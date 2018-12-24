Очень срочный сбор!

Обращаемся к вам, добрые и неравнодушные люди, за помощью в сборе средств для лечения Китаева Евгения.

Лечение в МЦ CORTEX г. Анапа + курс дельфинотерапии, онлайн- консультация с израильскими специалистами.

Сумма к сбору: 230 248 рублей.

Сбор до 31.12.2018 г.

Диагноз: Органическое поражение центральной нервной системы, ЗПРР.

Китаев Евгений, 23.06.2009 г. р.

Женечка родился в срок, до полутора лет проблем со здоровьем не было. В 1,5 у Жени стала пропадать речь, он перестал реагировать на людей, на обращённую речь. Врачи не могли объяснить причину.

Лечились два раза в Ивано-Матрёнинской больнице.

Проходили всевозможные обследования в Иркутске.

В 2013 г. в феврале Жене дали инвалидность, и врачи сказали: «всё мама, смиритесь». Новость подкосила всю семью.

Ещё год мама бегала с сыном по врачам, но везде был один и тот же ответ. Руки у родителей опускались...

С 2014 г. у Жени начался активный и плодотворный путь к здоровому детству. Лечение в МЦ CORTEX 2 курса, курсы дельфинотерапии, микротоковая рефлексотерапия, ИМТ, г. Москва, 3 курса, г. Новосибирск, «Любовь Ангела». Дефек тологи, логопеды , реабилитация.

И наперекор всем прогнозам Женя начал осваивать школьную программу на домашнем обучении.

Он стал понимать обращённую к нему речь, стал более спокойным, смеяться; наблюдается положительная динамика.

Сейчас Жене предстоит лечение, но, к сожалению, все ресурсы семьи исчерпаны.

А останавливаться на достигнутом нельзя, ведь Женя прошёл такой сложный путь к своему здоровому детству.

ПРОСИМ ВАС: ПОМОГИТЕ ЖЕНЕЧКЕ! Он очень старается, но без вас ЕМУ не справиться. Благодарим всех и каждого за участие, за вашу доброту и помощь.

ПОМОЧЬ ЖЕНЕ МОЖНО, отправив смс на номер 900 (мобильный сбербанк) со словом ТАС пробел СУММА, или СМС на номер 7715 со словом ТАС пробел СУММА.

Сбор проводит Благотворительный фонд поддержки «ТАС» www.tac-fund.org; тел. +7(9245) 41-60-70; Instagram: tac_fund ; vkontakte: tac_fund ; facebook: tacfund

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