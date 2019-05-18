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«Нет проблем сделать так, чтобы всем было хорошо»
Ульяна ЯЦКЕВИЧ   
18 Мая 2019 г.
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Светлана Викторовна Терехова встретила меня улыбкой и вкуснейшими блинами к чаю. Плавная, грациозная, с высокой причёской в длинном домашнем платье, она была словно царица. Я уже знала, что она поёт, шьёт, делает куклы, но не предполагала, что она окажется такой величественной и женственной. Светлана Викторовна начала говорить сама:

«Нет проблем сделать так, чтобы всем было хорошо»

– Я своих внуков и внучек учу, что в каждом деле есть секрет. Есть секрет и семейной счастливой жизни: чем-то, допустим, недовольна – ни слова не говори. Мы с мужем очень любим поговорить о том, о сём. Я потому ему и понравилась, что слушать люблю (мужики же любят это). Вдруг, допустим, он что-то обидное сказал, так я молча выхожу, и у меня слеза бежит. Молча! И он сразу «А я что-то не так сделал?». А скажи я ему грубо, да он бы взял меня за шкирку и выбросил за дверь. Ну, правда, так с любым мужиком.

– У вас всегда такое взаимопонимание было, как сейчас?

– Когда поженились, я такая же дура была, как и все молодые. Хотелось иногда его вывести из себя, доказать свою правоту, а вывести – значит, наговорить обидного. Любого мужика ведь можно вывести, хотя есть и очень спокойные, как мой. Вот однажды он взял меня в охапку, губы белые и кинул на кровать! И я поняла: «Зачем доводить до этого? Если ты не хочешь с ним расходиться, зачем его выводить из терпения?». В ссоре просто молча собралась и вышла в другую комнату, а у него чувство вины возникает, а не ненависти. И все, он у твоих ног. Мир, дружба, жвачка.

– Сейчас многие девушки выходят замуж рано, и потом быстро разводятся. Почему такое происходит, как вы считаете?

– Проблема у молодых, которые рано поженились – хозяйство. Это же будь здоров, какая нагрузка, особенно если дети появились. Хочется пособие написать в помощь девчонкам. Даже в плане готовки еды. Я никогда не стою у плиты по три раза в день: наготовлю и заморожу. Раз – гости пришли, а у меня все готово, только разогрей. А главное – мужа накормить. Блины вот – моё коронное. На сковородке поджарю – и хрустящая корочка, и аромат. Читала где-то, что ни в коем случае нельзя при детях готовить, когда они хотят есть, потому что это нервную систему расшатывает. Представь, они голодные, у них злость возникает. Надо, чтобы у матери всегда была готова еда. Иначе ребёнок делается вредным, и когда его усаживают наконец есть, первое его желание – сказать: «Нет!». А с мужчинами ещё хуже! Допустим, у нас с мужем в три обед, и где-то без пятнадцати три чувствую, ёрзает, а у меня уже всё готово. Нет проблем сделать так, чтобы всем было хорошо. А если мужик пришёл, а тебе нечего на стол поставить, и ты говоришь, чтобы он сам готовил – всё, это крест.

Конечно, мужчина должен помогать. Вот у нас как (я мужа приучила): посуда стоит в раковине – я ему аккуратно: «А ты мне поможешь?». Только так. От него это желание помочь должно идти! А приказывать, плакать, капризничать – нет.

– Какие бы вы дали советы семейным девушкам и женщинам?

– Надо научиться делать всё незаметно. Нет мужа дома – наготовь, разложи по пакетикам (только не забудь подписать), заморозь. Это же красота!

Никогда не орать. Ни-ко-гда. Один раз оскорбишь – он запомнит. А мужчина ведь всегда будет искать женщину, для которой он – идеал.

Кто этому научился – у того счастливая семейная жизнь: муж с удовольствием с работы приходит, никто не дёргается. Мы в Мытищах, в Москве, жили, у нас дочка там родилась. Днём ребенок спит, я и отдохнуть успевала. Но к его приходу всегда было чисто, еда готова. Ну что такого справиться с хозяйством в городе, по сравнению, допустим, с деревней? И всегда нужно оставлять время на себя. И пошить, и связать, и накраситься. Я с мусорным ведром не выйду, не приведя себя в порядок.

– Как долго вы прожили в Москве?

