К победе с адмиралом

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В этом году у самого массового и популярного турнира по мини-футболу памяти легендарного спортивного радиокомментатора и участника Великой Отечественной войны Льва Перминова тридцатый юбилей. «МГ» – единственная газета, которая ведёт летопись соревнований.
Начиная с третьего Мемориала, соревнования по просьбе вдовы Льва Петровича – известного диктора областного радио, заслуженного работника культуры России Герты Павловна Арбатской стали неизменно проводиться в Иркутске и ознаменовались лидерством северных команд из Усть-Кута, Братска и Бодайбо.
Победное шествие братчан в лице «Лесохимика», «Спартака», «Динамо» растянулось на шесть лет. В чём был залог их успеха? Прежде всего в том, что за них играли большие энтузиасты кожаного мяча, которым в большинстве своём перевалило за 40. По сути, играли отцы против детей. И как играли! Не за славу, а в своё удовольствие. «Спартак» представляли сподвижники из автомобильного хозяйства № 2 во главе с Виктором Коробковым. Душа команды, её мотор, лидер атак, Виктор умел переломить характер напряжённых встреч. Как это случилось в третьем турнире, когда он забил решающие голы основным конкурентам за призовые места бодайбинскому «Горняку» и речникам Киренска, возглавляемых неутомимым организатором Семёном Кириловым, который умудрился приехать на соревнования со своими подопечными на личных авто.
Для коллектива из северной глубинки без особых спортивных традиций и достижений их бронзовые медали – большой успех. А «Спартак» завоёвывал главный трофей три года кряду.
На пятый Мемориал приехала из Улан-Удэ родная сестра Льва Петровича, фронтовичка Галина Петровна Анисимова, которая была восхищена атмосферой, искренностью отношений, чистотой спортивной борьбы и была по-человечески счастлива: «Низко кланяюсь за память о брате», – сказала она.
Чемпионов на прочность пытались проверить наши коллеги-журналисты, участвующие в турнире в 1994 году. Но сорокалетние спартаковцы, разгромив «Репортёр» со счётом 15:1, отбили у нашего собрата всякую охоту на дальнейшее участие. «Это вам не заметки писать», – раздалось язвительное в адрес репортёров. Спорный вопрос, но как возразить... В квартете лучших – «Спартак», усть-кутский «Водник», «Горняк» из Бодайбо, саянский «Химпром», шелеховская «Ренова». Такая вот «провинция»...
Первой из иркутских команд прорвалась в чемпионы «Дружба» в 1996 году. Её вёл известный актёр и режиссёр драматического театра, ныне заслуженный артист России Геннадий Гущин, большой любитель кожаного мяча. Он дружил со многими известными футболистами, которым и предложил создать «Дружбу» для участия в турнире. Бывшие игроки команды мастеров Александр Воржев, Александр Василков, Олег Таранушенко, Николай Буторин составили костяк. Обычное дело – спортивный и актёрский мир близки по духу. Геннадий столь же талантливо, как и сцене, где только что сыграл роль адмирала Колчака, дирижировал партнёрами на футбольном поле. «Дружба» завоевала почётный трофей, а через три года повторила успех.
В 1997 году на чемпионский пьедестал поднялся «Горняк». Это была заслуженная победа, поскольку бодайбинцы с самого начала стабильно претендовали на призовые места, для них турнир стал главным спортивным соревнованием года. Но всё как-то не получалось выиграть почётный трофей. Перед открытием Мемориала тогдашний председатель бодайбинского спорткомитета Александр Поташов возложил вместе с журналистами цветы на могилу Льва Петровича. Как после этого не быть суеверным?.. Перминов всегда помогал тем, кто сеял добро. Возникали ситуации, когда северян выручало просто чудо. Везение? Не без этого. Но чудо ещё и подкреплялось высоким мастерством и бойцовским духом команды...
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