К 100-летию Иркутского университета: Устремлённый в завтра

Вступая в XXI век, Иркутский государственный университет с его богатым научным и образовательным потенциалом сохранил свои ведущие позиции среди вузов страны. Как классический университет, он основывает свою деятельность на российском и мировом наследии, развивает собственные исследовательские направления и стремится к реализации их в масштабе региона и всей страны.

Одним из определяющих моментов в жизни ИГУ является участие его коллектива в международных программах. Так, в 2001 году на базе ИГУ была создана международная кафедра ЮНЕСКО «Водные ресурсы». Задачей кафедры является изучение и сохранение пресных водных ресурсов планеты. Партнёром ИГУ стал один из ведущих университетов Европы – Савойский (Франция). Между университетами было заключено соглашение, в соответствии с которым ИГУ должен был представить пять научных проектов в Савойский университет. Это учреждение, действующее под эгидой ЮНЕСКО, занимается разработкой комплексных программ, связанных с изучением горных озёр Альпийской зоны, а теперь и озера Байкал.

Участие ИГУ в проекте продолжается и в настоящее время. Об этом свидетельствует такой факт. На имя и. о. ректора академика РАН Игоря Бычкова пришло письмо от руководителя секции высшего образования Секретариата ЮНЕСКО г-на Питэра Уэллса, в котором отмечается, что «в свете очень хороших результатов за последние пять лет в реализации образовательных программ и исследовательских проектов было принято решение о продлении деятельности кафедры водных ресурсов ЮНЕСКО до марта 2021 года».

В официальном документе, поступившем в адрес главы ИГУ, предлагается «продолжить осуществление проектов, направленных на развитие международной междисциплинарной исследовательской и образовательной среды по изучению озера Байкал и уникальных природных объектов Байкальского региона».

Данный проект является международным, и в нём принимают участие, кроме ИГУ и Савойского университета, университет Ниццы (Франция), Геологический университет Китая, Монгольский университет. С Российской стороны в проекте, кроме ИГУ, также участвуют институты Иркутского научного центра СО РАН (институт геохимии, институт земной коры) и Бурятский государственный университет. У этого международного проекта множество различных направлений, и его реализация, несомненно, будет результативной.

Озеро Байкал было и остаётся одним из приоритетных объектов в научно-исследовательской жизни университета. В настоящее время ведётся работа в направлении создания международного научно-образовательного объединения «Байкал», где университеты, НИИ и крупные корпорации объединяются ради прорывных проектов не только в целях использования водных и биологических ресурсов Байкала, но и их защиты и сохранения.

Руководство ИГУ такую концепцию уже озвучило в администрации президента России и представило руководству федерального министерства науки и образования, а также губернатору иркутской области Сергею Левченко. В ней особо подчёркивается идея, что Иркутская область может стать пионером в направлении, где ресурсы науки, образования, бизнеса и власти объединяются для решения основных приоритетных задач. Но... это задание на перспективу. А как университет живёт сегодня, в преддверии столетнего юбилея?

Постсоветское время разносторонне сказалось на его истории. Был период, когда из-за сокращения финансирования сворачивались не только крупные научные темы, но и темы прикладного характера. Часть работников университетских НИИ ушли в другие сферы деятельности, где можно было заработать на жизнь. Но в начале второго десятилетия XXI века университет стал укреплять свою научную и учебную базу.

В состав ИГУ влились ещё два университета – педагогический и лингвистический. Произошло не только механическое слияние трёх вузов, но и реструктуризация некоторых факультетов и кафедр. В составе университета образовались новые институты, как научные, так и образовательные. Особенно расширилась учебная база университета, которая располагает ныне 14 учебными корпусами, в которых обучаются 18 тысяч студентов. Их наставниками являются 1057 преподавателей, в числе которых 179 докторов наук и профессоров, 687 кандидатов наук, доцентов. С таким кадровым потенциалом университет может решать как региональные, так и федеральные проблемы научного и образовательного характера.

