Мы – дети войны

В № 47 номере газеты «Мои года» за этот год было опубликовано обращение к администрациям области и города от президиума Совета ветеранов Свердловского округа о необходимости сооружения в Иркутске памятника труженикам тыла и детям войны.

Это очень своевременная идея! И я видела такой памятник: в октябре 2018 года меня пригласили на торжества в Ульяновск, где отмечали столетие образования ВЛКСМ. (В 50–60-е годы я работала секретарём комитета ВЛКСМ Ульяновского автозавода, затем секретарём РК ВЛКСМ Засвияжского района.) Каково же было моё удивление и радость, когда на площади 30-летия Победы я увидела памятник с надписью: «Детям войны посвящается». Нахлынули воспоминания, даже слёз своих я не смогла сдержать – это как встреча с друзьями детства и самим детством!

Когда фашисты рвались к Москве, они усиленно бомбили и город Горький (ныне Нижний Новгород), где жила моя семья. Отцу дали бронь, и нас эвакуировали в Казань, где мой папа Виктор Константинович Рачинский трудился, как тогда говорили, «в почтовом ящике» – на секретном предприятии и порой по несколько суток не выходил за его пределы. Моя мама Мария Павловна Рачинская работала на швейной фабрике, где шили военное обмундирование. Мама изготавливала плечики. За одно плечико платили одну копейку. Сколько же надо было их изготовить, чтобы что-то заработать на пропитание! Работали под девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!».

Жили мы по ул. Жуковского, 28 в центре города, наш дом стоял на крутом берегу реки Казанки, куда в тёплое время дружной стайкой девчонки и мальчишки бегали купаться под присмотром старших ребят. Особенно уважали девятиклассника Аркашу, спортивного, много знающего, деловитого и весёлого. Мы были самостоятельными, ответственными, быстро взрослели, помогали друг другу.

Мы с родителями жили в коммунальной квартире: в одной комнате семья евреев с тремя детьми, в другой комнате татарка с сыном и в третий мы, русские. Была полная взаимовыручка. Я не помню, чтобы нас родители водили в школу и встречали после занятий.

Обучение было раздельное. Раньше у нас не было продлёнок, но хорошо помню, что моя первая учительница Антонина Викторовна, эвакуированная из Москвы, после учебных занятий оставалась в классе, индивидуально занимаясь с теми, у кого были трудности с усвоением нового материала.

В 1954 году папу перевели на работу в Ульяновск, и на семейном совете было решено меня оставить одну в Казани, чтобы я могла окончить десятый класс, не расставаясь со своими одноклассниками.

После сдачи выпускных экзаменов и прощального вечера я уезжала в другой город. На железнодорожном вокзале меня провожали почти все девчонки во главе с прекрасным классным руководителем – учительницей немецкого языка Дилей Кадыровной Хакимовой. В нашем в семейном альбоме сохранились чёрно-белые фото этого расставания...

Хорошо помню посещение госпиталя, где мы выступали: я обычно читала стихи, басни Крылова или Сергея Михалкова. В палатах писали письма под диктовку раненых, перечитывали письма, полученные из родного дома, шили и вышивали кисеты и просто беседовали, поправляя бельё на постелях тяжелораненых, кормили их...

Особенно запомнились длинные очереди за хлебом. Чтобы не потерять своё место в очереди, нам на ладошках химическим карандашом писали порядковый номер. Карточки у нас отменили лишь в 1947 году

Помню, когда мы эвакуировались из Горького, мне на шею мама повесила мешочек из плотной ткани, в котором была записка с моей фамилией и именем, датой и местом рождения, адресом и именами родителей. Дело в том, что в поездках при бомбёжках дети часто терялись и порой не могли назвать свои координаты.

Вечером, придя с работы, мама расспрашивала меня, как прошёл день, чем занимались, как дела в школе, всё ли сделала согласно оставленному ей списку. Например, полила ли цветы, вымыла ли пол и так далее. Когда-то похвалит, а когда и пожурит. Часто говорила, что у них на фабрике есть волшебная труба, в которую видно, как ребёнок себя ведёт, чем занимается. Я сомневалась, считала, что мама шутит, но сама в её отсутствие подходила к окну и взглядом искала эту трубу.

Мы часто играли во дворе. Верёвка, натянутая от одного дерева к другому и нарисованные границы – это наша волейбольная площадка. Обруч, прибитый к дереву, – для игры в баскетбол. Два камня, уложенные на площадке, – это футбольные ворота. Играли в прятки, классики, прыгали через длинную и короткую скакалки, собирали фантики от конфет и цветные стёклышки, чтобы вырыть ямку и устроить свой «секрет».

У нас было два штаба, где мы собирались: летом это был чердак, где родители сушили бельё, а в холодное время – котельная, работавшая на угле и отапливавшая наш дом. Мы любили сидеть и смотреть в открытую топку, любоваться жёлто-красно-синие-зелёными огоньками, как бы салютом, и пересказывать друг другу увлекательные истории из прочитанных книг. Мы заботились о престарелых, а они смотрели за нами. Я не помню никаких склок, ссор, драк – была хорошая дружба девочек и мальчиков, маленьких и больших, детей и взрослых. Всех мы в своём доме знали. Несмотря на холод, голод, болезни, похоронки, сейчас чаще вспоминается хорошее, доброе, светлое.

Мой папа был специалистом по энергетике, и его отправляли в командировки в разные города на восстановление разрушенного энергохозяйства. Благодаря этому я смогла в летнее время побывать в пионерских лагерях городов Йошкар-Ола, Ижевска, Запорожья, Мариуполя. И отовсюду привозила грамоты за активное участие в жизни отряда. Дети были разных национальностей, а интересы у нас у всех одни.

Сейчас мне девятый десяток и, вспоминая военные и послевоенные годы, я хочу подчеркнуть взаимопонимание, уважение, поддержку, дружбу между взрослыми и детьми, между соседями разных национальностей, между мальчиками и девочками, между маленькими и большими.

Поэтому я убеждена, что памятники труженикам тыла и детям войны должны быть повсеместно. Это долг нынешнего поколения перед советскими людьми, отстоявшими в тяжёлой борьбе и восстановившими нашу Родину, тем более что приближается дата – 75 лет со дня Победы, которую мы будем отмечать в 2020 году.

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