 11/5

Н. П. Бобков, председатель совета дома 11/1

А. Л. Гуменников, председатель совета дома 318/2

С. Ю. Фёдорова, председатель совета дома 316

М. М. Ланговая, представитель от жителей дома 318/3

Т. А. Портнова, представитель от жителей дома 318/3

И. Ю. Худякова, представитель от жителей дома 11/4

Т. В. Романица, представитель от жителей дома 11

В. Г. Лапа, представитель от жителей дома 11

Д. А. Каверзин, представитель от жителей дома 11

Ю. А. Неретин, представитель от жителей дома 11

А. Г. Василевич, представитель от жителей дома 11

***

Мутная история

А прокуратура против

Это своё письмо жители микрорайона Солнечный почему-то вновь адресовали мэру г. Иркутска, а не губернатору или, скажем, прокурору Иркутской области. Жители не раз обращались в администрацию и получали ответ, что Гукову М. В. в выдаче разрешения на строительство данного объекта было отказано уже 14 раз по причине несоответствия требованиям градостроительного законодательства.

А вот министерство имущественных отношений Иркутской области ещё от 6 марта 2017 года сначала ответило заявителям, что «...направило уведомление Гукову М. В. об отказе в продолжении договорных отношений и освобождении им данного земельного участка согласно п. 15 ст. 39.8 Земельного кодекса», но вскоре (16.05.2017), ссылаясь на представление прокуратуры, всё же дало разрешение о продлении сроков аренды.

И прокуратура ведёт себя в этом деле как-то непоследовательно. Сначала пишет, что «... в силу ст. 26 ФЗ «О прокуратуре РФ» они не подменяют иные государственные органы и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций», а потом всё же вмешиваются и дают своё представление, позволяющее продлить срок аренды.

По получении этого письма мы ещё раз обратились в пресс-службу администрации г. Иркутска и получили ответ, в котором мэрия ещё раз разъяснила ситуацию:

«По информации заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александра Кима, строительство многоуровневой парковки (проспект Маршала Жукова, 11, 11/1 – 11/5, Байкальская, 316, 318/1 – 318/3) осуществляется на законных основаниях. Комитет по градостроительной политике 14 раз отказывал в выдаче разрешения на строительство данного объекта Гукову М. В. по причине несоответствия требованиям градостроительного законодательства. Мно-гочисленные отказы послужили поводом для прокурорской проверки. По её результатам в июле текущего года в администрацию города поступило предписание прокуратуры, согласно которому разрешение на строительство было выдано. Также стоит отметить, что данный земельный участок относится к неразграниченным землям и находится в распоряжении министерства имущественных отношений Иркутской области».

Что ж, жителям микрорайона Солнечный в этой ситуации можно посоветовать лишь одно: раз ни правительство, ни прокуратура не в силах разрешить этот сложный конфликт между представителями населения и бизнеса, остаётся одно: апеллировать к высшей инстанции, коей в нашей стране, надеемся, ещё остаётся суд. Между тем застройщик заявил в СМИ о готовности пойти на компромисс и построить спортивный корт на крыше стоянки.

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