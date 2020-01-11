Если музыка в тебе живет

Ведёт судьба человека по жизни и время от времени испытывает на прочность. Порой удивляешься: сколько этих испытаний человек может выдержать и не сломаться, сколько трудностей преодолеть – и сохранить в себе человека! Сегодня наш рассказ о Маргарите Ефимовне Бондоля. Ей перед самым Новым годом исполнилось 85 лет.

«Я родилась в 1934 году в городе Витебске Белорусской республики. У нас была зажиточная семья, а детей двое: старший брат и я. Мама – профессиональная пианистка, отец – исполнительный директор мелькомбината. А потом началась война…»

Когда кто-то произносит эту фразу, сердце сразу сжимается. Ничего хорошего не ждёшь. Жизнь разделилась на «до» и «после». Сколько судеб война покалечила!

«В начале войны отцу дали бронь. Он должен был запасы муки оперативно израсходовать, чтоб не досталась немцам. Пекли хлеб и эшелонами отправляли на фронт. В 43-м отец ушёл воевать и пропал. Похоронку мы не получили, и я его долго искала. Только через 25 лет узнала: в 1943 в звании полковника он погиб в Смоленске. Для меня, девчонки, самое страшное было, когда с неба тяжёлый гул раздавался: летели фашистские самолёты, начиналась бомбёжка. Мама меня всегда собой закрывала. Однажды после очередного налёта она была тяжело ранена. После госпиталя мама собрала всё, что можно было с собой взять, и мы втроем сели в поезд и поехали в никуда. Родные ей говорили: что ты делаешь? Мама, как сейчас помню, сказала: еду спасать детей. Так мы оказались на острове Ольхон. Через год мамочки не стало. В морге нам выдали мамины вещи и несколько горстей денег, которые были при ней. Жена председателя колхоза повезла нас в Иркутск пристраивать в детский дом, но по дороге, забрав мамины вещи и деньги, сбежала, бросила нас в незнакомом городе. Брат был старше, а потому сообразительнее. Увидел большие здания и повел меня к ним, мы сели на крыльцо. И случайно нас приметила Елена Пляскина, попечитель детских домов, тогда она занималась беспризорниками. Так мы оказались в детприемнике на Фучика, а оттуда в детском доме № 1 имени Н. К. Крупской, что на Каштаковской, 59».

Вспоминать жизнь в детском доме Маргарите Ефимовне тяжело. В своих стихах – воспоминаниях она написала: «Теперь чужой казенный дом. И странно так, что все чужое. Теперь мне жить придется в нем. И позабыть про все иное. И холод, голод – все прошла, И избиения были страшны. Но мужество в себе нашла, И все сомнения напрасны». Девять лет в детском доме сопровождались голодом, драками, неласковыми воспитателями. Её поддерживали воспоминания о маме и… музыка. Посещала кружок художественной самодеятельности, играла на барабане и пела. По окончании школы она ещё год нелегально прожила в детском доме: на работу не брали. Потом воспитатель повезла ее пристраивать в институт иностранных языков. Но, поразмыслив и сопоставив цены в магазинах и сумму стипендии, решила девушку пристроить в ремесленное училище с трехразовым бесплатным питанием. Маргарита окончила его с отличием, получив профессию токаря. «Я тринадцать с половиной лет отработала на авиазаводе токарем. Ровно до декретного отпуска. Парень, который стал моим мужем, жил возле детского дома и ходил к нам смотреть кино. Так и подружились». В браке родилось двое детей: сын и дочь. А Маргарита Ефимовна после декрета отработала 45 лет на заводе Куйбышева кладовщицей, комплектовщицей, диспетчером. Сейчас, конечно, на пенсии. Мужа и сына уже нет. Есть дочь и взрослая внучка. А еще сохранилась любовь к музыке. Двухкассетный магнитофон и целый ящик аудиокассет – настоящий раритет. Утро Маргариты Ефимовны начинается с музыки. Песни есть и народные, и цыганские, и шансон. «Я же детдомовская, а там блатные песни уважали. Целый день живу с магнитофоном, пританцовываю в свое удовольствие, а по ночам иногда пишутся стихи и песни. Раньше играла и на гармони, и на барабанах. Муж мне однажды на день рождения подарил аккордеон, в комиссионном магазине купил. В тяжёлые для семьи дни пришлось расстаться с ним: продали в пять раз дешевле, чем покупали. А девочка, для которой инструмент был куплен, окончила с ним консерваторию». Маргарита Ефимовна не жалуется на судьбу, хоть и нелёгкой она сложилась. «Жизнь прожить – не поле перейти. Закалили меня испытания, стала лучше понимать людей и окружающий мир. Без трудностей не проживёшь, но пусть их как можно меньше будет у каждого».

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