В середине апреля в Вихоревке Братского района прошёл отборочный конкурс чтецов «Сибирская лира» имени В. Г. Распутина. По логике, должны были звучать произведения иркутских литераторов.

Увы, но на суд именитого жюри под председательством В. С. Просекиной были выставлены низкопробные стихи, вовсе не касающиеся Сибири и писателя Распутина. Сказав несколько слов «о замечательных писателях и поэтах области и Иркутска, которых исполнители почему-то обходят стороной», организаторы практически весь вечер посвятили... Евгению Евтушенко. Он, конечно, большой поэт и наш земляк, но стоило ли делать такой крен именно в его сторону? Он и без нас был достаточно обласкан властью и почитателями, да и патриотом своей страны его уже как-то не хочется называть после того, как он подобно нашим толстосумам и олигархам свалил за рубеж.

Кульминацией конкурса стал отрывок из его поэмы. Талантливая исполнительница из Тангуйского ДК страстно и доходчиво поведала об окровавленной голове Стеньки Разина, через века смеющейся, нет – не над нашими горе-правителями, развалившими страну, а, как это было модно в прошлом веке, – над ненавистным царём.

Конечно, ужастик заслужил достойную награду, а талантливая исполнительница – путёвку в Иркутск. И всё бы было ничего, но вот только в зале были в основном дети, некоторые ещё дошкольного возраста. Мне могут возразить: «Но дети по телеку и смартфонам смотрят сейчас не менее страшные картины!» Но мы-то – люди преклонного возраста, и главное, культработники, наверное, должны озадачиться таким вопросом: «Куда мы идём, дорогие земляки, чему учим подрастающее поколение?»...

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