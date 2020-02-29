Как я в соцзащиту ходил

Живу я в посёлке под Иркутском, в многоквартирном доме. Квартиру получил за труд, когда у нас ещё совхоз был, я в нём, почитай, всю жизнь отработал. Года три назад правительство постановило жильцам многоквартирных домов платить за их капитальный ремонт. Беда с этой оплатой – сберкассы в посёлке нет, в город приходится ездить. В мои-то годы это тяжело, да и накладно – пока туда-сюда ездил, почитай, полсотни истратил.
Как-то в газете прочитал, что тем, кому за 80 лет, за ремонт платить не надо. Обрадовался было, пошёл в сельсовет (я так по-старому местную власть называю), там мне объяснили, что платить всё равно надо, но можно в соцзащите оформить компенсацию. Для этого надо ехать в Иркутск в районную соцзащиту. Рассказали, какие документы нужны, и где эта контора находится.
Далеко она оказалась, за Ангарой, по плотине надо ехать. Спасибо, шофёр подсказал остановку. Высадился я, гляжу – по правой стороне всё дома жилые, никаких казённых контор нет. Стало быть, надо на другую сторону улицы перебираться. Да как? Переход-то обозначен, да светофора нет и машины потоком прут, только сунься – мигом собьют. Гляжу: встречь мне люди пошли, а машины встали. Ну, и я скорей поковылял; кое-как, слава богу, одолел дорогу! А дальше куда? Спрашиваю прохожего: скажи, мол, пожалуйста, милок, где тут контора соцзащиты? Уважительный да осведомлённый оказался человек, подробно всё объяснил: «Пойди вон туда, отец, там увидишь аптеку, заверни за неё – и во двор, в самый конец его – там последняя дверь». Пошёл, как указано, и на последней двери, действительно, едва заметный указатель: «Соцзащита, 3 этаж».
Отворил дверь, за ней – большое помещение, словно сени в деревенской избе, полное народу. Полез я на третий этаж, лестница крутая, ступеньки высокие – ноги не идут. Но кое-как вскарабкался и оказался в большом пустом помещении, а по сторонам двери с вывесками. Хожу, читаю. На одной нашёл: оформление компенсаций. Зашёл, обсказал барышне, какое у меня дело. Она мне и говорит: вам надо на первый этаж, там в таком-то кабинете сдадите документы, а уж когда они поступят к нам, мы оформим. Слез я обратно на первый этаж. Оказалось, что все люди, что там толпились, – все в очередь на сдачу документов. Сесть негде, лавок мало, все заняты, даже к стене прислониться негде. А ноги уж не держат, поясница отваливается – не выдюжить, чувствую, мне эдакую очередь. А тут ещё, извиняюсь, по малой нужде захотелось. Ладно, хоть что нужник искать не пришлось, здесь же оказался. Зашёл я в него, на стенках – ни крючочка, ни гвоздочка – сумку повесить не на что. Положил её на пол – нам, деревенским, и так сойдёт. Облегчился я, и пошёл из конторы вон.
На улице нашёл лавочку, сел отдохнуть. Сижу и думаю: уж не с умыслом ли контору соцзащиты упрятали так далёко, чтобы меньше людей в неё обращалось? Ладно, я под городом живу, бываю в нём, а кто живёт в дальних деревнях, им-то как её разыскивать и добираться?
И ещё думаю: для чего эта морока? Зачем деньги из кармана в карман перекладывать? Не проще ли освободить нас, кто дожил до 80-ти, от платы за ремонт? И компенсации не надо. Нас и так немного осталось – державе нашей от того небольшой убыток. Мы-то не на Америку же работали, а на неё, державу родимую. Работали честно, ни сил, ни здоровья не жалели. Не зря же нам за труд ветеранские медали давали, грамоты к праздникам. А теперь, когда отжили, вроде как, получается, обузой стали?
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Кто виноват и что делать…
Никакие куски истории нельзя исключать из памяти народной, надо учиться на ошибках и использовать их во благо. А для этого следует, на мой взгляд, различать и разделять последствия порочных и преступных деяний руководящей политической системы страны и ее лидеров от трудовой деятельности, воинского мужества и массового героизма подавляющего большинства народа, умевшего побеждать внешних врагов в критические моменты истории и создавшего мощную экономическую базу для дальнейшего развития страны.
-
Кошка боится ветеринара? Поставьте ей специальную музыку!
Ученые под руководством Аманды Хемптон из Школы ветеринарной медицины Университета штата Луизиана утверждают, что звучащая в кабинете ветеринара музыка снижает уровень стресса у кошек во время врачебного осмотра. Но это должна быть музыка, сочиненная специально для кошек.
