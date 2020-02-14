Из прошлого в будущее

В «Моих годах» прошли две публикации, которые, несомненно, тронули сердца всех читателей старшего поколения, поскольку юность и комсомол срослись практически у каждого, кто рожден и вырос в СССР. И совместно эти статьи, названия которых соткались на редкость удачно: «Мы судьбу выбирали сами…» и «Когда мы были молодыми…», – выразили ту историческую правду, без которой нельзя полноценно воспринимать наше не такое уж и далекое прошлое.

Вызывает восхищение труд членов организации «Ветераны комсомола» Ирины Рудаковой, Альбины Неудачиной, Тамары Щербаковой и их научного консультанта А. А. Иванова «Мы судьбу выбирали сами…», где великолепно отражена хронология великого пути иркутского комсомола. Ясно видится сильный дух советской молодежи, подвигавший на великие свершения во имя Отчизны, без чего нашей Родины сегодня просто бы не было.

Также ветеранов комсомола замечательно дополняет и редактор газеты Анатолий Выборов небольшой, но емкой статьей «Когда мы были молодыми…», отражающей жизненную правду и непростые явления в среде, безусловно, прогрессивной молодежной организации РКСМ–ВЛКСМ.

При этом, вероятно, будут мнения, что Выборов-де нашел время напоминать о «родимых пятнах» на чистом лице комсомола – аккурат к 100-летию организации. Однако до юбилея еще добрых два месяца, да и его статья вовсе не порочит ВЛКСМ как институт, а помогает вспомнить о тех комсомольцах, которых отличали широта собственных творческих взглядов, желание органичного развития молодежи, общества в целом, и напоминает о тех, кто их судьбы превратил в трагедию. А заканчивается его материал просто исторической аксиомой: «Ведь это тоже история комсомола. А ее надо знать полностью, чтобы быть честными перед потомками, чтобы они не повторили наших ошибок». Спасибо ему за постоянное освещение актуальных, злободневных тем.

Сегодня на примере Украины, Польши, Америки и иже с ними мы видим, как первичные симптомы исторических «недомоганий» превращаются в злокачественную опухоль или в заразную психическую потребность резать, корежить историю Второй мировой войны и нашей Великой Отечественной. Эти искаженные «исторические» домыслы различные политуродцы пытаются внедрить в мировое сообщество, адресуя их опять же молодежи. Трудно сказать, понимают ли эти скудоумы, что безмерно бесчестят, позорят себя. Но, вероятно, их влечет одержимая уверенность, что, пока забитая ими, как им кажется насмерть, истина воскреснет и откроется молодому поколению, они успеют одурманить массы, сорвать овации западников и какой-то куш. Не приведи господь, чтобы эта зараза перекинулась и на наше общество, – это много страшнее и коронавируса, и прочих физических эпидемий.

В расхожих разговорах в «молодежный огород» ныне летят не то что камешки – булыжники. Мол, вот мы книги читали, стремились, свершали, а нынешние молодые стали сплошь «силиконовыми», сидят только в смартфонах, компьютерах и т. д.

Да неправда это! Ведь и нашему поколению доводилось слышать от старших знаменитое лермонтовское: «Да, были люди в наше время…» и прочее. Да и компьютеры-то, как и смартфоны, может позволить себе далеко не каждая семья Иркутской области. На самом деле, если опереться на не теряющие актуальности слова премьер-министра Великобритании XIX столетия Бенджамина Дизраэли: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», – наберется ли в нашей губернии хотя бы четверть компьютеризированных семей?

Но дело даже не в этом, а в том, что люди, варящиеся лишь в собственном соку, были, есть и будут всегда. Я помню, как ко мне в студию пришла женщина с ученым званием, читающая лекции студентам как раз по молодежной жизни XX века. Так вот, она не знала и даже не могла поверить в тот факт, что в середине 70-х годов прошлого века молодежь была не только самая читающая в мире, участвовавшая в великих стройках и прочее, но еще и организовавшаяся в целые полукриминальные армии. Вооруженные кастетами, арматурой и самодельными пистолетами, стреляющими ТОЗовочными патронами, бойцы этой армии проводили натуральные боевые действия против молодежи соседних районов только на том основании, что они «не ихние». В этих схватках нередко страдали милицейские наряды, выезжавшие на разгон побоищ. Их окружали, порой избивали, и даже отбирали табельное оружие и переворачивали их машины. Та женщина-преподаватель не верила, что подобное варварство происходило на моих глазах (в Ново-Ленино), но это подтвердил пришедший с ней, как оказалось, вполне заслуживающий доверия мой ровесник, живший в то время в Иркутске-II и испытавший все это, что называется, на собственной шкуре. А с другой стороны, именно в те времена особо проявили себя оперативные комсомольские отряды. Таким отрядам посвящена замечательная книга одного из командиров ОКО – В. И. Огородникова «Комсомольский оперативный».

И в среде современной молодежи больше людей со светлым пытливым умом, чистым открытым сердцем. Это я лично вижу и на встречах с читателями, и на лекциях по моим книгам, да и просто в транспорте, на улицах. Так, однажды на встрече со школьниками в библиотеке им. М. Сергеева координатор встречи показывает мне на часы – мол, пошел третий час лекции! А живой интерес у ребят не спадает, они никак не устают задавать вопросы, порою пытаются продолжать, заканчивать мои мысли. И это не я их «держал» – они меня удерживали. Было легко, свободно, радостно. Позже я подумал: разве можно такую светлую устремленность, открытость запоганить, замутить, выжечь какими-то липкими, зловонными, потребительскими постулатами золотого тельца? Да, конечно же, нет, такой дух и ум рождается от земли Российской, от Сибири.

И сегодня молодежи просто необходима четко сформулированная национальная идея, и не этакая «юнармейская», а глобальная, государственная. Необходимы организации, объединяющие молодое поколение, работающие на процветание России. И есть надежда, что это делается, воплощается в жизнь.

Конечно, сегодня довольно много негатива в адрес нынешнего президентского правления. Но, скорее всего, этот негатив исходит от людей или умышленно желающих сохранить вакханалию беззакония, воровских сверхприбылей, дивидендов, получаемых в результате угнетения и обнищания населения, либо от людей плохо представляющих себе, сколько требуется напряжения ума, сил, терпения, знаний, времени, чтобы свернуть голову той «горгоне-медузе», что спеленала страну своими ядовитыми щупальцами в 90-е годы, проникла во все госструктуры – от природоохраны до вооруженных сил, которая выжимает из державы и материальные, и духовные соки. Россия не цирковая арена, и Владимир Путин не фокусник, чтобы в одно мгновение с традиционным «оп-ля!» вынуть из шляпы всеобщее благоденствие и справедливость.

А нам предстоит еще научиться выбирать органы местной власти. Выбирать не по словам, а по делам тех кандидатов, которые смогли бы Байкал, да и всю нашу природу, избавить от человеческой плесени, вернуть полноценное образование детям…

Многое и многое еще предстоит сделать впереди. Однако, без преувеличения, направленность нашего государства, деятельность Путина дает надежду, что молодые светлые силы, все больше осваивающие должности во власти, сделают все, чтобы будущие поколения жили в здоровой, крепкой России. И, несомненно, современный комсомол внесет свой достойный вклад в формирование великой российской идеи. Ведь, по сути-то, коммунизм или какое-то его усовершенствование – здоровая, идеальная система, хотя многое в ее создании зависит от так называемого человеческого фактора.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...