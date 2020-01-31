Фонд обороны Приангарья

Патриотизм жителей Иркутской области, как и всех советских людей, в военные годы проявлялся не только в самоотверженном труде во имя Победы, но и в материальной помощи фронту. Первым по времени возникновения был Фонд обороны. Он формировался из добровольных пожертвований советских людей, и взносы в него были самыми разнообразными: деньги, личные драгоценности, облигации госзаймов, продукты, вещи и различные товары.

Одним из основных источников пополнения Фонда были отчисления из зарплаты и деньги, заработанные на воскресниках или на сверхурочных работах. О том, как они были организованы, сколько людей в них участвовало, и сколько было заработано денег, свидетельствуют многочисленные архивные документы и публикации военных лет в местных газетах.

29 июня 1941 года на станции Тулун ВСЖД состоялся воскресник, в котором приняли участие более трехсот железнодорожников, не занятых продвижением поездов. К ним присоединились 158 домохозяек. Они проработали на путях и в железнодорожных мастерских весь трудовой день. Заработанные деньги в сумме 4 508 рублей были перечислены в Фонд обороны. Инициатива тулунчан была подхвачена всем коллективом дороги, и в первое воскресенье июля 1941 года состоялся уже общедорожный воскресник, в котором участвовало свыше 20 тыс. железнодорожников и членов их семей. Они заработали для Фонда обороны уже 190 тыс. рублей.

Поскольку в это движение включались всё новые и новые коллективы, ЦК ВКП (б) 27 июня 1941 года принял постановление, в котором поручил областным, краевым и республиканским комитетам партии организовать массовую политическую работу по разъяснению сущности движения за создание Фонда обороны и возглавить его.

14 июля газета «Правда» поместила обзор писем под заголовком «Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». Местные партийные и комсомольские организации провели на предприятиях собрания и митинги в поддержку этой инициативы, и движение становится массовым. Вот один документ того времени. «Информация Политотдела ВСЖД в Политуправление НКПС (Народный комиссариат путей сообщения). Руководство и Политотдел дороги решили, что 3 августа, в День железнодорожника, на ВСЖД будет организован общедорожный воскресник. На всех предприятиях дороги были проведены собрания коммунистов и беспартийного актива с разъяснением целей и задач воскресника. По предприятиям ещё до 3 августа те работники, которые не могли в этот день выйти на работу, организовали выходы во внеурочное время и заработали в Фонд обороны более 100 тыс. рублей. А 3 августа, в День железнодорожника, на воскресник вышло 41 668 железнодорожников и членов их семей. Они показали высокую организованность и перевыполнили трудовые нормы. Всего 3 августа было заработано и перечислено в Фонд обороны 400 тыс. руб.»

Работа по созданию Фонда была проведена огромная. В сбор средств были вовлечены все – от школьников до пенсионеров.

Вот письмо зав. облсобеса Колосовой в иркутское отделение госбанка: «Сообщаю, что в областной отдел социального обеспечения 7 июля 1941 года пришёл пенсионер тов. Ивельский с просьбой о том, что пенсию в сумме 150 руб. он на руки получать не будет и просил переводить её до окончания войны в Фонд обороны».

Или письмо учеников школы № 9 Иркутска в газету «Восточно-Сибирская правда» от 1 января 1942 года: «Мы, ребята, не хотим отставать от взрослых в сборе средств в Фонд обороны. Летом и осенью мы работали на колхозных и совхозных полях и заработали 15 тыс. рублей. Просим направить их в Фонд обороны».

Колхозники области вносили на оборону продукты, скот, засевали в Фонд обороны сельхозкультуры. Так, к октябрю 1941 года было сдано 939 ц. хлеба, 1 040 голов скота, 514 ц. картофеля, 1 181 ц. овощей, 15 500 яиц, весной 1942 года в Фонд обороны было засеяно 1200 га, в 1943 – 1 356 га, а в 1944 ещё 1 917 га.

Немалый вклад в это дело внесла и интеллигенция области. Коллективы театров отчисляли сборы за спектакли, писатели и учёные сдавали гонорары за книги, личные драгоценности и сбережения. Так, профессора ИГУ В. Абольд и Ф. Кудрявцев внесли в госбанк по 1000 рублей, крупные денежные вклады внесли профессора мединститута – Х. Ходос, К. Сапожков, А. Сорокина, В. Щипачёв, З. Франк-Каменецкий, М. Каплун.

