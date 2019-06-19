Опыт прошлого на благо будущего

6 июня в Иркутске состоялась вторая товарищеская встреча бывших глав муниципальных образований Иркутской области. Cобрались более сорока экс-мэров городов, посёлков и районов.

Из первых уст

Накануне встречи мне позвонил редактор и сообщил о задании. Как человек далёкий от политики, услышав, что предстоит провести вечер в окружении полусотни человек и не кого-нибудь, а самых настоящих мэров, я слегка разволновалась. «Не беспокойся, это же экс-мэры, тем более что встреча обещает быть дружеской и позитивной – «ни слова о политике».

В ресторан я пришла чуть раньше назначенного времени – нужно оценить обстановку, ознакомиться с внушительным списком приглашённых. Обходительный юноша-хостес проводил меня на уютный балкон, где старательные официанты уже накрывали столы.

Через несколько минут подошёл представительный мужчина:

– А вы, простите…

– Газета «Мои года», Алёна, – представилась я.

– Приятно, что в газетах работают такие прекрасные девушки, – тактично сделал комплимент собеседник.

Похоже, раньше я имела весьма скудные и не всегда правильные представления о мэрах, поэтому подумала, что беседую либо с коллегой, либо с каким-то другим гостем, но точно не с представителем власти, пусть даже в прошлом.

– Трухин, Анатолий Васильевич. С 2002 по 2009 год был мэром города Саянска.

Анатолий Васильевич сообщил мне, что всего приглашённых по списку 85 человек. С глубоким сожалением поведал и о том, что многих уже нет: «Представляешь, 16 человек ушли навсегда, но ведь они тоже часть истории, у них были интересные идеи, незаконченные проекты. Мы стараемся помнить каждого и по возможности воплощать их добрые замыслы». Мероприятие проходит во второй раз и пока ещё носит характер «встречи выпускников», но истинная цель гораздо масштабнее. В короткие полчаса он рассказал большую часть своей биографии «до» и «после». Мы взаимно поделились воспоминаниями о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться в 90-е годы. И могли бы беседовать ещё очень долго, но один за другим стали подходить гости – они же участники и виновники торжества.

Организаторы – Александр Петрович Осипов (руководитель аппарата ЗС 1994 – 2002 гг., замначальника управления региональной политики 2008 – 2010 гг., г. Иркутск) и Владимир Петрович Сенин (мэр Усть-Кутского района 2002 – 2015 гг.) предложили всем сфотографироваться на память.

Александр Петрович рассказал, что идея мероприятия возникла на одной из неофициальных встреч: «Надеюсь, что мы заложили добрую традицию на долгие годы, и наши преемники с достоинством её продолжат».

Первый тост «За дружбу!».

…Третий за любовь. А потом вспоминали, как сложно приходилось в былые годы. «Это же девяностые! Кому тогда было легко?» Нехотя припоминаю, как наше село осталось без угля. Теперь стыдно, но тогда я – десятилетняя девчонка брала саночки и с сестричками-дошколятами ночью шла в котельную воровать уголь. И тянулся глубокий санный след… Во все стороны тянулись следы – всем нужно было выжить.

– В 1996 году вступил в должность главы Казачинско-Ленского района, бюджет со знаком минус, огромные долги, – погружается в воспоминания Николай Павлович Наумов. Специфика нашего района – богатая лесосырьевая база. Мы первыми стали отдавать в аренду леса. Это породило много противоречий.

– Многие тогда ломались, не выдерживали, – продолжает беседу А. В. Трухин. В основном сложно было гуманитариям. Производственники, хозяйственники имели более приземлённый взгляд на вещи, лучше ориентировались в различных ситуациях. Среди нас были те, кто уверенно отработал два срока и те, кто сдался уже в первые месяцы работы.

Экс-мэр Усольского района (2002 – 2012 гг.) Пётр Михайлович Герасимов выразил признательность территориальному куратору Тамаре Ивановне Писаренко:

– Тамара Ивановна, словно няня, присматривала за нами. Всегда своевременно оказывала поддержку, задавала правильный вектор. Сегодня здесь вы видите среди нас только двух женщин, но на самом деле их больше. И во все времена они были для нас главной опорой.

Ты помнишь, Петрович?!

