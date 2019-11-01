Эдуард Дикунов: «Набережные должны стать единым пространством для всех иркутян»

Представьте себе реакцию жителей Санкт-Петербурга на известие о том, что «первые люди» города вдруг решили поселиться на территории Эрмитажа – пусть даже и не в царских палатах, а в отдельно построенном жилом комплексе. Представили? Так вот, нечто подобное сейчас испытывают многие иркутяне – при мысли о том, что на Цесовской набережной, на территории недавно снесенной чаеразвесочной фабрики очень скоро могут вырасти высотки элитного жилья. Об этих чувствах оскорбленных горожан красноречиво свидетельствуют опросы, проведенные Фондом общественного контроля «В поле зрения».

– Каждый наш опросный лист буквально кричит о том, как важно для жителей Иркутска будущее этого места, с которого, по сути, начиналась вся история города (ведь именно здесь в 1661 году возвели свой острог самые первые иркутяне, казаки во главе с Яковом Похабовым) – рассказывает руководитель фонда Эдуард Дикунов. – А сегодняшние иркутяне однозначно высказываются за то, что исторический центр – он для всех, а не только лишь для элиты. Многие ведь всерьез опасаются, что с возведением премиум-жилья доступ сюда рядовых горожан окажется ограничен или, как минимум, затруднен – хотя это наше общее историческое наследие! Место, видевшее, как маленький острог становится большим, знатным городом, место, веками намоленное в старинных храмах, освященное Вечным огнем, парадами Победы и шествиями Бессмертного полка – такое место может быть только общим достоянием.

– А вы не спрашивали иркутян, какой они видят Цесовскую набережную? Какую альтернативу элитным новостройкам хотят получить?

– Конечно же, спрашивали. И получали разные ответы. Кто-то, например, вспоминал проект «Квартал ХХI века», который обещали Иркутску всего лишь три года назад. Ведь речь в нем шла именно о Цесовской набережной – реализованный там уникальный замысел должен был не только объединить все ангарские набережные города в единое смысловое пространство, но и совместить в себе «дух истории и современность», став настоящим «сердцем» центральной части Иркутска. Предполагалось, что это «сердце» будет биться в унисон шедеврам, которые бы звучали в концертном зале симфонической музыки – инициатива нашего земляка, всемирно известного пианиста Дениса Мацуева… Люди видят эту часть города по-разному. Но, по сути, все опрошенные говорили об объединении: если не об объединении иркутских набережных, то об объединении иркутян неким общественным пространством.

– Если не секрет – каким видите это общественное пространство лично вы, Эдуард Евгеньевич Дикунов? Ну, если вы, конечно же, разделяете чаяния иркутян.

– А как я могу их не разделять? Самые приятные юношеские воспоминания связаны как раз с бульваром Гагарина. Я не коренной иркутянин, приехал сюда из Черемхово. В 1987 году поступил в медицинский институт, учебные корпуса, общежития, факультетские клиники которого находятся как раз в районе набережной. Естественно, я не ограничивался одним лишь медовским «кампусом»! Мне нравилось гулять по Иркутску и любоваться архитектурной «оправой» берега Ангары: Белым домом и домом Павлова, величественными зданиями «Интуриста» и «Иргиредмета». Когда было трудно, просто приходил сюда, смотрел на реку, Глазковский мост – и появлялись силы, как теперь говорят, позитив. С тех пор набережные Ангары – мои самые любимые места в Иркутске. Я благодарен Дмитрию Федоровичу Мезенцеву, за то, что он подарил нам Нижнюю набережную, мне очень нравится пространство на Нижней Лисихе, и хотелось бы, чтобы все эти кусочки наконец-то объединились в одну большую набережную: от Московских ворот до плотины ГЭС. Мы бы с дочкой, например, с удовольствием гуляли по ней или катались на велосипеде и на роликах – это наш любимый совместный отдых. Но для этого объединения прибрежных зон необходим еще один незаменимый элемент – та самая Цесовская набережная. И она, на мой взгляд, должна иметь собственное лицо, как имеют его остальные иркутские набережные. А неким примером для этого лица лично я вижу московское «Зарядье».

– Парк, выросший на месте снесенной гостиницы «Россия»?

– Да, и это, как мне кажется, было бы очень символично. В историческом центре столицы снесли гостиницу, а в старейшей точке Иркутска – чаеразвесочную фабрику. Там на месте образовавшегося пустыря изначально планировали построить престижный деловой центр с блестящим отелем, а у нас – элитный жилой комплекс. В итоге же, после вмешательства премьер-министра, которым тогда являлся Владимир Путин, в Москве появилось уникальное культурно-просветительское пространство, включенное журналом Time в список лучших мест в мире. И немудрено! Попадающие в «Зарядье» оказываются в сказочном парке, где воссозданы четыре природные зоны России: лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Прибавьте к этому парящий мост, концертный зал под стеклянной корой, аттракционы, ледяную пещеру, флорариум, Китайгородскую стену...

