Как я в соцзащиту ходил

Живу я в посёлке под Иркутском, в многоквартирном доме. Квартиру получил за труд, когда у нас ещё совхоз был, я в нём, почитай, всю жизнь отработал. Года три назад правительство постановило жильцам многоквартирных домов платить за их капитальный ремонт. Беда с этой оплатой – сберкассы в посёлке нет, в город приходится ездить. В мои-то годы это тяжело, да и накладно – пока туда-сюда ездил, почитай, полсотни истратил.

Как-то в газете прочитал, что тем, кому за 80 лет, за ремонт платить не надо. Обрадовался было, пошёл в сельсовет (я так по-старому местную власть называю), там мне объяснили, что платить всё равно надо, но можно в соцзащите оформить компенсацию. Для этого надо ехать в Иркутск в районную соцзащиту. Рассказали, какие документы нужны, и где эта контора находится.

Далеко она оказалась, за Ангарой, по плотине надо ехать. Спасибо, шофёр подсказал остановку. Высадился я, гляжу – по правой стороне всё дома жилые, никаких казённых контор нет. Стало быть, надо на другую сторону улицы перебираться. Да как? Переход-то обозначен, да светофора нет и машины потоком прут, только сунься – мигом собьют. Гляжу: встречь мне люди пошли, а машины встали. Ну, и я скорей поковылял; кое-как, слава богу, одолел дорогу! А дальше куда? Спрашиваю прохожего: скажи, мол, пожалуйста, милок, где тут контора соцзащиты? Уважительный да осведомлённый оказался человек, подробно всё объяснил: «Пойди вон туда, отец, там увидишь аптеку, заверни за неё – и во двор, в самый конец его – там последняя дверь». Пошёл, как указано, и на последней двери, действительно, едва заметный указатель: «Соцзащита, 3 этаж».

Отворил дверь, за ней – большое помещение, словно сени в деревенской избе, полное народу. Полез я на третий этаж, лестница крутая, ступеньки высокие – ноги не идут. Но кое-как вскарабкался и оказался в большом пустом помещении, а по сторонам двери с вывесками. Хожу, читаю. На одной нашёл: оформление компенсаций. Зашёл, обсказал барышне, какое у меня дело. Она мне и говорит: вам надо на первый этаж, там в таком-то кабинете сдадите документы, а уж когда они поступят к нам, мы оформим. Слез я обратно на первый этаж. Оказалось, что все люди, что там толпились, – все в очередь на сдачу документов. Сесть негде, лавок мало, все заняты, даже к стене прислониться негде. А ноги уж не держат, поясница отваливается – не выдюжить, чувствую, мне эдакую очередь. А тут ещё, извиняюсь, по малой нужде захотелось. Ладно, хоть что нужник искать не пришлось, здесь же оказался. Зашёл я в него, на стенках – ни крючочка, ни гвоздочка – сумку повесить не на что. Положил её на пол – нам, деревенским, и так сойдёт. Облегчился я, и пошёл из конторы вон.

На улице нашёл лавочку, сел отдохнуть. Сижу и думаю: уж не с умыслом ли контору соцзащиты упрятали так далёко, чтобы меньше людей в неё обращалось? Ладно, я под городом живу, бываю в нём, а кто живёт в дальних деревнях, им-то как её разыскивать и добираться?

И ещё думаю: для чего эта морока? Зачем деньги из кармана в карман перекладывать? Не проще ли освободить нас, кто дожил до 80-ти, от платы за ремонт? И компенсации не надо. Нас и так немного осталось – державе нашей от того небольшой убыток. Мы-то не на Америку же работали, а на неё, державу родимую. Работали честно, ни сил, ни здоровья не жалели. Не зря же нам за труд ветеранские медали давали, грамоты к праздникам. А теперь, когда отжили, вроде как, получается, обузой стали?

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