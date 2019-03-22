Пятьдесят иркутян и иркутянок обратились к мэру Иркутска с просьбой сохранить городской проводной радиоканал, такую востребованную родную радиоточку! Вот, в частности, что они пишут:

«...Давайте все вместе, уважаемые читатели, радиослушатели, обратимся к властям с просьбой решить проблемный вопрос. Кто для кого существует: человек для государства или государство для человека?

Городской радиоканал должен звучать! Он поднимает наш интеллектуальный уровень, добавляет вдохновения, даёт много высокого и пристойного, информирует по самым актуальным вопросам. Как можно отказываться от добра?!

Как сказал Эрнест Хемингуэй, «среди невозможного кое-что всё-таки возможно!» Пусть этим возможным будет городской радиоканал!»

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