– Позвольте продолжить вашу аналогию. В Москве судьбу данной территории определило вмешательство главы правительства, а у нас будущее Цесовской набережной может поменяться благодаря вмешательству… Кого? Губернатора?

– Все правильно. Здесь необходим уровень именно губернатора. Начать с того, что сегодня ни один муниципальный бюджет «не потянет» столь масштабного проекта – а областной бюджет имеет значительный профицит. Конечно, одних только региональных вложений будет также недостаточно – но губернатору вполне под силу обратиться в Законодательное собрание Иркутской области с предложением принятия государственной программы развития Иркутска. А наличие такой госпрограммы позволит рассчитывать и на федеральное софинансирование. Глава региона сможет включить в проект и крупных инвесторов федерального уровня. Кстати, собственник ТЭЦ-2, находящейся на данной площадке, – это федерального же уровня финансово-промышленная группа, так что, может быть, получится и ее убедить поучаствовать в столь амбициозном проекте. Кроме того, у региональных властей уже имеется инфраструктура, необходимая для его реализации. Это и министерство экономического развития, и служба архитектуры, и градостроительный совет при губернаторе.

– Если мне не изменяет память, именно градостроительному совету можно поставить в заслугу реконструкцию Нижней набережной?

– Все верно. А сегодня в числе рабочих проектов градосовета – строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом, комплексное развитие Иркутского района с размещением «Конгресс-центра», «Модельного малоэтажного поселка для работников бюджетной сферы» и «Многопрофильного лечебно-профилактического центра», а также ряд других крупных проектов. Вот только, к сожалению, в повестке градостроительного совета пока что отсутствует благоустройство иркутских набережных.

– И вы считаете, что этот досадный пробел стоит устранить?

– Так считаю не только я, но и многие другие иркутяне. Ведь речь, повторяю, идет ни много ни мало – об историческом центре столицы Восточной Сибири! Поэтому дальнейшая судьба этой площадки касается не только иркутян, но и всех жителей области. А значит, и решаться этот вопрос должен никак не меньше, чем на уровне градостроительного совета при губернаторе Иркутской области – с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Тем более что главной установкой, с которой шел на выборы нынешний губернатор, было обещание услышать голос каждого! Именно к этому я и призываю главу нашей области. В конце концов, строительство девятиэтажного жилого комплекса на месте чаеразвесочной фабрики стало возможным благодаря «специальному» постановлению № 359-пп правительства Иркутской области, которое увеличило разрешенную высоту застройки в данном районе. Как вы, наверное, слышали, не так давно Иркутский областной суд при нашем активном участии отменил это постановление.

Следующим шагом могла бы стать отмена разрешения на строительство на данной площадке. Но мы убеждены, что было бы целесообразно рассмотреть разные варианты решения данной проблемы. Например, предложить застройщику другой участок городской земли в обмен на территорию бывшей чаеразвески. И это не наше «изобретение» – такие предложения уже были озвучены ранее известными архитекторами нашего города! Но власть по каким-то причинам никак не отреагировала на них.

Поэтому Фонд заручился поддержкой общественности и решил еще раз обратиться к губернатору. Мы попросили главу региона все-таки рассмотреть вопрос о застройке Цесовской набережной, провести историко-культурную экспертизу строящегося многоэтажного жилого комплекса и, самое главное, обсудить эту тему на открытом заседании градостроительного совета при губернаторе. По нашему мнению, на таком заседании обязательно должны присутствовать независимые эксперты: историки, архитекторы, специалисты по государственной охране, представители общественности и СМИ. Наше обращение поддержали многие известные люди города. Среди них – вице-президент Союза архитекторов России, член-корреспондент РААСН Елена Григорьева, председатель Иркутского отделения ВООПиК Алексей Чертилов, председатель Общественного совета при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области Надежда Красная и многие другие.

– Давайте представим, что голоса иркутян услышаны и на месте бывшей «чаеразвески» решено создать некое общественное пространство. Не боитесь, что результатом станет появление на карте города очередного «питейного квартала» – именно так очень быстро прозвали 130 квартал после его масштабной реконструкции?

– На это я вам отвечу, что придумывать глупые ярлыки – много ума не надо. А тот ярлык, что вы сейчас привели в пример, к умным уж точно не отнесешь. Ведь в этом, как вы его назвали, «питейном квартале» находится сразу несколько интереснейших музеев, а в придачу к ним – еще и такие уникальные даже по общероссийским меркам объекты, как планетарий или экспериментарий. Кроме того, с появлением «Иркутской слободы» (именно так правильно называется нынешний 130 квартал) жители нашего города получили крайне востребованное место для отдыха, а еще – предмет для законной гордости перед иногородними. Да-да! Ведь куда в первую очередь каждый из нас ведет приезжих гостей? Ответ на этот вопрос вы прекрасно знаете. Что же касается Цесовской набережной, то ее реконструкция – это, по большому счету, не самоцель, а необходимый элемент мега-проекта «Большая набережная», в рамках которого в Иркутске могут появиться и полноценный парк аттракционов, и концертный зал симфонической музыки, и целый ряд других объектов, способных стать настоящими визитными карточками столицы нашего региона!

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