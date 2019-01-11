Новые старты, новые надежды

Иркутская область сегодня активно участвует в подготовке спортсменов высокого класса для сборных команд России, в первую очередь по 16 базовым видам спорта. Самый ёмкий из них по количеству медалей на зимних чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр, несомненно, – скоростной бег на коньках. Это каждый раз подтверждают предновогодние старты ветеранов-конькобежцев, собирающие десятки спортсменов от 30 до 70 и даже более лет. В остром соперничестве традиционно сходятся бывшие участники самых престижных в стране и мире соревнований, включая Олимпиаду. Сменились организаторы гонок по льду, само положение, но осталось главное: сильные традиции, самая большая любовь к выбранному раз и навсегда виду спорта, конькам. 28 декабря прошли 38-е по счёту соревнования по этому истинно сибирскому виду спорта, собравшие 60 участников.

На дистанции старейший участник соревнований Юрий Квитков

Задолго до старта ведущие конькобежцы области и страны рассказали мне о проблемах, стоящих перед этим видом спорта, о сегодняшнем состоянии катков, которые ужимаются, как шагреневая кожа, о потере ледовых дорожек на стадионах «Зенит», «Динамо», «Локомотив», в Черемхово и Шелехове, о трудностях, которые испытывают тренеры и спортсмены, по-прежнему занимающие ведущие позиции на чемпионатах страны, продолжающие традиции своих дедов и отцов. Они верят, что с введением спортивного комплекса «Байкал» возродится конькобежная слава Приангарья, появятся новые Лаленковы, Селянины, Храмцовы, Детышевы, Ковали, Березины, Равиловы, Тарасовы.

Путь к олимпийской медали, успехи в спорте зависят не только от волевого характера, целеустремлённости, огромной работоспособности спортсмена, но и от условий тренировок, качества льда, наличия современной беговой дорожки.

Характерный штрих, который нельзя не подметить – большинство сильнейших конькобежцев области смогли привить любовь к этому виду спорта своим потомкам. Дети и внуки легендарного спортсмена, Заслуженного тренера СССР Льва Клыпина стали мастерами спорта, а дочери Любови Березиной – ведущими конькобежками России. Спортивные династии Барановых, Косыгиных, Лаленковых... Да разве назовёшь всех в короткой статье?!

На торжественном параде участников забегов поздравили мастер спорта по конькобежному спорту, главный судья соревнований Андрей Удружев и директор спорткомбината «Труд», участница Олимпийских игр по лёгкой атлетике в Лондоне и Пекине Ольга Курбан, пожелав им в наступающем 2019 году хорошего здоровья, долголетия и продолжения активного образа жизни.

Старты на 300 метров открыли женщины. Первый раз эта традиция была нарушена. К ветеранам не были отнесены спортсмены в возрасте до 40 лет. В возрастной группе 40-49 лет уже в первой паре заявку на победу сделала Л. Кузьмина, которая показала результат 35,43 секунды. Однако стартовавшая во втором забеге С. Шорникова почти на четыре секунды улучшила результат своей основной соперницы и стала победительницей.

Стартовавший в третьем забеге в этой же возрастной группе А. Аксенов, преодолел дистанцию за 30,29 секунды. Он опередил своего постоянного соперника Д. Сорокалетова, который стартовал в первом забеге. Когда объявили результаты других участников соревнований, всем стало понятно, что превзойти время Аксенова и Сорокалетова никому не удастся, тем более что лёд в двадцатиградусный мороз жёсткий, коньки плохо скользят.

Только 0,5 секунды в упорной борьбе уступила своей главной сопернице И. Бреевой Р. Калашникова в группе женщин 50-59 лет – 50,4 секунды.

Как и в прошлом году не было равных О. Раку – 34,9 секунды. В возрастной группе 50-59 лет второй результат показал С. Пухов, третий – С. Баранов.

Вновь сверкнули мастерством, хорошей техникой постоянные участники областных соревнований: Н. Гранин, В. Лаушкин, известный в области фотохудожник В. Орсоев, занявшие первые места в возрастных группах 60-69 лет и старше. А самому возрастному участнику соревнований Юрию Квиткову исполнилось 83 года. Такому долголетию в спорте можно только позавидовать!

А потом было награждение победителей медалями, грамотами, ценными подарками, которые вручали Ольга Курбан и организаторы соревнований Андрей Удружев и кандидат в мастера спорта СССР Любовь Матафонова. В канун Нового года не обошлось без новогоднего стола, оживлённых разговоров, воспоминаний, споров, шуток. И снова шёл серьёзный разговор о будущем конькобежного спорта в нашем регионе.

Что за созвездия мастеров спорта всех категорий собирались здесь 10-15 лет назад! Но это мастерство достигалось ими с большим трудом. Но, думается, что нам жилось легче, мы решали вопросы вкатывания, успевали подготовиться к ответственным стартам, принимали у себя в Иркутске на стадионе «Труд», на стадионах Ангарска сборную команду СССР. Было много детско-юношеских спортивных школ, спортивных обществ, в которых выросла такая добротная дружина конькобежцев, до сих пор преданных этому виду спорта. При встречах мы и сегодня говорим друг другу: мы здоровы, сильны духом, готовы к новым стартам.

Мои собеседницы Любовь Матафонова и вдова легенды сибирского спорта Михаила Кузнецова, тоже конькобежка Людмила Кузнецова выразили надежду, что коньки в Иркутске останутся одним из самых любимых и престижных видов спорта. Свидетельством этому – недавно прошедший на стадионе «Труд» первый этап первенства Сибирского федерального округа и успешное выступление в нём наших спортсменов. А ещё – красочное представление самых юных конькобежцев перед ветеранами в день старта. 40 юных, от шести до десяти лет, дарований приветствовали своих бабушек и дедушек, выступив на дистанции 300 метров. Они показали, что растёт достойная смена. Им в равных с соперниками условиях уже в 2020 году появится возможность тренироваться и выступать в Иркутском центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Не придётся уезжать из родного города на учёбу, на сборы, вкатывание, для повышения мастерства в Москву, Коломну, Челябинск, где есть крытые стадионы. Хочется верить, что на смену ветеранам придут юные конькобежцы и возродят славу дедов.

Организаторы соревнований благодарят спонсоров областных стартов ветеранов: генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс» Илью Алексеевича Сумарокова и генерального директора «ООО» Иркутская кондитерская фабрика «Ангара» Александра Константиновича Гидаспова.

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