13 января журналисты отметили свой профессиональный праздник. За долгую журналистскую полувековую жизнь я работал со многими интересными и толковыми редакторами. Но если бы меня спросили, кто из них оставил самый заметный след, без тени сомнения назвал бы Елену Ивановну Яковлеву, редактировавшую в 70-е годы газету «Восточно-Сибирская правда», в которой мне довелось служить два десятилетия. А следом за ней поставил бы Валерия Павловича Никольского, сменившего Яковлеву.

Елена Ивановна Яковлева (1920 – 1999). Участница Великой Отечественной войны. Награждена орденом Красной Звезды и многими боевыми медалями. Выпускница Свердловского института журналистики. Закончила отделение журналистики московской партийной школы. Редактор газеты «Печорская правда». Зав. сектором печати Иркутского обкома КПСС. С 1963 по 1978 годы – главный редактор «Восточно-Сибирской Правды».

Валерий Павлович Никольский (1923 – 2000). Выпускник Уральского госуниверситета. Сотрудник газеты «Уральский рабочий», Свердловск. Собственный корреспондент Центральной газеты «Советская Россия». Первый зам. редактора, главный редактор «Восточно-Сибирской правды».

Вела политику газеты умно и смело

О ней ходили разные кривотолки: деспотичная, своевольная, бездушная. Мол, что взять с руководителя старой формации, яркого выразителя линии партии. Мне и самому довелось прочувствовать ее характер. Забавная история приключилась: Яковлева дала добро на мой перевод из «Советской молодежи» в «Восточку», а я неожиданно дал задний ход. При встрече Елена Ивановна жестко сказала: «Молодой человек, мы дважды не приглашаем. Пока я редактор, вы у нас работать не будете».

Минул год и вдруг звонит сотрудник отдела информации и спорта «Восточки» Юра Багаев:

– У меня поручение от Елены Ивановны переговорить с тобой на предмет перехода в нашу газету.

– Я не ослышался? Ведь она заявила…

– В курсе, но знай, что для Елены Ивановны интересы газеты выше личных амбиций. Грядет московская Олимпиада, нам нужен профессиональный спортивный обозреватель. Твоя кандидатура одобрена. Так что не тяни.

Во второй раз искушать судьбу я не стал.

Мой приход совпал с проводами в АПН Володи Смирнова, замечательного журналиста и товарища, которого в «Восточке» уважали. Пожелать ему успехов на новом поприще собрался в отделе информации почти весь мужской состав редакции во главе с двумя замами главного. Весело провожали, от души, а когда расходились, Володя Смирнов с высоты своего почти двухметрового роста вставил в проем больших настенных часов пустую бутылку.

– На память о вечере, – заключил он.

Следующим утром, придя на новое место работы, я застал у закрытой двери кабинета озадаченного Багаева.

– Что за черт, – недоумевал он, – ключа от кабинета на вахте нет, но я же хорошо помню, что оставил его.

– Не можете попасть в кабинет? – раздался сзади голос Елены Ивановны, – ключа нет? Не ищите, он у меня в кармане. Вы как-то, Юрий Михайлович, сетовали, что кабинет плохо убирают. Давайте посмотрим, в каком виде вы сами его оставляете. О! Как я понимаю, вчера здесь недурно погуляли и даже не удосужились убрать за собой. Не-хо-ро-шо!

Багаев растерянно молчал, да и что скажешь, когда было понятно, что уборщица отплатила той же монетой – убирать не стала, передав ключи редактору.

Наверное, все бы обошлось устными увещеваниями, не попадись на глаза бутылка в часах. Яковлева в шоке. С застывшим лицом она трясла рукой, не в силах произнести ни слова. Придя в себя, коротко бросила:

–Уберите это безобразие. Через час жду в своем кабинете.

Экстренно созвав членов редколлегии и, обрисовав картину, жестко сказала:

– Я возмущена! Прошу дать принципиальную оценку.

Ну и ситуация! Почти все присутствующие отметились вчера и в какой-то степени несли ответственность за случившееся. Но для острастки воспитывали одного Багаева. В итоге приняли точку зрения первого зама Валерия Никольского:

– Случай, конечно, неприятный. Понимаем добрые побуждения Багаева проводить коллегу и пожелать ему удачного пути. Но в рамках разумного. Я бы посоветовал Юрию Михайловичу извлечь серьезный урок из произошедшего. Человек он еще молодой, набирающийся опыта, и, думаю, на первый раз достаточно выговора без занесения в личное дело. Яковлевой было все ясно, и она приняла игру.

– Кто за выговор? – спросила она и первой подняла руку.

Да, она была строгой, порой жесткой, но душевным и доброжелательным человеком. Сухой характер – лишь внешнее проявление. Елена Ивановна была для молодых сотрудников мамой, нянькой и строгой начальницей. Любила и поддерживала талантливых, оберегала их от несправедливых нападок партийных функционеров. Снимала стружку, если того заслуживали, а как иначе – не детский же сад. Как-то инструктор обкома КПСС перепутал детский сад с редакцией и получил свое. Он пожаловался Яковлевой на сотрудника газеты, что тот якобы с ним грубо разговаривал.

– Вы, что – в детский сад звоните? – оборвала его Яковлева, – у меня нет времени на мелочные разбирательства, а вам, видимо, заняться нечем. Если это так, то я попрошу вашего руководителя, чтобы он загрузил вас работой. Еще раз оторвете от дела, пеняйте на себя.

