«Храм» Александра Долганова

Александр Алексеевич Долганов родился в Бурятии в казачьем селе Кабанске на Селенге. Детство его прошло на забайкальской природе, в Иркутск он приехал в 1967 году. В его жизни было много поездок по нашей стране и зарубежью. Отслужив в армии, Александр Алексеевич работал художником, учился в Иркутском училище культуры на факультете режиссуры. Писать начал с 13 лет. Старший брат Долганова – Евгений работал на телевидении и часто брал его с собой, поэтому дух кино впитался в него c детства. И в зрелом возрасте подвиг на создание своих фильмов.

Предтечей написания романа «Храм Инари в Сибири» о японских военнопленных явилась поездка в Москву, в которой соседями по купе оказалась японская делегация. Вот как вспоминает о встрече с одним из японцев сам Долганов: «...мы с ним время от времени выскакивали в тамбур вагона покурить и так слово за слово разговорились. У него был неважный русский, у меня неважный английский, но мы вполне понимали друг друга. Наша беседа приняла доверительный характер и продлилась чуть ли не до утра. Меня потрясло в нём сочетание учтивости, такта, высокого интеллекта и в то же время твёрдости характера. Мне стало очень интересно, что это за люди – японцы?»

Александр начал много читать о Стране восходящего солнца, а через несколько лет ему довелось работать журналистом в Свирске, где в 40-е годы стоял лагерь японских военнопленных. И когда он узнал об этом, начал собирать материал. Идея написать роман об этом времени и японских пленных зародилась сама собой.

«Я приходил в совет ветеранов, – делился воспоминаниями Александр Алексеевич, – узнавал, кто из японцев жил в Свирске в 40-е годы, кто воевал с ними во Вторую мировую. Узнавал адреса, ходил в гости, беседовал. И мне ветераны рассказывали очень многое. Один старик со слезами на глазах поведал, как уничтожали китайский город Хайлар: выставили наши «катюши» и ударили, уничтожив и японцев, и советских солдат, что попали к японцам в плен...»

Писать «Храм Инари в Сибири» Александр Сергеевич начал ещё в 1994 году, но всё никак не мог закончить – мешала суета, какие-то дела. И только в 2013 году, когда он сломал ногу, у него появилось время для написания этого произведения.

На вопрос «Трудно ли было писать на такую тему?» Александр дал ответ: «У меня сложностей в написании этой книги не возникло, так как я ничего не придумывал. Просто набираешь материал, он в тебе кипит, переваривается, входит в душу. Я вхожу в некое пространство и вижу картины, чувствую запах, ветер, людей, цвет их глаз, шум, песни, голоса... Так что писать было несложно – время летело незаметно. Ведь это даже не работа – это счастье, радость. И сравнить это ощущение с чем-то земным сложно».

А на вопрос, есть ли в его книге персонаж, которому он отдаёт предпочтение, Александр Алексеевич ответил так: «Понимаете, это всё равно что спросить, есть ли у вас любимый поэт или писатель. Я вот в Союзе писателей по этому поводу со многими разошёлся в понимании и восприятии искусства. У одних главный писатель – Пушкин. Все остальные – это так, проходящие. Сомнений нет, Александр Сергеевич – замечательный поэт. Однако есть маленькое «но»: а мог ли он написать так, как, скажем, Бунин, Есенин, Рубцов и другие русские поэты? Можно ли их сравнивать и, главное, зачем? Все истинные писатели покоряют именно своим своеобразием. Вот также не может быть и любимого персонажа».

Ключевым моментом в своём произведении писатель считает любовь. «Я старался показать любовь как основу жизни. Это любовь к природе, к родине... И японцев начинаешь понимать, когда видишь, как они любят свою страну, как они к ней стремятся. У меня один герой говорит: «Куда бежать? Ты трус, если бежишь от судьбы, если дано тебе пройти тяжесть страданий, так ты пройди это с честью и достоинством. Неважно что – войну ли, плен ли».

О сегодняшнем дне Александр Долганов говорит: «Вот у нас люди как устроены: они боятся проблем, создают их себе сами, а потом хотят убежать от них. Вот и барахтаются всю жизнь в этом в этом хаосе. А на самом-то деле надо просто жить. Верить в дружбу, в человеческую любовь. У меня в романе соткались образы Счастливцева и Зверькова, которые имеют собственные честь, достоинство и уважают эти качества в других людях, невзирая на их национальность и положение. В любом роду-племени есть люди безнравственные, просто рождаются таковыми. Но они прикрываются моралью, выдуманными правилами жизни – жалкими и ничтожными. Нравственность – это любовь к Богу, любовь к жизни, природе и людям».

«Храм Инари в Сибири» читается очень легко и занимательно, благодаря роману можно погрузиться в ту непростую, но душевную атмосферу, в которой жили бок о бок русские поселенцы и японские военнопленные. Через роман мы познаём их внутренний мир, чувства, мысли, узнаём многое о том далёком от нас времени. И воочию видим настоящую дружбу и сильнейшее на свете чувство – любовь.

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