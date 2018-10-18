К 100-летию иркутского университета. Жизнь и музы Григория Гаверова

Иркутск и Иркутская область знамениты многими выдающимися людьми. Напомним некоторых из них, ибо это полезно знать и старым и молодым: основатель первого Иркутского острога, первопроходец, казак Перфильев, один из основателей города граф Муравьёв-Амурский, знаменитый путешественник и купец Григорий Шелехов, промышленник и купец Сибиряков, декабристы Волконский и Трубецкой, знаменитые историки и общественные деятели прошлого и настоящего.

Но в отличие от европейской части России, заражённой саморекламой далеко не самых значимых людей, Сибирь всегда была достаточно скромной и гордится скромностью своих героев.

Среди них и Григорий Степанович Гаверов – заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Байкальского Государственного Университета экономики и права, член губернаторского совета, член союза писателей России. Был он не только блестящим учёным, незаурядной личностью, но и празднично многогранным и талантливым человеком со сверхмощной аурой позитива. Он, безусловно, занимал одно из ведущих мест среди иркутских юристов, великолепно знал свои предметы, а также теорию социологии и практику советского уголовного права.

Профессор Гаверов был не только замечательным педагогом, но и блестящим лектором и мудрым воспитателем многих юристов, адвокатов, следователей, судей, студентов, аспирантов, слушателей высшей школы милиции области, прокурорских работников, представляющих юриспруденцию региона Иркутской области.

Григория Степановича очень любили студенты и аспиранты, уважали коллеги, а их было достаточно много за 40 лет преподавательской деятельности. Он сам успешно защитил кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую.

Его бывшие студенты защищали дипломные работы и по распределению получали свои первые рабочие места и должности, на практике применяя полученные знания. Его аспиранты успешно заканчивали учёбу и защищали кандидатские диссертации, заменяя уходивших на заслуженный отдых преподавателей старейших вузов Сибири, или становились во главе вновь создаваемых. Именно под его руководством защитили кандидатские и докторские диссертации добрых два десятка иркутских учёных и практиков.

Студент, аспирант, затем коллега и ближайший друг Марк Давидович Крутер посчитал своим святым долгом увековечить его память, издав замечательную книгу, посвящённую Г. С. Гаверову. Первая её часть – произведения самого Григория Степановича, вторая – о нём.

Очень эрудированный, остроумный, достаточно смелый, он позволял себе говорить такое, о чём иные боялись и подумать. Для примера: вспоминается история с Петром Пиницей. Вторая половина 60-х годов, бывший флотский парень, студент историко-филологического факультета ИГУ, однажды прочитал своим однокурсникам ставшие уже легендарными четыре строчки: «Ах ты, сука, романтика, Ах ты, Братская ГЭС! Приезжали девочки с бантиками, а уезжали без!».

«Ну и что?» – зададут вопрос современные молодые. «Что в них такого? Откровенно, ничего! Но было открытое комсомольское собрание и решение об исключении Петра Пиницы из университета «за недостойные антисоветские высказывания по поводу роли комсомола в строительстве знаменитой Братской ГЭС».

Или ещё один пример. Мой старший приятель по курсу Женя Резепин, молодой, удалой, ловелас и бабник соблазнил однокурсницу Наташу и пообещал на ней жениться, но... не женился.

Ну и что? Однако вспомнили Моральный кодекс строителя коммунизма, девушки собрали комсомольское собрание и вынесли решение: «За аморальное поведение студента четвёртого курса истфака ИГУ Евгения Резепина из комсомола исключить и из университета отчислить с правом перевода на заочное обучение». Вот так была сломана судьба будущего преподавателя истории в деревенской школе села Голуметь.

