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Новые старты, новые надежды
Евгений ДЕРКАЧ, ветеран спорта   
11 Января 2019 г.
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Иркутская область сегодня активно участвует в подготовке спортсменов высокого класса для сборных команд России, в первую очередь по 16 базовым видам спорта. Самый ёмкий из них по количеству медалей на зимних чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр, несомненно, – скоростной бег на коньках. Это каждый раз подтверждают предновогодние старты ветеранов-конькобежцев, собирающие десятки спортсменов от 30 до 70 и даже более лет. В остром соперничестве традиционно сходятся бывшие участники самых престижных в стране и мире соревнований, включая Олимпиаду. Сменились организаторы гонок по льду, само положение, но осталось главное: сильные традиции, самая большая любовь к выбранному раз и навсегда виду спорта, конькам. 28 декабря прошли 38-е по счёту соревнования по этому истинно сибирскому виду спорта, собравшие 60 участников.

На дистанции старейший участник соревнований Юрий Квитков

На дистанции старейший участник соревнований Юрий Квитков

Задолго до старта ведущие конькобежцы области и страны рассказали мне о проблемах, стоящих перед этим видом спорта, о сегодняшнем состоянии катков, которые ужимаются, как шагреневая кожа, о потере ледовых дорожек на стадионах «Зенит», «Динамо», «Локомотив», в Черемхово и Шелехове, о трудностях, которые испытывают тренеры и спортсмены, по-прежнему занимающие ведущие позиции на чемпионатах страны, продолжающие традиции своих дедов и отцов. Они верят, что с введением спортивного комплекса «Байкал» возродится конькобежная слава Приангарья, появятся новые Лаленковы, Селянины, Храмцовы, Детышевы, Ковали, Березины, Равиловы, Тарасовы.

Путь к олимпийской медали, успехи в спорте зависят не только от волевого характера, целеустремлённости, огромной работоспособности спортсмена, но и от условий тренировок, качества льда, наличия современной беговой дорожки.

Характерный штрих, который нельзя не подметить – большинство сильнейших конькобежцев области смогли привить любовь к этому виду спорта своим потомкам. Дети и внуки легендарного спортсмена, Заслуженного тренера СССР Льва Клыпина стали мастерами спорта, а дочери Любови Березиной – ведущими конькобежками России. Спортивные династии Барановых, Косыгиных, Лаленковых... Да разве назовёшь всех в короткой статье?!

На торжественном параде участников забегов поздравили мастер спорта по конькобежному спорту, главный судья соревнований Андрей Удружев и директор спорткомбината «Труд», участница Олимпийских игр по лёгкой атлетике в Лондоне и Пекине Ольга Курбан, пожелав им в наступающем 2019 году хорошего здоровья, долголетия и продолжения активного образа жизни.

Старты на 300 метров открыли женщины. Первый раз эта традиция была нарушена. К ветеранам не были отнесены спортсмены в возрасте до 40 лет. В возрастной группе 40-49 лет уже в первой паре заявку на победу сделала Л. Кузьмина, которая показала результат 35,43 секунды. Однако стартовавшая во втором забеге С. Шорникова почти на четыре секунды улучшила результат своей основной соперницы и стала победительницей.

Стартовавший в третьем забеге в этой же возрастной группе А. Аксенов, преодолел дистанцию за 30,29 секунды. Он опередил своего постоянного соперника Д. Сорокалетова, который стартовал в первом забеге. Когда объявили результаты других участников соревнований, всем стало понятно, что превзойти время Аксенова и Сорокалетова никому не удастся, тем более что лёд в двадцатиградусный мороз жёсткий, коньки плохо скользят.

Только 0,5 секунды в упорной борьбе уступила своей главной сопернице И. Бреевой Р. Калашникова в группе женщин 50-59 лет – 50,4 секунды.

Как и в прошлом году не было равных О. Раку – 34,9 секунды. В возрастной группе 50-59 лет второй результат показал С. Пухов, третий – С. Баранов.

Вновь сверкнули мастерством, хорошей техникой постоянные участники областных соревнований: Н. Гранин, В. Лаушкин, известный в области фотохудожник В. Орсоев, занявшие первые места в возрастных группах 60-69 лет и старше. А самому возрастному участнику соревнований Юрию Квиткову исполнилось 83 года. Такому долголетию в спорте можно только позавидовать!

А потом было награждение победителей медалями, грамотами, ценными подарками, которые вручали Ольга Курбан и организаторы соревнований Андрей Удружев и кандидат в мастера спорта СССР Любовь Матафонова. В канун Нового года не обошлось без новогоднего стола, оживлённых разговоров, воспоминаний, споров, шуток. И снова шёл серьёзный разговор о будущем конькобежного спорта в нашем регионе.

Что за созвездия мастеров спорта всех категорий собирались здесь 10-15 лет назад! Но это мастерство достигалось ими с большим трудом. Но, думается, что нам жилось легче, мы решали вопросы вкатывания, успевали подготовиться к ответственным стартам, принимали у себя в Иркутске на стадионе «Труд», на стадионах Ангарска сборную команду СССР. Было много детско-юношеских спортивных школ, спортивных обществ, в которых выросла такая добротная дружина конькобежцев, до сих пор преданных этому виду спорта. При встречах мы и сегодня говорим друг другу: мы здоровы, сильны духом, готовы к новым стартам.

Мои собеседницы Любовь Матафонова и вдова легенды сибирского спорта Михаила Кузнецова, тоже конькобежка Людмила Кузнецова выразили надежду, что коньки в Иркутске останутся одним из самых любимых и престижных видов спорта. Свидетельством этому – недавно прошедший на стадионе «Труд» первый этап первенства Сибирского федерального округа и успешное выступление в нём наших спортсменов. А ещё – красочное представление самых юных конькобежцев перед ветеранами в день старта. 40 юных, от шести до десяти лет, дарований приветствовали своих бабушек и дедушек, выступив на дистанции 300 метров. Они показали, что растёт достойная смена. Им в равных с соперниками условиях уже в 2020 году появится возможность тренироваться и выступать в Иркутском центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Не придётся уезжать из родного города на учёбу, на сборы, вкатывание, для повышения мастерства в Москву, Коломну, Челябинск, где есть крытые стадионы. Хочется верить, что на смену ветеранам придут юные конькобежцы и возродят славу дедов.

Организаторы соревнований благодарят спонсоров областных стартов ветеранов: генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс» Илью Алексеевича Сумарокова и генерального директора «ООО» Иркутская кондитерская фабрика «Ангара» Александра Константиновича Гидаспова.

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