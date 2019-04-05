Как получить место на Центральном рынке

Центральный рынок Иркутска – одна из основных продовольственных артерий города. Поток покупателей здесь очень высок, продукция всегда свежая, а торговые площади невероятно популярны среди предпринимателей. Однако в последнее время распространилась информация о том, что на этом рынке очень сложно получить место для торговли. В администрации Центрального рынка сообщили, что места предоставляют строго в соответствии с законом.

– Есть Федеральный закон № 271 «О розничных рынках», и мы, как муниципальное предприятие, обязаны его выполнять, – сказали в администрации рынка. – Руководство МУП «Центральный рынок» делает всё необходимое, чтобы перечень требований к заявителям был пересмотрен. Соответствующие письма направлены в региональные министерства и ведомства. Если рынок частный, он работает как торговый центр и может не выполнять требования упомянутого закона. А муниципальное унитарное предприятие «Центральный рынок» проверяют все возможные инстанции. И чтобы соответствовать всем нормам и правилам, рынок просто обязан проверять и перепроверять все документы, поданные предпринимателями.

Также в администрации отметили, что если заявители будут предоставлять полный перечень необходимых документов, то никаких проблем не возникнет.

– Основной целью деятельности МУП «Центральный рынок» как социально ориентированного предприятия является упорядочение торговли, защита интересов российских товаропроизводителей и населения, обеспечение защиты прав потребителей и потребности населения в товарах и услугах соответствующего качества. Всё это может быть достигнуто только при полном соблюдении норм законодательства и детальной проверке документов, которые подают предприниматели, желающие получить торговые места, – подчеркнули в МУП «Центральный рынок».

В соответствии с законодательством Российской Федерации основными причинами для отказа в предоставлении мест на Центральном рынке Иркутска являются отсутствие необходимых документов и информации о продавцах.

В частности, нередко предприниматели не предоставляют выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или указывают неправильный код деятельности товаропроизводителя.

Все документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий или в виде копий с предъявлением оригиналов.

При этом выписка (вопреки ошибочному мнению), подписанная электронной подписью, не принимается, так как установлено требование о бумажном носителе Постановлением администрации Иркутской области от 12.04.2007 № 62-па «Об утверждении Положения о порядке заключения договора о предоставлении торгового места на розничных рынках, организованных на территории Иркутской области».

В администрации МУП «Центральный рынок» сообщили, что главное - правильно оформить все документы. В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 12.04.2007 № 62-па «Об утверждении положения о порядке заключения договора о предоставлении торгового места на розничных рынках, организованных на территории Иркутской области» желающие получить торговое место на Центральном рынке Иркутска должны предоставить в администрацию муниципального предприятия следующие документы (все копии нижеперечисленных документов должны сопровождаться оригиналами документов):

заявление о заключении договора о предоставлении торгового места в соответствии с формой копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом) – для юридических лиц;

копии документов, удостоверяющих личность и содержащих сведения о гражданстве заявителя, – для индивидуальных предпринимателей и граждан;

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за 30 календарных дней до дня предоставления в управляющую рынком компанию заявления о заключении договора о предоставлении торгового места, – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

копию документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

копию документа, подтверждающего осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, – для граждан;

перечень продавцов (при их наличии), привлекаемых заявителем, и сведения о них, включающие в себя фамилию, имя и отчество (если имеется) физического лица, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его привлечения к деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

информацию о товаропроизводителе;

информацию о классе предполагаемых к продаже на рынке товаров в соответствии с номенклатурой;

копии карточек регистрации контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, если заявление подписано представителем заявителя.

Указанные документы представляются в виде нотариально заверенных копий или в виде копий с предъявлением оригиналов.

При этом выписка (вопреки ошибочному мнению большинства), подписанная электронной подписью, не принимается, так как установлено требование о бумажном носителе Постановлением администрации Иркутской области от 12.04.2007 № 62-па «Об утверждении Положения о порядке заключения договора о предоставлении торгового места на розничных рынках, организованных на территории Иркутской области».

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