Прочитайте у Гаверова рассказ про Васю-алиментщика и от книги не оторвётесь, пока не прочитаете всё. Но описанная им история произошла через 30 лет, написана уже в другую эпоху и в другой стране. На книжных полках появляются совершенно новые неожиданные книги: «Русская феня», «Воры в законе», «Уголовники времён социализма» Идёт распад всего и вся – М. С. Горбачёв слагает с себя обязанности Президента СССР. Президентом России становится Борис Ельцин. Знаковый день 19 августа 1991 года, ГКЧП, разгром Белого дома, Беловежская Пуща, распад СССР, разрыв экономических связей бывших союзных республик, правительство в трансе, народ в шоке. Никто толком не понимает, что происходит со страной и в стране. А в это время в далёком Иркутске профессор Гаверов достойно возглавлял кафедру уголовного права и криминологии Байкальского государственного университета экономики и права. Иркутск научный, правовой, юридический знал его как великолепного педагога, преподавателя, лектора. Он выступал в роли автора многочисленных статей, учебных пособий, сборников и научных монографий. В них рассматривались вопросы уголовной преступности и её профилактики среди несовершеннолетних.

Проблемы лиц совершивших преступления, определение тяжести этих преступлений и, естественно, вопросы наказания за те или иные виды преступлений. Особо сложными были вопросы, связанные с пределами необходимой самообороны.

Для того чтобы разбираться в сложностях юридических вопросов периода перестройки, нужно было обладать удивительной интуицией, огромными знаниями и, несомненно, талантом.

Начало пути

Время крутого перелома в жизни страны требовало новых юристов и экономистов, новых знаний и подходов к преподаванию юридических и экономических дисциплин. В первую очередь это касалось преподавателей. С началом горбачёвской перестройки рушились основы советского законодательства. Деятельность каждого нового правительства, издававшего всевозможные законы и постановления, требовала согласованных действий Государственной думы, Федерального собрания, всех ветвей власти нового государства, каковым стала Российская Федерация, как правопреемница СССР и РСФСР. Перекраивалось буквально всё: Деятельность Верховного суда, Генеральной прокуратуры, касалось это деятельности Конституционного суда,

Трясло арбитражные суды и милицию, ГАИ, ВАИ, министерства и ведомства. В юристы и экономисты спешили записаться тысячи молодых и амбициозных людей. Конкурсы на экономические и юридические факультеты вузов страны зашкаливали все первые годы перестройки. Конкурс в ИГУ в 1985 году на юридический факультет – 16 человек на место, а в 1995-м – 22 человека. Законы и постановления, принятые в первые 20 лет перестройки, поражают как своим количеством, так и противоречивым содержанием многих из них. И разобраться во всём этом потоке юридической информации в первую очередь должны были преподаватели. Скольких трудов им это стоило, трудно даже представить!

Гаверов успевал везде и всегда. Именно в это сложное время Григория Степановича Гаверова Иркутск знал как высокообразованного юриста, адвоката и преподавателя, крупного специалиста по уголовному праву и криминологии. А основы всех его талантов были заложены ещё в советские времена.

В середине 50-х Гаверов с отличием закончил юридический факультет Иркутского государственного университета и одновременно... музыкальное училище. Была проблема выбора, но Григорий Степанович выбрал жёсткую мужскую специальность – следователь.

Свой трудовой путь он начал простым следователем в Нижнеудинске, куда был направлен по распределению. Тогда особо не задумывались над понятием «карьера», но путь был выбран, и ему предстояло пройти по всем ступеням карьерной лестницы. В начале 60-х чётко работала система советского правосудия и хорошо была налажена следственная работа на местах. Особенно в Сибири, где, как правило, все друг друга хорошо знали. Милиция уголовными делами ещё не была завалена. Ни о каких наркотиках и наркоманах слыхом не слыхивали, о терактах и террористах и речи не велось. Для алкоголиков существовали медвытрезвители, а для бомжей и бездельников – ЛТП. С нарушителями семейного законодательства успешно боролись парткомы, завкомы и товарищеские суды. Злостные неплательщики алиментов даже в тюрьме не могли отказаться от святой обязанности содержания своих детей. Детские сады были переполнены, строились новые детские дома и бездомных детей не наблюдалось. Нарушителями порядка занимались профессионалы – участковые, которые всё и обо всех в округе знали, малолетние нарушители закона тут же ставились на учёт в комиссиях по делам несовершеннолетних. Так что следственная практика Георгия Гаверова прошла вполне успешно, обогатив его новыми знаниями жизни и советского законодательства. Вскоре он становится помощником прокурора Нижнеудинского района. Здесь, конечно, было немного проще, но и не менее трудно. Каждое обвинение нужно было обосновать и не допустить, чтобы суд вынес необоснованный приговор, чтобы не был осуждён невинный, оболганный или подставленный кем-либо человек. Но и на этом посту помощник прокурора Гаверов успешно справлялся со своими обязанностями.