С 1943 года в связи с выпуском облигаций военного займа поступления денежных средств в Фонд обороны сократились, но продолжали поступать. Всего же от жителей Иркутской области за 1941 – 1945 гг. в этот всенародный Фонд поступило более 75 миллионов рублей и на 111 млн руб. облигаций.

Большой финансовой помощью государству в тяжёлое время войны была подписка на облигации военных займов и приобретение билетов денежно-вещевых лотерей. Первый военный заём был выпущен 13 апреля 1942 года, за ним последовал второй – 4 июня 1943 года, затем третий – май 1944 года и, наконец, четвертый – 5 мая 1945 года.

Нет никаких сомнений в правомерности обращения к народу за финансовой поддержкой со стороны государства. Война потребовала невиданных доселе расходов: для перестройки народного хозяйства на военный лад, на перебазирование промышленности с запада на восток, на восстановление разрушенного оккупантами народного хозяйства. А в то же время доходы государства значительно упали.

Нельзя сказать, что займы были популярными в народе. Это была дополнительная и весьма обременительная повинность для населения, хотя и было добровольная. СМИ того времени были полны сообщений о добровольном желании патриотов подписаться на облигации государственных займов, но к займам большая часть населения всё же относилась как к неизбежной повинности, вызванной войной.

Следует сказать, что на подписку по каждому займу утверждались плановые задания. Чтобы их реализовать, потребовалась немалая работа всех звеньев государственного, партийного, комсомольского и профсоюзного аппарата, и они с этой нелёгкой задачей справились. Тон в подписке задавали комсомольцы. Например, в сельхозартели «По заветам Ленина» Усольского района первой подписалась секретарь комсомольской организации Н. Андреева. Сумма подписки составила 1 500 рублей. Все остальные колхозники подписались на 700 рублей каждый. На заводе им. Куйбышева уже на следующий день после выпуска займа на него подписались все комсомольцы завода. Каждый из них дал государству 125% месячного заработка. Суммы подписки по каждому займу были внушительными, и всего за годы войны трудящиеся области дали взаймы государству 649 млн рублей.

Советский народ не только вооружал, обеспечивал продовольствием, но и одевал Красную армию. Сегодня может возникнуть вопрос: почему и одевать армию должен был народ, а не государство? Однозначного ответа здесь быть не может. Причин для этого было много.

Во-первых, с начала войны резко увеличилась численность советских Вооружённых сил, и вещевого имущества не хватало.

Во-вторых, немало вещевых складов на западе страны было потеряно, а сотни предприятий лёгкой промышленности оказались на оккупированной территории.

В-третьих, оставшиеся в советском тылу швейные, ткацкие, обувные фабрики не смогли быстро обеспечить возросшие нужды армии.

И, в-четвёртых, Сталинское руководство не планировало длительную войну, надеясь на быструю победу, и поэтому остро встала проблема обеспечения Красной армии снаряжением и продовольствием.

«Тёплое обмундирование – полушубки, валенки, шапки – это тоже оружие, помогавшее бить врага», – напишет в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Г. К. Жуков. И чтобы хорошо воевать, солдат должен быть сыт, хорошо одет и обут». И это «оружие» тоже пришлось создавать народу. Хотя население в военное время само испытывало большую нужду в одежде, продовольствии, обуви, собственные нужды патриоты отодвигали на задний план, отдавая всё необходимое для фронта. В сборе тёплых вещей и белья для Красной армии принимали участие жители многих областей, краёв и республик страны.

В Иркутске первыми включились в это патриотическое движение железнодорожники. В начале сентября 1941 года коллектив станции Иркутск-2 совместно с колхозниками колхоза «Гигант» Аларского района выступил с обращением ко всем трудящимся Иркутской области «О сборе тёплых вещей для Красной армии». В нём подчёркивалось: «Исход войны, которую ведёт Красная армия против фашистских извергов, зависит, прежде всего, от нашего умения мобилизовать все силы и резервы для длительной борьбы до полного разгрома врага. Для Красной армии нужна тёплая одежда и обувь. Обеспечим доблестных воинов тёплыми полушубками, рукавицами и шапками, организуем пошив и ремонт зимней одежды для бойцов нашей Красной армии! Каждая семья должна стать участницей великого всенародного дела»!