Инструктор дара речи лишился, казня себя за этот звонок. Елена Ивановна, положив трубку, тут же пригласила сотрудника.

– Вы не могли бы быть повежливее с представителями власти?

– Я был предельно вежлив, Елена Ивановна. Попросил у него второй экземпляр доклада для материала, а он меня послал подальше. Я в деликатной форме отправил его туда же.

– Все ясно. Идите работать и не забывайте, о чем я попросила.

Как редактор, она вникала в каждую деталь, ее нельзя было провести на мякине. Яковлева держала себя независимо с власть придержавшими, не позволяла вмешиваться в дела редакции никому. Даже всемогущий первый секретарь обкома партии Николай Банников острые вопросы предпочитал разрешать дипломатично, не говоря уже о секретаре по идеологии Е. Антипине, который был бы рад наступить на хвост, да не знал, чем для него это обернется. Яковлева вела политику газеты умно и смело, не давая в обиду ни подчиненных, ни себя.

В репортаже о торжественном праздновании Великой Октябрьской революции на площади Кирова газета допустила ляп, написав, что участников парада приветствовал первый секретарь обкома КПСС. Банников не мог этого физически, поскольку в это время лежал в Кремлевской больнице в Москве. Дело в том, что репортажи готовились заранее. На нашем языке они назывались «болванками», куда заносилась вся собранная информация, а уточнения вносились в последний момент. По всей вероятности, в спешке забыли вычеркнуть присутствие Банникова, что совершенно не похоже на Яковлеву, которая скрупулезно и тщательно вычитывала официальные материалы. Благожелатели потирали руки – вот он, шанс, когда можно независимого и гордого редактора поставить на место. Как же – политический прокол, такое не прощалось. Елена Ивановна, недолго думая, – на самолет и в столицу, в Кремлевскую больницу. Банников, ничего не знавший о ляпе, при появлении Яковлевой расцвел:

– Не ожидал, Елена Ивановна, увидеть вас в праздники! Спасибо огромное, что выкроили время навестить меня! Теперь никакого лекарства – вылечили! Ну, рассказывайте, как там у нас, как демонстрация прошла?..

– Все замечательно, Николай Васильевич! С нетерпением ждем вашего возвращения. Народу трудно представить, что торжества проходят без вашего участия. Поэтому мы в репортаже позволили себе написать, что якобы вы присутствовали на трибуне. Людям это важно. Вы уж нас сильно не ругайте за эту вольность.

– Какие пустяки! За что ругать? Вам спасибо!

Доброжелателям ничего другого не оставалось, как проглотить пилюлю. Елена Ивановна им была не по зубам. Сказывались уроки Великой Отечественной войны, она служила разведчицей в партизанском отряде. Но никогда об этом распространялась, считала, что это святой долг каждого гражданина – защищать свое Отечество.

Смею утверждать, что Яковлева была милосерднее и умнее многих других, пытавшихся напустить на себя оболочку толкового руководителя.

Не волнуйтесь, разберемся

Валерий Павлович Никольский, сменивший ее, был нашим старшим товарищем, с ним работалось легко, он не вмешивался по пустякам в повседневные дела, к нему можно было прийти с любым вопросом в любое время. Профессионал до мозга костей, он пришел в «Восточку», пройдя школу собственного корреспондента центральной газеты «Советская Россия». Он умело руководил газетой, но по силе характера уступал Яковлевой, чем старались пользоваться партийные функционеры. Когда из обкома Никольскому звонил какой-нибудь рассерженный босс, Валерий Павлович с ним не спорил.

– Разберемся, – обещал он, – не волнуйтесь, разберемся и накажем.

Ни с кем, как правило, он не разбирался и никого не наказывал. Попросту пропускал через себя информацию и тут же о ней забывал. В 1986 году, когда в Иркутске проводился международный турнир по хоккею с мячом (детище первого секретаря ОК КПСС Василия Ситникова, большого любителя бенди), Никольский был назначен руководителем пресс-центра, а я его замом. Валерий Павлович ни на одно совещание в обком не ходил, меня отправлял.

– Зачем мне присутствовать с умным видом, если ты лучше владеешь ситуацией, – говорил он мне, – вернешься, расскажешь.

– Валерий Павлович опять занят? – спрашивал меня с улыбкой Станислав Цуриков, секретарь по идеологии. Цуриков – мужик свойский, без партийных заносов, сказывалась заводская закваска авиастроителей, откуда пришел. Отсутствие Никольского его не трогало, а вот Ситников сразу сделал вывод и заменил Валерия Павловича шефом теле-радио Виктором Комаровым. Тот был воспитан в духе строгой партийной дисциплины и к возложенным обязанностям относился серьезно. Словом, Ситников в нем не ошибся.

Валерий Павлович же перекрестился:

– Слава богу, сняли хомут. А то он мне шею тер.

При Валерии Павловиче газета неоднократно становилась лауреатом престижных всесоюзных конкуров, в том числе на лучшее освещение олимпийской тематики в преддверии московских Игр 1980 года. При нем укрепились дружеские связи с немецкими коллегами из славного города Карл-Маркс-Штадт (ныне Хемниц). Он служил газете и своей профессии, а все, что мешало этому, старался не замечать.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