Каменные цветы судьбы

Многие еще помнят времена, когда профессия геолога была в числе самых романтических. Что заставляло тогда молодежь идти в геологию? Самостоятельная взрослая жизнь вдали от городской суеты? Природа, романтика, песни у костра? Приличная заработная плата или грамотная пропаганда? Думается, все это вместе. В добрых советских фильмах геолог – это обязательно стойкий, порядочный, мужественный герой, набор положительных качеств которого извиняет, порой, личную неустроенность, бесконечные сомнения, некоторое пренебрежение к жизни. Он всегда идет за мечтой. Он фанат своего дела и самый верный товарищ. А как теперь обстоят дела в этой профессии? Есть ли среди нынешней молодежи такие же отчаянные романтики, готовые отправиться «за мечтами… и за запахом тайги»? За ответами мы отправились в одно из стабильно работающих в этой отрасли предприятий нашей области – ОАО «Байкалкварцсамоцветы».

Елена Александровна Кирова с природным каменным цветком

Покуда бьется сердце, буду топать…

Другой задачи нет, и не имел.

Да здравствуют нехоженые тропы,

Ведущие за тридевять земель!

(Из гимна геологов ОАО «Байкалкварцсамоцветы»)

За туманом и за запахом тайги

В новом добротном здании «Байкалкварцсамоцветов» нас встречают Сергей Петрович Костюков, основатель компании в ее нынешнем качестве, теперь советник генерального директора, и Юрий Степанович Вепрев, один из старейших геологов предприятия. Юрий Степанович заметно смущается. Сразу видно – он из тех, кто больше ценит дело и не терпит пустой болтовни. Но в итоге, проникшись нашим интересом к теме, всё же делится воспоминаниями:

Ю. С. Вепрев (слева) и С. П. Костюков показывают на карте легендарное месторождение белого нефрита

– В 1966 году я окончил Свердловский горный институт, направили меня в Сосновскую экспедицию. В геологию я пришел не сразу – по юности поработал токарем, потом слесарем. Что повлияло на выбор профессии? Вначале 60-х встретился с нефтяниками, они и рассказали, что геологам хорошо платят. А я еще и природу любил: рыбалку, в лес с ружьишком. А тут так всё удачно совпадает!

…Занимались мы тогда поисками урана. Серьезно занимались, специализировались в основном на нем. Сами знаете, какое в 60-е годы время было, какое внимание уделяли атому. Происходило это так: на территорию забрасывалась поисковая партия, определялся маршрут, и – по 20-30 километров этих маршрутов ежедневно…

– Маршрут этот, – уточняет Сергей Петрович, – надо пройти с тяжеленным, иногда в несколько десятков килограммов, рюкзаком с образцами породы, постоянно их пополняя и описывая…

Глядя на небольшого роста, жилистого и еще крепкого на вид 80-летнего Юрия Степановича, веришь, что ему такие нагрузки были тогда вполне по силам.

– Уточню, что значит специализация по урану, – продолжает меж тем Сергей Петрович Костюков. – У нас на Чаре стояла экспедиция из Ленинграда, искала уран. Так вот, прямо под ногами у них были первичные проявления тогда ещё неизвестного минерала – чароита, но никто на это внимания не обращал – все целенаправленно искали уран. Уже позже, приехавшие туда иркутские геологи, которые тоже работали лишь по урану, проявили всё же профессиональный интерес и открыли миру это «сиреневое чудо Сибири». Так любознательность, жажда новых открытий, присущая истинным геологам, взяли верх…

Дружно вспоминаем советский фильм «Дом, в котором я живу», где главный герой (играл Михаил Ульянов) горел мечтой – найти лучистый колчедан. Настолько верна была молодежь тех лет своей мечте, как дерзко и отважно юноши и девушки стремились к цели!

