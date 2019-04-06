Кадры решают всё

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Александр ВЕДРОВ, член Российского союза писателей   
06 Апреля 2019 г.
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Именно так можно было назвать новую, уже шестую по счёту книгу В. И. Потапова «Россия – не таблетка, её не проглотить». Основные главы книги посвящены кадровой политике и лидерам Прибайкалья, другие изложены в свойственной автору, бывшему первому руководителю области, полемической манере. Презентация новой книги состоялась 31 марта в Музее города Иркутска.

Новая, уже шестая по счёту книга В. И. Потапова «Россия – не таблетка, её не проглотить»

В одной из предыдущих книг серии, посвященной российской новейшей истории, автор обрисовал фигуры и роль в развитии Прибайкалья его первых руководителей, а на этот раз взялся за более широкий лидерский пласт выходцев земли иркутской.

На бывшего вожака иркутской комсомолии Александра Власова возлагались большие надежды и самые ответственные посты – Министра внутренних дел и председателя Совета Министров РСФСР. Но в 1990 году Власов на выборах председателя Верховного Совета РФ уступил Борису Ельцину минимальное число голосов, и именно с того голосования великодержавный Советский Союз был обречён на бесславную разруху. Вот так она и проявляется – роль личности в истории.

В те же смутные времена бывший обкомовец и прокурор Иркутской области Юрий Чайка был призван в столицу на укрепление расшатанного правопорядка, и на протяжении полутора десятка лет уверенно справляется с поставленной задачей на должностях поначалу министра юстиции, а затем Генерального прокурора РФ. Проявляя лучшие черты сибирского характера, Юрий Яковлевич при подборе кадров на первое место ставит их порядочность, на второе – профессионализм.

Им не уступает блестящая плеяда крупных хозяйственников и эффективных управленцев, выдвинутых на руководящие посты в общесоюзные и федеральные министерства и ведомства. Михаил Щадов в военные годы подростком трудился на полях и лесозаготовках, а будучи начальником шахты треста «Черемховуголь» работал вместе с рабочими в забое, чтобы быть во всём солидарным с людьми труда. «Только такие люди должны занимать ответственные посты», – заключает автор, давая характеристику Министру угольной промышленности СССР М. И. Щадову.

Другой выдвиженец, В. А. Максимовский, за девять лет после окончания института прошёл путь от инженера-технолога до руководителя Иркутского авиазавода. Затем последовал перевод молодого директора в министерство и его последующее назначение заместителем министра авиапрома страны. Ныне на посту директора прославленного коллектива самолётостроителей трудится Александр Вепрев, которого отличает невероятная приверженность к любимому делу, помноженная на огромное трудолюбие.

Видать, не зря шахтёров относят к народу крепкой породы, если из их рядов вышел и Сергей Чемезов. С переездом из Черемхово в Иркутск Сергей подростком получил закалку в «уличных боях» предместья Марата, затем на боксёрском ринге, став призёром первенства России. Поскольку сила должна дружить с умом, он с отличием окончил Иркутский нархоз, затем Высшие курсы Академии Генштаба. Сейчас сибиряк с бойцовским характером возглавляет могущественную государственную корпорацию «Ростех», объединяющую свыше семисот передовых предприятий оборонного и гражданского назначения. В книге автором высказано пожелание Сергею Викторовичу уделять больше внимания своей малой родине.

От фигур масштаба государства автор переходит к региональным флагманам. Перспективы дальнейшего промышленного развития Приангарья он увязывает с развитием нефтегазохимии, где трудится коллектив НП «Газпром на Байкале» под руководством президента А. О. Татаринова, ещё одной знаковой фигуры на прибайкальском небосклоне. С освоением Ковыткинского месторождения «будет прирастать могущество Иркутской области», – делает прогноз В. Потапов, ведь только с приходом ковыткинского газа на Ангаро-Саянскую площадку бюджет области пополнился на сорок (!) процентов. Вот она, «Сила Сибири» в действии!

В книге отмечена также роль «саянского руководящего тандема» Виктора Круглова и Николая Мельника, предотвративших крушения корабля под названием «Саянскхимпласт» и уверенно ведущих его сквозь хозяйственные и финансовые штормы.

Из лидеров интеллектуальной базы развития области упомянуты руководитель Управления федеральной налоговой службы по Иркутской области К. Зайцев, ректор ИрНИТУ М. Корняков, председатель Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири А. Соболь и другие, о которых ограниченный размер статьи не позволил остановиться. Наши выдающиеся земляки предстают перед читателем живо и выразительно. Наряду с показом громадных заслуг и достижений, их истории дополняются жизненными подробностями, знакомыми многим по собственной судьбе, отчего официальные лица «приближаются» к рядовым читателям, вызывают уважение и симпатию.

Во второй половине книги автором высказываются замечания по структуре вновь назначенного в 2018 году правительства РФ, а также в адрес его отдельных членов, возглавляющих экономический блок. Здесь же даётся оценка деятельности федеральных и местных политиков, отнесённых к либеральному крылу, которая, несомненно, вызовет острую полемику, к чему автору не привыкать. Далее нарисована неутешительная картина состояния отечественной экономики и социальной обеспеченности людей, хотя, на мой взгляд, в ней слабо отражены имеющиеся достижения и положительные тенденции.

На презентацию книги В. И. Потапова пришли не только её некоторые герои, но и многие именитые иркутяне. В выступлениях председателя Законодательного собрания С. М. Сокола, заместителя мэра города В. В. Барышникова, президента Торгово-промышленной палаты А. И. Соболя и других прозвучали слова благодарности Владимиру Ивановичу за активную жизненную позицию, твёрдое отстаивание государственных интересов и стремление поделиться своим богатым управленческим опытом.

Не много найдётся в нашем регионе, да и в стране, авторов, которые «глазами очевидца и участника событий» передали бы целой серией книг своё видение новейшей истории России на переломном этапе её развития.

Примечательно и то, что профессор ИрНИТУ В. И. Потапов завершает книгу кратким разделом «по перезагрузке» собственных взглядов на обстановку в стране: «Российское государство решило жизненно важную задачу: сохранилось, не распалось, в определённой степени обеспечило социальную стабильность...».

На оборотной стороне обложки книги поставлена многозначительная надпись: продолжение следует...

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