Во время перерыва спускаюсь во дворик ресторана и у пруда застаю воодушевлённый диалог двух товарищей – В. П. Сенина и В. Г. Кривоносенко (г. Усть-Кут, 2005 – 2017 гг.):

– Петрович, ты помнишь, нас всегда ставили в пример?

– Мы так слаженно работали. Он в городе, я в районе. Редко кто мог так понимать друг друга. Мы были одной командой. Каждый мог положиться на другого. Решали задачи, побеждали трудности. А теперь, вот, дружим. И дружба эта крепкая, мужская. Потому что в нашем деле выживают только самые волевые и надёжные. А Кривоносенко ведь ещё и настоящий полковник!

Припоминая непростую криминальную ситуацию тех лет, интересуюсь, какими методами боролись с «братками».

– У меня как-то всё мирно было, ты у Владимира Георгиевича поинтересуйся.

Настоящий полковник лукаво щурится. Я понимаю, что секретов никто выдавать не собирается.

– Хотя нет, было дело, – припоминает Владимир Петрович, – записался ко мне на приём криминальный авторитет. Я увидел его фамилию в списках и удивился. Ну, записался, пускай приходит. Пришёл… И начал защиты просить. От милиции. Говорит, что давно живёт честной жизнью, а ему всё не верят, изводят проверками. И ведь правда, клеймо можно носить всю жизнь и не только воровское. Скажите, кто из вас любит чиновников? Уверена, что большинство читателей в этот момент ухмыльнулись. И я на встречу шла в полной уверенности, что слетятся за стол десятки высокомерных филинов, похлопают стеклянными глазами и разлетятся по своим пернатым делам. А они мне тут «за дружбу!». И были слова благодарности, были шутки. Кто-то вспомнил, как в сезон птичьего гриппа руками разгонял диких уток, намеревавшихся гнездиться вблизи населённого пункта. Звучали остроты о том, что «самолёты задом не летают» и «нивы сжаты, рощи голы» – это когда две машины «Нивы» районных чиновников столкнулись.

Юрий Алексеевич Малгатаев (мэр Баяндаевского района 2004 – 2009 гг.) пожелал: «Чтобы очаг пылал, чтобы рождались дети, чтобы пахали и сеяли, чтобы любовь жила!» и посоветовал пошаманить на дождичек. К нему присоединился Пётр Антонович Магданов (мэр Осинского района 2004 – 2009 гг.): «Чтобы пожаров не было, пусть прольются обильные дожди!».

– Заметила, никакой политики?– подмигнул Сенин.

А потом пели хорошие песни: «Я люблю тебя жизнь!», «Верила, верила, верю…» …

Александр Михайлович Скворцов из Черемхово прочёл свои стихи и презентовал поэтический сборник, охарактеризовав его как «стопроцентный самиздат». На мгновение мне показалось, что я в своём кругу, что это и мои друзья тоже.

Живая история

Александр Петрович Осипов более 16 лет отдал управленческой работе. С 1994 года руководил аппаратом Законодательного собрания, затем работал заместителем начальника управления региональной политики. Но ещё раньше был Областной совет народных депутатов.

– У нас двери ни перед кем не закрывались. И теперь мы открыты для общения со старыми друзьями, для новой администрации, для народа. Неизменен тот факт, что многие уходят, но история не стоит на месте, и мы уже часть этой истории. Сейчас повсеместно собираются сведения о том, что было… Научные работы о сотрудниках учебных заведений, заводов и фабрик. А ведь мы тоже причастны. Мне стало интересно, а кого из бывших мэров считают наиболее грамотным руководителем, кто больше других радел за людей, за вверенные ему территории?

– Борис Александрович Говорин сам выезжал на поля, на производство. Как-то в самое непростое время он приехал в Саянск на завод, – делится воспоминаниями Трухин, – народ, месяцами не получавший зарплату, обрушил на него весь свой гнев. Борис Александрович дал обещание исправить ситуацию. И обещание своё исполнил. В течение короткого времени людям выплатили всё, что положено.

Кроме того, важнейшей ценностью Говорин считал семью. Он понимал, какой труд – быть женой ответственного лица! Он единственный из руководителей организовывал совместные праздники, куда его коллеги приходили с жёнами и детьми. Все, с кем мне довелось побеседовать в этот вечер, высоко оценили работу Бориса Александровича и гордятся нынешней дружбой с ним.