– Мы 17 лет там жили, и прописка была, и квартира. Но мы уехали на Север, заработать денег. Вот это самое счастливое время. Я в кино увидела, какая там жизнь. Днём, как показывали, они вкалывают дружными бригадами, а вечером дискотеки, театры, физкультурные секции. И я тоже очень захотела так пожить, с интересными и авантюрными людьми. У мужа в Хабаровском крае брат жил, и вот он туда в отпуск съездил в посёлок Солнечный. Там олово добывать начали и город строить. Белый, как цветок. Современный, с великолепными дворцами культуры, кинотеатрами, спортивными комплексами. Туда все на соревнования приезжали, на сборы. И заработки там хорошие. Ну мы и поехали, муж как раз тогда закончил военный институт, а потом ещё литературный. А в том городе он политикой сразу занялся, его выбрали депутатом, потом заместителем мэра. А закончил он здесь свой трудовой путь в качестве руководителя Федеральной миграционной службы. Сейчас мы уже оба на пенсии, и слава богу. Прекрасное время, такая красота!

– С чего у вас начинается обычный день на пенсии?

– У мужа с зарядки, он спортсмен, привык. А я лодырь, поспать люблю. Но два раза в неделю я хожу на стадион. Есть такой спортивно-развлекательный клуб «Золотая осень», тётеньки все в годах, но активные. И вот у нас на стадионе фитнес. А когда я не хожу туда, то могу дома покрутить велосипед, погнуться. А вообще люблю танцевать. Включаю музыку и пошла: я обожаю танцы. Хотя никогда ими не занималась.

– Кроме мудрой жены вы ещё и певица! Занимались вокалом профессионально?

– Ничем серьёзно не занималась, ни пением, ни танцами. И в музыкальную школу не ходила, только полтора года училась в детстве на пианино играть у знакомой учительницы. Я, когда на пенсию вышла, пошла на хор в институт народного хозяйства. Пришла, и руководительница мне: «Светлана Викторовна, где же вы раньше были? Вам надо быть оперной певицей. Такой мощный голос!». А я отвечаю, что никогда не хотела в консерватории учиться, туда же миллион желающих со всей страны едет. А она говорит: «Их миллион, да, но ваш голос низкий, очень редкий». Дала она мне несколько уроков пения, а дальше я не захотела. Решила, что в оперные певицы мне поздно уже, а для романсов и песен вполне достаточно. Она меня многому научила, потому что я петь правильно вообще не умела. Подготовила она мне сольную программу и стала меня на конкурсы выдвигать, у меня уже около 30 дипломов.

– Что вы обычно поёте на конкурах и концертах?

– Народ любит то, что на слуху, это с удовольствием воспринимают, особенно когда хорошо исполняешь. Претензий особых у меня нет – получается – и слава богу. Муж всегда говорит, чтобы я не стеснялась и пела. Принимают меня хорошо, я романсы пою, песни.

– Если вы часто исполняете романсы, наверняка, есть самый любимый?

– Романсы я с детства люблю! «Белой акации гроздья душистые» и «Тёмно-вишнёвая шаль». Душевные нравятся, «Что ты жадно глядишь на дорогу», например. В таких романсах главное – передать чувства. После концертов окружают меня, мужчины руки целуют, нравится мое пение. А уж как иностранцы любят такие романсы!

– А муж как относится к такому вниманию? Не ревнует?

– Не ревнует, он знает, что у меня нет глупости. Когда звонят, приглашают выступить, а я отказываюсь, муж наоборот говорит ехать. Боится, что, если я буду дома сидеть, то сразу состарюсь и стану на него ворчать. Мужик какой-то однажды после концерта приглашает меня на танцы и говорит: «А может быть мы зайдём ко мне?». На что я ему: «Знаете, я глубоко и счастливо замужем!».

– Куда вас чаще всего приглашают выступать?

– В основном в санатории, в библиотеки. Слушатели – люди моего возраста, от 50 лет и старше. Подпевают всегда с удовольствием. У меня даже два международных конкурса было – в Южной Корее и в Монголии, я там лауреатом стала, а участников много было, 30 стран! Вообще у меня каждый год концертов по пять-шесть. Раньше я стеснялась, а сейчас выхожу на сцену, как будто всю жизнь этим и занималась. Однажды после концерта мне сказали: «Вы спели лучше, чем Лариса Долина!». Ну спасибо, бабушки, всё-таки вы – благодарная публика.

У нас есть Народная школа, там бабушек учат с компьютерами обращаться, они собираются поделки делать, песни поют. Вот для них я бы хотела выступить. У них глаза горят, сразу видно: не просто бабки, а бабки интересные. Но меня там не очень начальство жалует. Это, как я полагаю, женская зависть. Хотя я бы очень хотела не только спеть, но и показать свои поделки, платья, ландшафтный дизайн.

