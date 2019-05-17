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Не стареют душой ветераны!
Елена НУЙКИНА, председатель редакционной коллегии Иркутского ГСВ   
17 Мая 2019 г.
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На днях завершился ХIII Городской фестиваль-смотр любительских объединений клубов по интересам и творческих коллективов ветеранов войны и труда (пенсионеров) «Не стареют душой ветераны», проходивший в течение года. В кемпинг-отеле «Ёлочка» для подведения итогов и награждения почётными грамотами и благодарственными письмами собрались руководители коллективов.

Не стареют душой ветераны!

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Иркутского городского Совета ветеранов М. П. Слюнкин. Он отметил важность общения, совместного творчества ветеранов и передачи опыта младшим поколениям. «Вместе – мы сила, помощь государству» – основная мысль выступления.

Директор городского творческого клуба «Любимовка» Л. А. Барановская в своём выступлении обратила внимание на рост профессионального уровня участников фестиваля, на ту радость, которую они доставляют себе и людям своим творчеством.

Были представлены коллективы всех округов города. И чем только не занимаются наши ветераны: группы здоровья и скандинавской ходьбы, клубы садоводов и огородников, шахматистов, различных видов рукоделия, интересных встреч, изостудии, танцевальные и вокальные ансамбли, хоры – всего и не перечислишь!

Смотр проходил в разных номинациях: вокалисты, чтецы, исполнители инструментальной музыки, хоры, разнообразные поделки. Организаторами смотра выступили управление культуры, туризма, молодёжной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, городской Совет ветеранов войны и труда (пенсионеров) и городской творческий клуб «Любимовка».

Хоровые и вокальные коллективы дают десятки бесплатных концертов в домах престарелых, больницах, войсковых частях, санаториях. 9 мая прошёл замечательный концерт на площади Сперанского. Впереди – выступления во время празднований Дня города и Дня России. Члены спортивных клубов и секций – активные участники спортивных городских мероприятий, а плоды деятельности садоводов и рукодельниц можно видеть на всех выставках и ярмарках.

Представитель управления культуры администрации Иркутска Ольга Ивановна Михеева вручила десятки грамот и благодарственных писем руководителям клубов, секций, председателям культурно-массовых комиссий и руководителям учреждений, на базе которых работают эти коллективы.

Несмотря на ненастную погоду, обстановка в «Ёлочке» была тёплой и дружеской. Люди знакомились, уже знакомые с удовольствием приветствовали друг друга, гуляли по территории. Звучали песни, частушки, танцевали вальс, «Цыганочку».

И очень своевременно прозвучали стихи Любови Анатольевны Плотниковой:

И будем мы петь, и будем мы жить,

Сердца наполним любовью.

И будем радость людям дарить.

Счастья вам и здоровья!

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