– Вот к нам пожаловал самый молодой экс-мэр из Ангарска, – подсказал мне Герасимов.

Антон Медко совсем не похож на «старых капитанов», по-моему, у него ещё будет своя история.

Старая гвардия новых идей

Вечер воспоминаний подходил к завершению. Хорошо бы в следующем году собраться большим составом. Но одно дело обняться-поговорить, куда сложнее реализовать нечто большее, что пока ещё только вертится на языке, но ещё не совсем оформилось, не обрело форму.

– Мы хотим быть полезными, – говорит Александр Осипов.

– У нас накоплен бесценный опыт, которым непременно нужно делиться, – вторит ему Пётр Герасимов.

Все как один говорят о создании организации «ветеранов или бывших глав», которая будет полезна обществу. И на которую сможет опереться нынешнее руководство.

Сейчас несравнимо проще работать, чем в былые годы – больше поддержки «сверху», новые технологии, эффективные методы и приёмы в экономической, социальной и других сферах. Но бывают сложные ситуации. Тогда могут пригодиться люди, которые начинали с самых нижних уровней производства, с истоков. Люди, которых выбирали трудовые коллективы, которым доверяли их коллеги.

К сожалению, в нашей стране неистребимо выражение «Иван, не помнящий родства». Мы очень быстро отрекаемся от прошлого. Склонны домысливать или переиначивать. А ведь лучше спросить, как это было. Лучше попросить помощи и совместными усилиями одолеть любую напасть.

Большинство из собравшихся говорили о том, что как только ты уходишь с должности, тебя забывают. В воздухе витала идея создания «дембельского альбома» – сборника мемуаров с реальными историями, фотографиями. «Хочется поведать, как это было на самом деле, чтобы никто не исказил нашей истории», – говорит Осипов.

А я для себя делаю вывод, что всё живое, разумное боится забвения. И чем более бурную жизнь прожил человек, чем ближе был к эпицентру событий, тем страшнее ему стать «невидимкой», принять свою беспомощность. Увы, не могу в рамках данного материала отметить каждого. Но всё озвученное в этот раз было достойно внимания.

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Послесловие

Из этого события мне хотелось вынести какую-то пользу. Для себя, для наших читателей. Теперь я знаю, что если у меня спросят, кто был мэром, скажем, Нижнеилимского района в начале двухтысячных, я с уверенностью отвечу: «Семён Яковлевич Гендельман». Ещё я узнала, что они «тоже люди». Да, да – вилку держат в левой руке, нож в правой и (по секрету) «не пьют кровь младенцев». И большинство живёт в обыкновенных квартирах.

Конечно, есть и те, кто в коттеджах, но самолётов и яхт, как у Абрамовича, у них точно нет. Что касается текущей жизни, то, например, мусорной реформой они возмущены не меньше нашего: «Москва поторопилась с этим решением. Нужно было сначала оценить ситуацию в регионах. Но у нас, как обычно...»

Они воспитывают детей, вот у экс-мэра из Ангарска Е. П. Канухина недавно родилась дочурка. О малышке он говорит с таким восторгом, что все вокруг начинают улыбаться. Каждый из моих новых знакомых (после откровенных бесед я могу их так называть) ценит своих близких. Некоторые сожалеют, что недодали внимания, мало проводили времени вместе, теперь навёрстывают.

Очень жаль, что не было мэров из Иркутска. У меня, например, было к ним много вопросов. Надеюсь, Владимир Викторович Якубовский и Виктор Иванович Кондрашов частичку своей положительной энергии отдадут на реализацию идей их неравнодушных коллег. И всё у них получится. Если появится в области организация, в которую войдут те, кого я сегодня цитировала, при необходимости обращусь к ним. Несомненно, они умеют быть убедительными, иначе не стали бы теми, кем являются. При текущих обстоятельствах я им верю.

Нам же, рядовым гражданам не нужно робеть перед власть имущими. Будьте смелее – звоните, пишите, ходите – чтобы добиться своей цели, нужно действовать. Каждый из тех, кто сегодня на ступеньку выше, завтра может встать с нами рядом. Грамотный руководитель это всегда знает и понимает, что воду в колодце мутить не нужно!

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