Светлана Викторовна включает диск со своими выступлениями, и просторная кухня наполняется звуками её низкого бархатного голоса.

– На фотографиях и видео с выступлений у вас всегда разные платья! Неужели вы их шили сами?

– Конечно! Подумай, какая это экономия! Я и шубы шью себе. Иначе разорилась бы, одеваться-то я люблю. А денег много никогда не было.

– Вашу авторскую одежду можно увидеть только на вас, или вы привозите её на различные выставки?

– Меня просили о выставке, но я представила – это ведь будет огромный сундук (у меня очень много всего), поэтому отказала. Пальто шью, шубы, которых больше ни у кого нет. Есть полушубок с песцом, есть шуба большая расклешённая. Я даже шапки научилась шить! И шью я всегда без выкройки. Но очень люблю заниматься именно платьями, у меня они однотипные, но все в моём любимом фасоне. Скрывают недостатки и подчёркивают достоинства. Бархатные в пол – ходить в театр, а на выступления – наряды попроще. Учу всех вариациями заниматься. Допустим, есть одно бархатное платье, а к нему ведь можно пять воротников с манжетами. И всегда новый наряд.

– Вас слушаешь и кажется, что у вас всё расписано по минутам! Расскажите, как проходит ваш день?

– Пошить люблю, поспать, полежать, помечтать, телевизор посмотреть. Куклы делаю. Кукол таких, как мои, я нигде, кстати, не видела. Руки и лицо у них из гипса, а наряд шью из такни. Смотри, они у меня из разных стран и даже из разных эпох. И царица есть, и боярыня, вот монголка, китаянка, кореянка. У меня много выставок было, и награды есть. Когда люди видят – поражаются, фотографируют. У меня, кстати, и снимок каждой куклы есть, однажды показывала в Монголии эти снимки, потом вечером в гостинице уже смотрю – не хватает шести фотографий. Украли.

Стены коридора пестрят куклами, сделанными Светланой Викторовной, здесь есть и русская царица в шубке, и испанка, и китаянка в красном платье.

– Сколько времени уходит на изготовление одной такой куклы?

– Больше, чем на обычное платье. Кропотливее работа, мелкие детали требуют внимательности, аккуратности. Самую первую куклу я сделала в подарок подруге, в Париж, это была русская боярыня. Так подруга, когда увидела её, прижала к себе и сказала: «Только в Лувре!».

– Вы необыкновенно статная женщина, как будто бы из XIX века, вам так не кажется?

– Знаешь, мне кажется, я там и жила в прошлой жизни, настолько мне это близко. Я почему и стала куклы делать – такую одежду из прошлых веков приятно шить. Я бы и сама носила, но время не то, поэтому хоть на куклах полюбоваться можно. Это всё моё: чепцы, причёски, кринолины. Я эти фантазии воплощаю именно в куклах. Мне необыкновенно близка Скарлетт О’Хара из «Унесённых ветром», такая же фантазёрка, и при том очень находчивая. Из штор себе платье и шляпу шила: это прямо я.

– Где вы реализуете свою фантазию как ландшафтный дизайнер?

– На даче, у нас ровных мест на участке не было, так я всё вскопала, сровняла, посеяла газон. Теперь я придумываю что-то, а муж воплощает, спасибо ему. Сделали плетень, рядом поставили телегу с цветами. Ёлочек насажали, сделали альпийские горки. Уютно так получается, газон – как бархатное зеркало. Ну глаз радуется! Я вообще люблю всё красивое, поэтому я из ничего и создаю. Ремонт делали, так я всё старьё покрасила белой краской, приклеила золотые вензеля. Кто входит, восторгается: «Версаль!». И картины на стенах – это проще простого. Из календарей изображения, а рамки – покрашенный золотым спреем карниз. Вроде бы ничего особенного, а смотрится дорого.

– Уже открыли дачный сезон?

– Через неделю поедем, будем сажать. Как уедем – снова на всё лето, в город только за продуктами будем выезжать или в театр сходить. Жить постоянно, или зимой даже, я бы на даче не хотела. Что там делать? Печку топить? Нет, я всё-таки жительница города.

– Бывает такое, что устаёте, и ничего не хочется делать?

– Бывает, я тогда ложусь и лежу, но не просто так лежу, а я мечтаю о том, какое платье сошью, какую куклу сделаю или новую инсталляцию на даче. А потом я могу горы свернуть!

Светлана Викторовна – удивительная женщина, со своей философией, с энергией, бьющей из неё неисчерпаемым ключом. Её не назовёшь бабушкой! Она прекрасная мудрая женщина, любящая себя, свою семью и саму жизнь.

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