Две эпохи жизни Бориса Крайта

6 февраля Борису Михайловичу Крайту, заслуженному врачу Российской Федерации, исполняется 80 лет.

Это серьезный повод оглянуться назад, взвесить прожитое, оценить его с позиций сегодняшнего дня. Имя врача Крайта до сих пор на слуху у железнодорожников. Стоять 50 лет у руля отделенческих медучреждений и быть одним из руководителей клинической дорожной больницы на станции Иркутск-Пассажирский, год за годом выводя их коллективы в число лидеров на сети дорог – не каждому дано. Он – коренной сибиряк (родился в Ачинске), горячо любящий свою малую родину. Здесь дорогие ему могилы предков, кроме отца, погибшего в начале Великой Отечественной войны. Он вырос и сформировался как человек, врач, руководитель на перепутье двух эпох. Если в первую мать с тремя детьми на руках смогла дать сыну Борису высшее образование, отпустив его в свободное плавание, то во вторую главному врачу сначала на станции Вихоревка, затем – Иркутск-Сортировочный пришлось очень трудно. Две эпохи и одна жизнь. В первой из них он познал сполна радости учебы в институте, рождение сына, получение первой своей квартиры, быстрое продвижение по служебной лестнице… В другой эпохе – борьба, борьба, борьба за интересы здравоохранения, интересы своих коллективов.

Профессия руководителя, пожалуй, наиболее трудная. Она требует знаний и навыков в комплексе. Диапазон требований очень большой: от методов организации работы до тайников человеческой психологии. Руководитель – это стиль, а хороший руководитель – половина успеха в любом процессе. И принцип Бориса Михайловича терпеливо слушать, больше просить, чем приказывать, поскольку, по его мнению, приказ нужен только в экстремальных условиях, когда решается вопрос жизни и смерти больного. Даже поручения, входящие в круг обязанностей подчиненного, он давал в форме «прошу».

За годы работы с медицинским персоналом и пациентами Крайт научился управлять собой в любых условиях. Со всеми был вежлив, стремился поддерживать свое хорошее настроение и окружающих. Придя на работу, давал понять коллегам, что рад с ними начать новый рабочий день, что они могут рассчитывать на его помощь и поддержку. Особенно импонировало подчиненным обращение к ним Бориса Михайловича на «вы», что помогало поддерживать нормальные служебные отношения и трудовую дисциплину.

Начинал свою трудовую деятельность молодой специалист в небольшой отделенческой больнице на станции Саянская. После окончания Томского медицинского института в 1965 году первым назначением хирурга было заведывание хирургическо-гинекологическим отделением, но уже на следующий год он был назначен главным врачом больницы. Помнит Борис Михайлович неустроенность быта, сложнейшие первые операции. А потом их было не один десяток у главного врача и оперирующего хирурга за 16 лет работы на легендарной ветке Абакан – Тайшет.

Не только как главного врача, но и хорошего строителя «без диплома» знают Бориса Михайловича Крайта, приложившего огромные усилия в строительство новых корпусов и реконструкцию отделенческих медицинских комплексов на станциях Вихоревка, Иркутск-Сортировочный и дорожной клинической больницы в Иркутске-Пассажирском. Трудно перечислить все объекты, построенные или реконструированные под руководством Бориса Михайловича, но следует перечислить главные.

Его постоянное стремление коренным образом изменить в здравоохранении ситуацию с охраной здоровья не только пациентов, но и сотрудников больницы – это революционный подход к планированию и организации работы. Он считал, что прежде, чем требовать что-то от своих сотрудников, нужно проявить заботу о них. И делал уклон на социальное развитие больницы в Вихоревке, что подразумевало проведение мероприятий по охране здоровья самих медицинских работников. В подвале терапевтического корпуса появился оздоровительный комплекс, куда вошли сауна, бассейн, комната отдыха, тренажерный зал. Для медперсонала открыта столовая. Именно при Борисе Михайловиче были построены терапевтический корпус на 60 коек, здание поликлиники, хозяйственно-бытовой корпус. В любое отделение пациент мог попасть по теплому переходу.

Под его руководством железнодорожной больницей в Иркутске-Сортировочном был введен в эксплуатацию хирургический корпус на 150 коек, оснащен уникальным лечебно-диагностическим и технологическим оборудованием. В нем были установлены ангиографический рентгеновский аппарат германской фирмы «Сименс», компьютерный томограф, цифровой рентгенодиагностический аппарат с лазерной обработкой рентгеновской пленки фирмы «Филипс». Вручение символического ключа от одного из построенных корпусов больницы тогдашним губернатором Иркутской области Борисом Говориным говорит о многом.