Отработав положенный по распределению срок, Григорий перебирается в Иркутск и продолжает адвокатскую деятельность, но уже близкую к науке.

С 1962 года он член Иркутской областной коллегии адвокатов, поступает в аспирантуру Иркутского государственного университета, работает в комиссии по реабилитации незаконно осуждённых, репрессированных и незаконно расстрелянных. Вскоре успешно защищает кандидатскую диссертацию. Намечается переход на преподавательскую работу.

Это только со стороны беззаботных студентов 60–70-х годов преподавательская работа их наставников казалась простой и необременительной. Ну что там особенного – пришёл чистенький, выбритый, надушенный одеколоном, в новеньком костюме молодой преподаватель, на которого сразу все девочки обратили внимание, положил на кафедру листочки лекции, под запись прочитал или рассказал содержание основного материала, где-то пошутил, на что-то обратил внимание – вот, кажется, и всё. Ах, да! Запишите вопросы, которые будут на зачёте или экзамене, не забудьте прочитать то-то и то-то. Сложил листочки в папочку, папочку опустил в портфель – до свидания!

У Григория Гаверова это были не протокольные лекции, прочитанные по листочкам от сих до сих. Это были спектакли, это были монологи, это были произведения, в которых раскрывался ещё один талант этого незаурядного, творчески одарённого человека. Были и комические моменты, и трагические случаи из жизненной практики, каждая статья Уголовного кодекса сопровождалась такими примерами, которые запоминались на всю жизнь легко и просто. Между тем юриспруденция – наука строгая, жизненная, сложная и тем и интересная, что не заключается в одних статьях и параграфах. Это сама жизнь простых советских тогда людей. И Гаверов умел её показать во всём многообразии на самых неожиданных примерах, почерпнутых из неё самой.

Жизнь и творчество

Иркутск научный знал Григория Степановича Гаверова как высокообразованного юриста и преподавателя, адвоката и следователя, специалиста по уголовному праву и криминологии.

А в обычной жизни был он и музыкантом и поэтом, драматургом и писателем.

Если не верите, посмотрите на его библиотечку из 12 книг, оставленную Гаверовым нам, потомкам.

Как написал Марк Крутер в своей статье, посвящённой 75-летию учителя и друга, «Ему в равной мере были послушны фортепиано и русский баян, гармошка и гитара. Он играл классику и народные мелодии, мыслил стихами и драматическими сценами, выпустил томик пьес, сборник стихотворений, несколько книг добротной прозы».

Литературное наследие Григория Степановича Гаверова включает в себя стихи и басни, повести и рассказы, пьесы и эссе, романы, «поздравиловки» и даже эпиграммы. Писал он легко и много. Его маленькие шедевры, как правило, носят автобиографический характер, часто весьма интимны, а потому он дарил их друзьям и знакомым. «Поздравиловки» и прочие фразы в сборники он обычно не включал.

Сюжеты большинства его произведений основаны на подлинных событиях, почерпнутых из уголовных дел, которые он вёл, из разговоров с коллегами и простыми людьми. Их героями являются друзья, знакомые, бывшие студенты, преподаватели университетов, сотрудники следственных органов, органов Прокуратуры и судов. Сюжеты тоже брались из жизни простых людей.