Рыцарь белого нефрита

– В БКС я пришел в 1976 году, – продолжает рассказ Юрий Степанович. – Ну, работал долгое время…

– И, можно сказать, по настоящее время остается здесь, – вклинивается в разговор Сергей Петрович. – Лишь в январе этого года запросился на пенсию. Прошел у нас в компании достойный путь. Был начальником партии на Витиме. Вы знаете, ведь именно он является открывателем белого нефрита у нас в Сибири. Ты, Юрий Степанович, про это расскажи…

– Да, был такой случай, продолжает Вепрев. – Работали мы тогда на севере Бурятии, у горы Шаман, что на Витиме, начальником у нас был Мефодий Иванович Грудинин. И вот наш студент, Меньшагин его фамилия, нашел на берегу необычную гальку. А когда мы ее изучили, то ахнули: галька-то оказалась из белого нефрита – камня невероятно редкого, у нас он вообще в диковинку, его только в Китае добывали. Грудинин передал в Иркутск, в экспедицию «Байкалкварцсамоцветы», заявку об обнаружении на Витиме белого нефрита. Руководство организовало Шаманскую партию, в которую я и попал геологом. А начальником был Александр Павлович Секерин. В партии нас было 11 человек. Написали проект. А литературы по разработке этого вида нефрита – никакой. Все знания только у китайцев, а у них все засекречено. Технология поиска зеленого нефрита тут совсем не подходила. Как работать? По каким признакам и где искать камень? Месторождение-то может быть размерами с комнату, а площадь поиска сопоставима с Францией! Но задание надо выполнять! Ходим в маршруты, всё, что найдем, описываем. То тальк найдем, то золото… Я с одним рабочим ушел на 70 км вверх от Шамана по речке Бамбуйке. Потом еще на 30 км поднялся от Бамбуйки и на отвалах шурфов золотоискателей обнаружил этот самый белый нефрит. С полными рюкзаками образцов вернулись на базу, но основного месторождения тогда так и не нашли. Через какое-то время ушли на 80 км совсем в другую сторону, и на реке Цыпе обнаружили искомое – валуны белого нефрита. Так в 1978 году и было обнаружено коренное месторождение белого нефрита, получившее название Буромское…

(Юрий Степанович настоял, чтобы в статье были указаны фамилии тех, кто работал тогда с ним в Витимской партии. Это В. Беляев, С. Прохор и К. Прохор, А. Краснов и Н. Краснова, С. Секерин и Н. Секерина, В. Покляшов, Г. Поляков, Е. Белявцев, В. Романова, А. Поклосинский, Н. Струков, В. Гаврилова.)

…На Витиме Вепрев проработал до 2003 года, летние сезоны – в экспедициях, зимой – на «камералке»: описывали все найденное. Героического в своей профессии Юрий Степанович ничего не видит.

– Работа, как работа, – говорит он. – Трудновато, конечно, без семьи, без привычных удобств. Но геолог – он на то и геолог: работяга, сам себе и защитник, и охотник-добытчик, и врач, если что приключится…

– Знаете, о чем я сожалею? – вдруг задумчиво сообщает нам Юрий Степанович, – если бы не курил, то еще бы до сих пор по горам бегал! Вредные привычки все же подрывают здоровье…

– А я особо благодарен Юрию Степановичу, – подводит итог беседе Сергей Петрович Костюков. – За то, что он поддержал меня в трудный для предприятия период и помог сохранить его. Тогда, в 2001 году, после банкротства немного было желающих поднимать с нуля пришедшее в упадок хозяйство. Собрались мы как-то в полуразрушенном цехе с оставшимися специалистами, сидим, решаем, что делать. Заходит Юрий Степанович, молча берет ключи от цеха и идет к станкам. Только и сказал: «А чего говорить-то? Работать надо! Мне «в поле» уже тяжело, буду токарить».

…С тех прошло полтора десятка лет. Теперь любо-дорого на новые «Байкалкварцсамоцветы» смотреть: и сырьевые участки восстановили, и производство из рутины подняли, оснастив его самым современным оборудованием, и уникальную сибирскую школу резьбы по камню возродили. Продукцию ее мастеров, как и сохраненную коллекцию редких минералов Сибири, всегда можно посмотреть в торгово-выставочном комплексе предприятия. Продукция эта теперь востребована не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. А уникальные работы сибирских мастеров по камню можно встретить во многих коллекциях по всему миру!