За большой личный вклад в укрепление системы охраны здоровья железнодорожников в 97 году Борису Михайловичу Крайту было присвоено почетное звание заслуженного врача Российской Федерации.

Во время работы Бориса Михайловича в дорожной клинической больнице Иркутск-Пассажирский в 1997 году ввели поликлинику, что позволило решить проблему недостатка площадей. Нельзя было в старых помещениях открыть необходимые лечебно-диагностические кабинеты, что серьезно тормозило организацию медицинской помощи на современном уровне. Детская и взрослая поликлиники были переведены в светлое здание, созданы необходимые диагностические службы, открыты новые специализированные кабинеты. В короткие сроки организовали дополнительно прием больных иммунологом, наркологом, психиатром, психотерапевтом. Построен новый пансионат на 12 мест для больных с линии, приезжающих на консультацию. Уже к середине 1998 года прием пациентов осуществлялся по тридцати пяти врачебным специальностям. Врачи активно внедряли передовые формы профилактики и лечения общей, инфекционной и профессиональной заболеваемости, совершенствовалась диспансеризация тружеников магистрали.

Неужели все это в прошлом, неужели будет платной железнодорожная медицина, а увольнение лучших медицинских кадров станет обычным явлением? Не хочет в это верить почетный железнодорожник, отличник здравоохранения, заслуженный врач Российской Федерации, награжденный медалью Пирогова Борис Михайлович Крайт.

Он легко объясняет, почему Россия оказалась на дне мировых рейтингов здравоохранения. За каких-то 7-8 лет погром медицины, цинично именуемый «оптимизацией», отбросил доступность помощи в отдаленных районах на уровень начало прошлого века. Жители крупных городов, в том числе и Иркутска, могут и не замечать поначалу этого процесса. Но потом и они начинают задумываться, почему не стало хватать врачей, почему записи на прием стали долгими и сложными, почему не обновляется аппаратура, не ремонтируются здания больниц, а убогость в палатах приводит к нервному шоку… Почему снижается зарплата медперсонала. Почему по уровню здоровья населения Россия оказалась ниже бывших советских республик.

Обвальное сокращение вложений в медицину закрепляет курс на деградацию нации.

А за примером далеко ходить не надо. Уже первые итоги частного учреждения здравоохранения на базе дорожной клинической больницы не радуют железнодорожников. Эффективным менеджерам нет дела до модернизации здравоохранения, внедрения и развития современных медицинских технологий, высокотехнологических методов диагностики лечения и профилактики заболеваний. Во главе угла – прибыль на здоровье людей. Сегодня трудно попасть к врачу, практически невозможно пройти рентген, поскольку аппаратура слабая и не выдерживает возросших нагрузок, пациенты неделями ждут запись на МРТ – техника в ремонте… Передали педиатрическую службу области – тоже его личная боль. А какие были специалисты в каждом отделении! Где сегодня они?

26 лет живет Борис Михайлович в Иркутске, и все мы, кто знает его, находится рядом, дружит с ним, как-то привыкли к тому, что есть вот такой у нас Борис Михайлович – мудрый, веселый, рассудительный. Есть эталон человеческого и профессионального поведения, человек, на которого хочется равняться, который всегда готов помочь в трудную минуту.

А еще друзья завидуют этому человеку в счастье, пронесенном с любимой женой Раисой Григорьевной. Шутка ли – более 50-ти лет вместе!

– Знаете, я счастливая женщина: Борис всегда дарил мне цветы, всегда радовал первыми огурчиками, помидорчиками и даже яблоками, выращенными им на даче. А сколько гостей побывало в домике на нашем участке! А какие шашлыки он готовит, какой плов! Какой он хлебосольный хозяин!

Как пронесли такую любовь супруги через всю жизнь, отметили золотой юбилей? Наверное, для них, людей того поколения, детей войны, глубокие чувства друг к другу были неотделимы от любви к стране, откуда и какая-то особенная широта. А еще любовь к самым гуманным в мире профессиям. Он – медик, она – учитель русского языка и литературы. Вспоминая свою историю – историю двух людей – они с нежностью говорят о любимом деле. Ведь есть на земле прекрасные и удивительные профессии – учитель и врач, для которых любовь к людям и знания – высочайшее предназначение.

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