Железнодорожники узла Иркутск-2 обязались сдать 300 полушубков, 400 пар валенок, 200 пар тёплого белья, 300 пар тёплых носков, 1000 пар тёплых рукавиц, 500 фуфаек и столько же стёганых брюк (газета « Восточно-Сибирский путь» от 10 сентября 1941 года). И работа закипела! Инициатива «снизу» была одобрена «в верхах», и уже иркутский обком ВКП (б) принимает особое постановление «О сборе тёплых вещей для Красной армии», которое обязывало включиться в это движение всех коммунистов области. Соответствующее постановление принял и иркутский ОК ВЛКСМ. Как в Иркутске, так и в области были созданы комиссии для организации приёма и учёта собранных вещей. В Иркутске их было создано 608, а в районах области ещё 589 комиссий.

Как показывают документы, жители Иркутской области стремились помочь воюющей армии не «по приказу». Например, работница ремонтно-механического цеха завода им. Куйбышева, выступая на собрании, заявила: «У меня в Красной армии пять родственников. Все они будут обуты и одеты. Я сдам одежду для всех пятерых. Кроме того, сошью для шестого, мне не известного бойца, тёплые брюки и ватную тужурку. Я никогда не увижу воина, которого будут согревать мои рабочие руки, но я знаю: в бой он будет идти с мыслью о нас, матерях, о жёнах и детях и из боя вернётся победителем».

Особую ценность представляло тёплое обмундирование: полушубки, валенки, шапки, рукавицы. За них областное руководство «отчитывалось» в первую очередь. С гордостью за наших земляков скажу, что отчитываться было чем. Уже в ноябре 1941 года на фронт было отправлено 13 тыс. полушубков, 31 800 пар валенок, 36 000 шапок-ушанок. Таким количеством тёплых вещей можно было экипировать целую дивизию. Сбор их продолжался все военные годы и к июню 1944 года составил 819 758 единиц обмундирования.

Анализируя документы архивов и публикации военных лет, не устаёшь удивляться тому патриотическому настрою, который охватил всё население страны и сибиряков в частности.

Уже с первых дней войны иркутяне начали готовить подарки для воинов-фронтовиков. В это дело включилось почти всё население области, в том числе и дети. Нельзя без волнения читать об этом воспоминания фронтовиков. Полковой комиссар 28-й танковой дивизии А. С. Банквицер вспоминает: «Во время боёв под Новгородом осенью 1941 года нам привезли подарки от жителей Иркутской области. В числе их был подарок от школьниц Иркутской неполной школы. Две девочки пятого класса прислали вышитые ими кисеты. Они наполнили их конфетами и вложили письма, в которых призывали нас смело сражаться с врагом, и желали нам скорой победы. Трудно передать волнение, которое охватило всех нас».

В октябре 1942 года пятая сессия иркутского областного Совета народных депутатов приняла обращение к трудящимся области об организации новогодних подарков для Красной армии. На этот призыв откликнулись коллективы многих предприятий, колхозов и школ области. Сбор подарков прошёл успешно, и к Новому году было подготовлено 20 вагонов подарков, в том числе 40 тыс. индивидуальных посылок, два вагона колбасы и ветчины, два вагона кондитерских изделий, два вагона пельменей, полвагона спирта, два вагона лыж. Школьники сшили для фронтовиков тысячи кисетов и мешочков для подарков.

24 декабря 1941 года от перрона Иркутского вокзала отошёл эшелон с подарками, который сопровождала делегация знатных людей области. Подарки были доставлены в 43-ю армию Западного фронта и 31-ю армию Калининского фронта. В беседе с корреспондентами «Известий» командующий 43-й армией генерал К. Д. Голубев оценил это событие как трогательное проявление любви и заботы народа о своей армии. «Великую силу представляет собою это взаимодействие армии и народа, – сказал он. – В этом союзе – залог нашей Победы».

Подарки подготовили иркутяне и к 24-й годовщине Красной армии. На Волховский фронт был направлен эшелон из 28 вагонов с 93 тыс. индивидуальных подарков. Эшелон первомайских подарков 1942 года состоял уже из 37 вагонов – 132 т. продуктовых посылок и 143 тыс. индивидуальных подарков. С собой делегаты иркутян привезли и 28 часов для особо отличившихся воинов. На часах были выгравированы надписи: «Лучшему минометчику», «Лучшему снайперу фронта», «Лучшему разведчику» и т. д.

Сознавая исключительно важное значение народной инициативы по сбору и отправке подарков для фронта, ГКО принял 18 мая 1942 года специальное постановление «Об организации доставки подарков от населения для Красной армии». После этого поток подарков на фронт значительно увеличился. Из Иркутской области в 1942 –1943 гг. было направлено 112 вагонов, а всего за время войны – 160 вагонов с подарками.

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