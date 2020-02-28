О прошлом о нашем замолвите слово!

Уважаемая редакция! В четвертом номере вашей газеты была опубликована статья профессора, доктора технических наук, 82-летнего работающего пенсионера П. Г. Пимштейна под названием «Но ведь была и другая правда». Автор там не согласен с ранее опубликованными у вас же суждениями Г. И. Малых «Иваны, не помнящие родства».
Но эта статья Г. И. Малых правдивая! Сегодня подобных выступлений всё больше появляется в центральной прессе: «АиФ», «Аргументы недели», «Комсомольской правде». Последняя, к сожалению, больше грешит тем, что выставляет в качестве «звезд» различных «ксюшек-ш…». И на телевидении наконец-то стали давать слово не только конъюнктурным политикам и экономистам. И даже ради «плюрализма» не обижают вниманием и дают слово всяким там Гозманам да Чубайсам – то есть тем людям, которые защищают то дело, которое с их участием свершали М. Горбачев, Б. Ельцин и иже с ними – разрушение СССР и возврат в Россию дикого капитализма. Это они и им подобные всякими подлогами пополам с предательством пытаются опорочить вождей революций 1917 года и социалистического строя. И стрелы самого большого калибра направляют на Сталина, начисто забыв старинное: «О мертвых или хорошо, или ничего».
В ход у них идёт всё, любая грязь, слухи, сплетни и подлость: «Он (Сталин) четырнадцатилетнюю в ссылке обрюхатил», «вместе с дружками брал банки для нужд революции», «великий Тухачевский и другие расстреляны по его приказу», «вернул крепостное право крестьянам, не выдавая им паспортов, чтобы они никуда не смогли уехать». А куда им ехать-то? Эти доброхоты даже не знают, что и рабочие в 30-е годы, ещё за десять лет до войны, были прикреплены к своим предприятиям.
Особенно все они оживились во время хрущёвской оттепели, когда после ХХ съезда КПСС был обнародован «секретный» доклад Хрущёва о культе личности Сталина. Но если этот доклад был секретным, то почему он уже наутро оказался на столе премьера Израиля? А в стране началась кампания разоблачения «культа» Сталина, осуждения его, недопущения нового культа и… создания культа уже Хрущеву – «верному ленинцу», ни одной книжки Ленина толком не читавшему. Тут же открылась полемика с китайцами. В «Известиях» попеременно стали «дубасить» друг друга цитатами одного и того же «классика», а газеты и другую печатную продукцию, открыто вывешиваемую в витринах, начали называть в народе «портянками».
При Брежневе эта компания было поутихла, но при Горбачеве вспыхнула с новой силой, чтобы через «разоблачение» этого самого культа личности развалить СССР. При Ельцине это «разоблачение» продолжалось, а при Путине и вовсе наши доброхоты, объединившись с подобной же зарубежной сволочью, договорились до того, что СССР наряду с Германией объявили родоначальниками Второй мировой войны. А вице-президент США Пэнс в Израиле, где отмечалось 75-летие освобождения узников Освенцима Красной армией, вообще заявил: «Мы, США освободили Европу от фашизма!» Это они-то – освободители и победители! Всё, дальше уже некуда – finita la comedia! Хорошо хоть наш президент В. Путин расставил все точки над i, назвав этих изуверов сволочами.
Вот почему я, дитя войны, видевший её собственными глазами и всё помнящий своей мальчишеской памятью, прочитав эту «другую правду» профессора Пимштейна, загрустил и заскучал. А грущу и скучаю я от того, что этот профессор-технарь (не историк вовсе) даже не украл свои рассуждения с «трудов» таких вот доброхотов, а «слизал» с них нужное ему содержимое и выплюнул на уши якобы «продвинутой» молодёжи. Настолько продвинутой, что даже и книг-то и по истории войн, и по истории в целом не читающей, поскольку предпочитают пользоваться готовыми и разжеванными для них историческими версиями из интернета.
А ещё я по-хорошему завидую вашему редактору А. С. Выборову, когда он ещё может рассказать о своих внуках, что они его обнимают и шепчут на ушко: «Дида, я тебя лублу!». Значит, у него – всё ещё впереди и он ещё успеет наставить своих внуков на путь истинный. Мои внуки подобное отлепетали лет десять назад. И сейчас, мило смущаясь, извещают деда, да и то по телефону: «Не хочу читать, дед, твои книжки про прошлое». Остается только сожалеть, что я, как писал Есенин, остался в прошлом одной ногой.
- P. S. А профессору Пимштейну я бы посоветовал прочесть книжечку Лиона Фейхтвангера «Москва. 1937». Он – немецкий писатель, антифашист, приезжал в Москву в качестве приглашенного на открытый процесс, где судили Г. Пятакова, Н. Бухарина и других. Книжка позже была издана и у нас на русском языке при согласии Н. Хрущева, который, правда, её не читал. Потому она быстро стала бестселлером. Мне довелось дважды держать в руках эту книжку – потёртую, зачитанную, как говорится, до дыр. Удалось сделать и несколько выписок оттуда. И еще посоветовал бы в газете «АиФ № 51 за 2019 год открыть на стр. 18 и прочесть материал «Споры о Сталине». Любопытный, я вам скажу, материал!
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