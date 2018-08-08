Куда едем?

Хотелось бы затронуть проблему работы муниципального транспорта в Свердловском округе Иркутска, в частности в районе Студгородка. Она тянется уже годами, а решения её в пользу людей так до сих пор и нет.
Дело в том, что от нашего Студгородка в центр Правобережья можно уехать только «вкруговую» – либо через плотину (с «пересадочками», как советуют нам сотрудники мэрии и управленцы транспорта), либо трамваем маршрута № 1 через Ангарский мост,
Ведь все автобусы, идущие в сторону плотины, сворачивают по дороге в микрорайоны Университетский, Юбилейный, в областную больницу. И эти «пересадочки» обходятся людям весьма дорого: и время, и нервы, и деньги. Был у нас единственный прямой троллейбусный маршрут до центра города – № 1, да и тот теперь заходит в микрорайон Солнечный. Есть ещё один маршрут – № 6, но и он уходит в в аэропорт.
Трамваи же в городе изношены на 80%. От них треск, грохот, частые поломки и возгорания на полпути. Пока доберёшься, скажем, до больницы на Волжской, сам уже заранее становишься больным и оглохшим. Так что надежды на этот вид транспорта нулевой – при таком состоянии и движении на поездку уходят часы.
Обещания в своё время городских властей пустить транспорт через Академический мост так и остаются до сих пор лишь обещаниями. А как люди, живущие на левом берегу Ангары, ждали окончания строительства этого моста, надеясь добираться до центра города за минуты, а не часы!
Обещали и транспортники перевозить льготников (и имеющих проездные) коммерческими автобусами. Но они идут мимо нас один за другим полупустыми. Это маршруты № 80, 90, 480, 21, 7, и другие. Годами уже ведутся подсчёты, переговоры, но, увы, коммерсанты и власти так и не могут договориться. Видимо, на первом месте остаётся выгода, а не интересы рядовых горожан.
Подобных примеров никчёмной работы муниципального транспорта Иркутска, многочасовых простоев его из-за поломок и автоаварий на дорогах любой горожанин может привести десятки.
На обращения же к непосредственным руководителям транспорта вразумительных и конкретных ответов не услышишь – лишь те же обещания. А вот многолетние письменные обращения к властям, с входящими номерами назову: мэру В. И. Кондрашову (входящий от 11.08.2014 г.), мэру Д. В. Бердникову (входящий 03.07.2015 г.), губернатору С. В. Ерошенко (№156/446 от 06.09.2015 г.), губернатору С. Г. Левченко (19.07.2016). Обращения-то есть, вот только ответов и изменения ситуации нет. Дозвониться по горячим линиям тоже невозможно – у операторов постоянно занято. А если дозвонишься – ответы один в один, как под копирку, про номера маршрутов, расписание – в общем, как должно бы быть.
Вот и хочется наконец услышать вразумительный ответ от лиц, отвечающих за это направление, на вопрос: когда же в городе Иркутске будет нормально отлажена работа муниципального транспорта?
P. S. Думаю, под моим обращением подписалась бы не одна тысяча иркутян и гостей города, испытывающих этот ежедневный кошмар.
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