Одно из самых трогательных стихотворений «Последняя встреча» посвящено его матери – Марии Николаевне Войновской, написанное 25 мая 1970 года.

Немало строк посвящено и воспитавшему его отчиму Степану Гаверову – бывшему начальнику политотдела воздушной армии – и его жене Людмиле Алексеевне, с которой прожили они более 30 лет.

При этом он был обаятельным, очень контактным и удивительно скромным человеком. Любящий муж, строгий отец, прекрасный семьянин. Его квартира всегда была его большим кораблём, со многими мачтами и парусами, на которых могло быть написано: «Работа, стихи, друзья, книги, творчество». Трудно было понять, когда он всё успевал.

А успевал Гаверов везде. Встретиться с друзьями в обеденный перерыв в знаменитой пивнушке на Центральном рынке, выслушать очередную серию городских новостей, рассказать приятелям свежий анекдот, записать запомнившуюся фразу или интересный факт. Копились материалы, писались стихи, по разным семейным поводам и для дружеских встреч, писались приветствия и поздравления, басни, притчи и даже баллады. Его адвокатские истории наполнены смехом, усмешкой, иронией и глубоким смыслом, который обычно заложен в каждой умной фразе. Снова не могу не процитировать Марка Крутера: «Писатель Гаверов умел в своих книгах веселиться: читаешь одну за другой его истории и хохочешь, как над свежим анекдотом. Правда, потом начинаешь с грустью размышлять о несовершенстве человеческого бытия, о неизживаемости наших слабостей и только потом начинаешь понимать, что писатель Гаверов нас хотел не только посмешить». Похоже, он всю жизнь учил людей понимать, что такое хорошо и что такое плохо! Потом своим примером учил, как правильно жить и добиваться успехов в этой непростой жизни. А ещё он учил любить сибирскую природу, родной Байкал,

Русскую литературу и любимые занятия сибиряков – охоту и рыбалку. И всё-то у него связано с некоей мистической сущностью. Даже обычные поездки на дачу в местечко Кочергат в 10 километрах от Байкала Георгий Степанович превратил в мистическую историю поклонения бурятскому божеству Бурхану. Прочитаешь у него про Бурхана и подумаешь: «Ведь чертовщина полная, а ведь что-то в ней есть!

То, что был он гостеприимным и хлебосольным хозяином, двери в дом которого никогда не закрывались, знал весь Иркутск. Большой жизнелюб, он любил большие общие компании, ценил дружбу, и товарищескую верность, боготворил свою семью. Всё написанное им взято из нашей прошлой жизни – многоликой и многообразной, порою удачной и неудачной, красивой и безобразной, несчастной и счастливой.

Профессор Гаверов был человеком разносторонним, разноплановым, даже жадным до жизни в лучшем её понимании. Такие как он быстро запоминаются и долго помнятся людьми.

Верные друзья

12 июня 2018 года Григорию Степановичу исполнилось бы 87 лет. В знаменательный день – День независимости Российской Федерации. В этот день, как правило, вся семья, друзья и знакомые собирались на даче именинника в местечке Кочергат. И всегда каждая поездка сопровождалась мистическими происшествиями, связанными с бурятским божеством Бурханом. Если в определённом месте вовремя не принести подаяние Бурхану в виде нескольких граммов спиртного, то у машины и мотор мог заглохнуть, то неожиданно ни с того ни с сего лопалось стекло лобовое, или машина уходила в кювет. Гаверов всегда предупреждал своих друзей об этом, а нарушителя традиции обязательно ожидало какое-либо приключение. Особенно запомнился год 1999-й