Сегодня у Иркутского университета достаточно высокие показатели, характеризующие деятельность учебного заведения, и он весьма неплохо выглядит с точки зрения различных рейтингов. Но, как и во все времена, университет существует в первую очередь для студентов. Об этом убедительно сказал нынешний руководитель ИГУ академик РАН Игорь Бычков в интервью газете «Комсомольская правда» в марте 2018 года: «Основная наша задача, – заявил он, – подготовка высококвалифицированных кадров, и всё в университете должно быть направлено именно на это. Необходимо создавать такие условия для студентов, чтобы им было интересно учится и жить».

Студенты, как наиболее неугомонная и активная часть коллектива ИГУ, живут насыщенной, полнокровной жизнью. Примеров успешных дел студентов ИГУ такое множество, что рассказывать о них никаких страниц нашей газеты не хватит. Но о двух ярких событиях уже этого, юбилейного, года рассказать необходимо.

Жителям Иркутска нескольких поколений известен хор молодёжи и студентов Иркутского университета, который был образован в 1967 году. Но первый его концерт состоялся весной 1968 года, так что в этом году у хора тоже юбилей – 50-летие. За полвека в хоре пели сотни студентов и преподавателей ИГУ. Сегодня он один из известных хоровых коллективов Иркутска, лауреат различных хоровых конкурсов и фестивалей, в том числе и международных. В разные годы участники хора побывали в Италии, Польше, Чехословакии и других странах. Очередное международное выступление хора состоялось в городе Приедор (Босния и Герцеговина) на VIII международном фестивале «Златна вила». Всего в фестивале приняли участие восемь хоровых коллективов. Кроме иркутян в нём участвовали хоровые коллективы Боснии и Герцеговины, Сербии, Румынии, Македонии, Хорватии, Чехии и Польши. Иркутские студенты своим исполнительским мастерством покорили не только жюри фестиваля, но и местную публику, перед которой выступали с песнями на улицах и площадях города. Хор студентов ИГУ завоевал золотую медаль фестиваля. В настоящее время хоровой коллектив ИГУ занят подготовкой к праздничным мероприятиям, посвящённым 100-летию университета.

Многие студенты ИГУ участвуют в работе студенческих строительных отрядов, в спортивных соревнованиях и интеллектуальных играх. Так, в этом году впервые в призёры студенческого чемпионата России по интеллектуальным играм вошла сборная команда Иркутской области, в состав которой вошли студенты ИГУ. Команда участвовала в студенческих играх по дисциплине «Что? Где? Когда?», которые проходили 15 апреля 2018 года в МГИМО, и завоевала бронзовые медали. Для команд из Сибири это наивысший результат за всю историю проведения игр. Заметим, что в чемпионате участвовало 64 команды из многих вузов России, и успех студентов университета можно считать выдающимся. Как команда, попавшая в тройку призеров, она была приглашена для участия в чемпионате Европы.

Вот такие подарки преподнесли студенты своей alma mater в юбилейном году, подготовка к которому идёт полным ходом.

В правительстве Иркутской области прошло заседание организационного комитета по подготовке празднования 100-летия Иркутского государственного университета, на котором выступил Игорь Бычков. В своём выступлении он сказал: «Коллектив вуза тщательно готовится к предстоящему празднику. Но праздник – не единственная наша цель. Наша задача – создать хороший задел на будущее, и развивать то, что оставили нам предыдущие поколения. И у нас есть ощущение, что мы накопили определённую критическую массу, которая вот-вот, в хорошем смысле, взорвётся. И происходящие изменения будут заметны не только внутри университета, но и извне. А вообще у нас задумок столько, что их хватит на ближайшие сто лет».

Мы, многочисленные выпускники ИГУ, тоже верим, что это будет реализовано и говорим: «Счастливый путь тебе, родной университет, и в грядущие 100 лет!»

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