-
У новосибирца за участие в митинге списали часть зарплаты
Часть зарплаты жителя Новосибирска списали в пользу государства. Мужчина в мае был задержан на митинге против строительства храма в Екатеринбурге.
-
«Чувствую себя плохо, но тут ничего не поделаешь»: Нина Ургант рассказала о своём заболевании
Проблемы возраста не обходят стороной наших любимых знаменитостей. Нина Ургант, главная жемчужина фильма «Белорусский вокзал», страдает от болезни Паркинсона.
-
Житель Сахалина умышленно заразил ВИЧ-инфекцией школьницу и отправился в колонию
На Сахалине суд отправил на два года в колонию 21-летнего местного жителя, который был признан виновным в умышленном заражении 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией.
-
В Северном Китае нашли самую древнюю в мире водоросль
Самая древняя из ныне найденных зеленая водоросль найдена учеными Политехнического Университета Вирджинии в районе Наньфень (Северный Китай) в пласте возрастом миллиард лет.
-
Защитить учителей
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
В Москве устроили «похороны» бумажной медкарты
В Москве пациенты поликлиник постепенно переходят с бумажных медицинских карт на электронные. На фоне этого департамент здравоохранения столицы выпустил ролик с настоящими похоронами устаревшей бумажной медкарты. Видео посмотрели уже более 1 млн человек.
-
Годовалый малыш попал в больницу после игры с набором юного химика
В Москве годовалый ребенок госпитализирован с химическим ожогом глотки и отравлением.
-
Вулкан Йеллоустоун — угроза для всего человечества?
У вулкана Йеллоустон, расположенного в национальном парке США, в феврале 2020 года ученые отметили повышение активности. Об этом свидетельствует активность и горячего гейзера Пароход на территории парка. Ученые и сейсмологи забили тревогу. Ведь извержение этого вулкана может привести к гибели все человечество.
-
Увлекательно: любой москвич сможет разработать свою экскурсию по любимым местам
Всем желающим москвичам предложено разработать свою авторскую экскурсию по родному городу. Акция проводится в рамках Дней исторического и культурного наследия 2020 года.
-
«Теннис – я прощаюсь с тобой»: Мария Шарапова поставила точку в спортивной карьере
Спортивная карьера – штука не вечная. Для всех, даже самых именитых спортсменов, однажды наступает момент, когда необходимо поставить точку в своих свершениях. Вот и для легендарной Марии Шараповой такой момент настал.
-
Врачи объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак
Медики не устают искать способы борьбы с онкологическими заболеваниями, которые массово забирают жизни. Каждое новое открытие в этом направлении — на вес золота, ведь оно может подсказать путь к самым эффективным методам лечения рака. На этот раз зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
-
Поклонницы устроили массовую драку на концерте Булановой
В Рязани во время выступления Татьяны Булановой с хитом 90-х «Не плачь» женщины в зале устроили массовую драку.
-
На западе Москвы педофил напал на трех школьниц
На западе Москвы извращенец напал на трех школьниц. Мужчину удалось оперативно задержать, с ним уже начали работать следователи.
-
Возникновение русских: есть версии от мужей науки
Русские - откуда они появились, кто были их предки и что общего у русских с другими славянскими народами, например, с украинцами? Долгое время ученые решали эту задачу, и вот есть конкретные результаты генетических исследований. (В теме происхождения русских - как и любого народа! - очень много политических и исторических мифов, красивой и героической романтики... Поэтому далеко не всякому могут понравится выводы ученых! Но истинная наука пытается установить истину, а не потакать чьим-то эмоциям. - Прим. МГ)
-
Врачи удалили двум россиянкам опухоли весом по несколько килограммов
В Петербурге и Астрахани хирурги провели уникальные операции по удалению гигантских опухолей. Задачи перед врачами ставились не самые простые, но они с ними справились. Рассказываем подробнее.
-
Любой врач должен научиться видеть за столбиками цифр живого человека
Многие российские врачи служат медицине, государству и улучшают экономические показатели. Интересы пациента — не в приоритете. Конечно, чиновников от здравоохранения такая постановка вопроса возмутит. Но... так считают и многие профессиональные медики!
-
В центральную Россию и Приморье весна пришла на месяц раньше
В центральной части России и в Приморье весна наступила на месяц раньше срока. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
-
Поклонники переживают за Джеки Чана, который якобы заразился коронавирусом
Сегодня некоторые СМИ написали, что актёр из Гонконга заразился коронавирусом на вечеринке. Чтобы развеять слухи, Джеки Чан лично обратился к поклонникам через соцсети.