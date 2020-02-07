Ни дня без Пушкина

Вот уже более 180 лет в 2:45 пополудни этого дня поклонники, потомки, русские люди и любители поэзии разных стран замирают в минуте молчания, отдавая дань памяти, поклонения и восхищения гением литературы русской.

Пока в России Пушкин длится,

Метелям не задуть свечу… (Давид Самойлов)

С Александром Сергеевичем связана и ещё одна дата – 19 октября. В этот день в 1811 году состоялось открытие Царскосельского лицея, в первом выпуске которого был и великий поэт. Примечателен этот день и для Иркутска – именно 19 октября в нашем городе проходит фестиваль поэтического слова среди школьников «Читаем Пушкина». Душой этих праздников была замечательная Людмила Николаевна Арсеньева. Я пишу «была», потому что два года назад, 24 октября, бессменной ведущей всех этих фестивалей не стало.

Кто же она, эта удивительная женщина? Родилась в селе Полоскове Качугского района Иркутской области в многодетной семье в 1946 году. Отец, Логинов Николай Владимирович, воевал, после войны занялся охотой, а мама, Аграфена Васильевна, будучи домохозяйкой, воспитывала пятерых детей. Семья была настолько бедна, что, когда Людмилу отправили на школьную олимпиаду в районный центр, на проезд деньги собирали всем миром.

В летние каникулы она работала дояркой и в поле. Позднее – библиотекарем, воспитателем в интернате. И во все дела девушка вкладывала душу. После окончания иняза в Иркутске преподавала, работала переводчиком в Алжире, побывала во Франции. А последним местом ее работы стала детская библиотека имени А. С. Пушкина в Иркутске. Здесь, в Пушкинской комнате, Людмила Николаевна принимала гостей из разных школ. Память у нее была феноменальная – Пушкина она знала как никто другой. Манерой её рассказа заслушивались – так она была артистична! Пела романсы, читала письма на французском языке, а потом переводила на русский. Уроки о Пушкине – это уроки доброты. Через Пушкина его произведения она прививала детям высокие нравственные качества: любовь к родным местам, умение прощать, уважение.

Фестиваль «Читаем Пушкина» был особой гордостью Людмилы Николаевны. В нашей школе он очень популярен. Каждый раз участники уносили с конкурса по пять-шесть наград. Когда я учился в первом классе, то занял первое место в младшей группе чтецов. Я хорошо помню тот день: мы с родителями и бабушкой приехал в библиотеку, и я с первых секунд почувствовал здесь себя уютно, будто был тут уже не раз, и меня всегда рады видеть. Людмила Николаевна сказала мне лишь несколько слов поддержки и пожелала успехов, но меня так вдохновили и воодушевили ее слова, что я понял, что сегодня буду читать Пушкина, как никто другой. Я был облачен в кольчугу, плащ и шлем и во время чтения активно жестикулировал, менял тембр голоса, стараясь показать все, на что я способен.

После моего выступления мне хлопали долго и громко, а Людмила Николаевна, похвалив меня, сказала, что выступление было потрясающим. Да я и сам чувствовал, что выложился на все сто и с нетерпением ждал результата. Когда же узнал, что занял первое место, был счастлив, как и мои родители. И я захотел участвовать в этом конкурсе вновь и вновь – так мне нравился Пушкин, его творчество, и та дружеская, почти родная атмосфера, царящая в библиотеке его имени.

Надо заметить, что участие в таких творческих праздниках внутренне преобразовывало и самих ребят. Так, в нашей школе был один мальчик – нелюдимый, неприветливый. Среди ребят он числился изгоем. Но наша учительница заметила, что он очень выразительно читает стихи, и дала ему выучить «серенаду» А. С. Пушкина «Я здесь, Инезилья…»

И вот он уже на сцене с гитарой. Он так раскрылся в этом конкурсе, что не только удачно окончил школу, но и завоевал сердца многих девочек. Вот что сотворил с ним Пушкин!

Людмила Николаевна была настоящим пропагандистом его творчества. На Иркутском радио она провела около сотни передач о поэте и его окружении. И здесь слушатели полюбили ее за эрудицию, за малоизвестные факты о жизни кумира.

Вся жизнь Л. Н. Арсеньевой – это служение Пушкину, служение детям. При вручении в думе Иркутска почётного знака «Признание» в ответном слове она сказала, что такого знака отличия достойны все библиотекари региона. А всем тем, кто стремится во власть, порекомендовала прочитать книгу Ю. А. Ножикова «Я это видел». По ее словам, эта книга учит очень важным вещам: всегда иметь честь, достоинство и никогда не унижаться. «Так и Пушкин поступал», – сказала она в заключение своего выступления…

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