На переломе тысячелетий собралась замечательная компания, чтобы отметить очередной день рождения Григория Степановича. Достаточно назвать: Александр Самаркин – в то время успешный предприниматель, бывший заместитель директора Авиаремонтного завода в сопровождении двух красавиц – жены Ольги и дочери Ольги. «Папой Димой» был наречён в компании Дмитрий Махно – профессор, доктор наук, заведующий кафедрой Политехнического института. «Мамой Любой» все звали его жену, которая преподавала в Иркутском сельхозинституте. Чета Колмаковых тоже известные в Иркутске люди. Евгений – владелец частной компании по добыче золота, жена Елена – умница и красавица. Цитирую Олега Александровича: «Лучший рыбак и охотник, подтянут и выбрит всегда – ректор мединститута Аскольд Майборода»

«Вот мчит, громыхая, машина. Выходят известные Миша и Нина»! Полковник Михаил Банников – начальник школы МВД, Нина – директор ресторана «Интурист» в аэропорту Иркутска.

«И все вспоминают об этом смеясь и шутя, как старые, верные – просто друзья»!!!

Часто компания после короткого застолья выезжала на берег Байкала, где сам вид могучего озера напрочь отрезвлял даже хвативших лишку. Ну а в целом у Гаверова собиралась научная элита Иркутска, настоящие сибирские интеллигенты от сохи, умевшие и плодотворно работать и хорошо отдыхать.

Последние десять лет жизни Гаверов прожил в том же стремительном темпе, но ещё более результативно. Он интенсивно работает в многочисленных комиссиях по защите кандидатских и докторских диссертаций. Нужно напомнить всем, что только благодаря его инициативе и бурной переговорной деятельности Москва утвердила решение о создании Высшей аттестационной комиссии в Иркутске. Это способствовало дальнейшему развитию научной деятельности в Сибири и на Дальнем Востоке.

Губернское собрание Иркутской области, куда был приглашён Григорий Степанович, была почётной, но тоже трудозатратной нагрузкой. Да и свои аспиранты и студенты требовали всё большего внимания и отдачи. Загрузка Гаверова работой была предельной, а помимо основной работы была семья и литература.

На прилавках книжных магазинов появилась небольшая книга Г. С. Гаверова «Медовый месяц на нарах». Даже само название сразу привлекло всеобщее внимание и к книге, и к биографии автора. В 1991 году Восточно-Сибирское книжное издательство выпустило очередную книгу «До и после приговора». Это была уже солидная заявка. В 1992 году Григорий Степанович был принят в Союз Российских писателей.

В 1995 г. В Москве издается книга «Дон Жуан и правосудие». Все книги Гаверова читаются очень легко и весело. Интерес к ним состоял ещё и в том, что среди героев этих произведений многие могли узнать самих себя, своих друзей или приятелей, близких и знакомых.

В 1996 Григорий Гаверов издаёт сборник стихов и поэм «Соловьи на Ваганьковском кладбище». На одном из них размашистым почерком выведена дарственная надпись: «Моему верному и преданному другу Олегу Паданину и жене его Римме на долгую добрую память в день, когда автору этой книги «стукнуло» 66 лет. 12 июня 1997 года, пос. Кочергат».

Марк Крутер мне, думается, простит, если концовку своего рассказа о Григории Степановиче Гаверове я просто процитирую по его статье из газеты «Советская молодёжь» № 1 за 2006 год, лучше, чем он написал о своём учителе и друге, уже не напишешь:

«Профессор Гаверов был талантливо-разноплановым человеком: не только прекрасным учёным, педагогом, литератором, адвокатом. Он всю жизнь любил природу, родной Байкал, к которому с юности был привязан. Он был заядлым рыбаком и охотником, азартно и здорово играл в бильярд, был гостеприимным и хлебосольным хозяином, а дом его всегда был наполнен людьми. Григорий Степанович был большим жизнелюбом, при этом оставался всегда очень скромным человеком, боготворил свою семью, знал цену верной дружбе. Именно поэтому он, предчувствуя свой уход, за два месяца до кончины написал замечательное стихотворение – «Прощание с друзьями», где есть такие строки:

«Недолго среди вас

Мне остаётся жить.

Хочу вам всем сказать

И дать вам обещанье,

Что я вас всех любил

И буду всех любить...»

И это было его завещанье.

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