И в камнях цветут цветы

Попрощавшись с нашими собеседниками, мы навещаем геологов предприятия. Елена Александровна Кирова, опытнейший специалист еще старой закалки, знакомит нас со своими коллегами.

– Сергей Прохор и Артем Волков – наша молодежь, хотя за плечами у них столько ходок «в поле», что иным «городским» ветеранам геологии и не снилось. Сергей – потомственный геолог, его отец тоже работал у нас. А это – наша местная легенда Родион Григорьевич Романов, редчайший знаток геологии и летописец месторождений «Байкалкварцсамоцветов». В город по работе отъехал наш шеф – Александр Алексеевич Есев, настолько уникальный человек в нашей профессии, что может даже вербально, с помощью рамки, определять наличие в земле некоторых минералов.

Сейчас геологи предприятия заканчивают отчеты о прежних экспедициях и ждут не дождутся, когда вновь с наступлением тепла отправятся «в поля» – отдыхать на природу, как считают некоторые.

– Знакомые так нам и говорят: «Как хорошо! Вы отдыхаете в таких чудных местах, а вам за это еще и деньги платят!» – смеется Елена Александровна. Каков этот порой 3-4-месячный «отдых» без благ цивилизации, в глухой тайге на высокогорье, в постоянной работе по доразведке месторождения, по определению и выборке участков добычи полудрагоценных камней, знает, например, та же Елена Александровна. Она нынче вновь отправляется на всё лето в глухую тайгу на границе с Якутией, на месторождение единственного в мире минерала – чароита.

– Почему захирела геология? – переспрашивает нас Родион Григорьевич. – Да потому, что государство не заинтересовано в новых поисках других полезных ископаемых – слишком, видите ли, затратно. Государству сейчас выгоднее «сидеть» только на углеводородах. Отсюда и спрос на нашу профессию. Раньше только у нас в области по 150-170 геологов ежегодно готовили. И всем работы хватало. Теперь набирают от силы полсотни человек, до диплома доходит хорошо если десяток, до «поля» – вообще единицы. Все же мечтают теперь в офисах добывать, причем не ископаемое сырье, а вполне реальные деньги. Ну или, на худой конец, газовиком-нефтяником стать, или алмазы не отходя от кассы продавать… Вот и остается для таких спецов, как мы, только один выход – геология в частных структурах, таких как наше ОАО «Байкалкварцсамоцветы».

Геологи БКС С. Прохор, А. Волков и Р. Г. Романов

БКС, надо заметить, тоже работают на уже открытых когда-то месторождениях офикальцита, нефрита, чароита… На эти месторождения, в нашей области и в Бурятии, у предприятия есть гослицензия на добычу. Но на разработку новых месторождений без участия государства у предприятия тоже не хватит ни сил, ни средств…

…Покинув «Байкалкварцсамоцветы», мы на обратной дороге еще долго беседовали об этом предприятии и о будущем отечественной геологии. О том, что те же геологи БКС, дают работу еще 150 работникам этой компании, обеспечивая в свою очередь устойчивый спрос уже у многих тысяч покупателей нашей страны и зарубежья на большой ассортимент изделий из камня – от интерьерных изделий до изысканных ювелирных… О роли государства в этой так необходимой для будущего страны отрасли. О возможном влиянии на ситуацию с геологией нашего президента, у которого, кстати, на столе есть письменный прибор, изготовленный сибирскими камнерезами…

Да, геология, как и много чего еще в нашей стране, пережив в последние десятилетия спад, сейчас требует к себе самого пристального внимания со стороны государства. Ведь, помимо так жизненно-необходимых ему в будущем ресурсов нашей матушки-земли, есть еще и тяга человечества к прекрасному, тяга к уникальным произведениям природы. Какими являются, например, знаменитые сибирские самоцветы.

Говорят, по некоторым камням можно предсказать судьбу. Интересно бы было узнать: а можно ли, взглянув на прекрасный цветок из камня, выточенный нашими местными мастерами-камнерезами, узнать судьбу отечественной геологии?

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