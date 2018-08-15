Бумажная борьба

От несчастных случаев на рабочем месте не застрахован никто. Впрочем, от изламывающих жерновов бюрократии тоже. Житель посёлка Усть-Ордынский Валериан Хартуев уже более 25 лет добивается официального признания инвалидности по трудовому увечью, с головной болью пробиваясь в кабинеты чиновников и врачей разных уровней.

Судьба сыграла с ним злую шутку. В сентябре 1992 года, получив сотрясение и тяжёлую черепно-мозговую травму во время строительных работ, Валериан Иванович чудом остался жив. Встав с больничной койки, он заново научился разговаривать, ходить и ориентироваться в пространстве. Больной человек в годы развала Советского Союза и экономической лихорадки молодой России, как и миллионы бывших советских людей, оказался ненужным бременем для новой власти. С лёгкой руки председателя медкомиссии в справках, которые направлялись работодателю (Валериан Хартуев в лихие девяностые продолжал трудиться, чтобы прокормить семью), волшебным образом вырисовывалось «исцеление». Важный показатель – степень ограничения трудоспособности – по велению «медэкспертов» неожиданно опустился. Вместо 40% в очередном врачебном квиточке появилось новое число – 25%. Квалифицированные «специалисты» посчитали, что за пару лет последствия производственной травмы растворились, вместе с ними улеглась и тревога бюрократов из-за назначения пенсии по инвалидности.

Валериан Иванович не отступил. С 1995 года он кропотливо собирал документы, подтверждал состояние здоровья многочисленными справками. Неоднократные медико-социальные экспертизы, судебные тяжбы и бесконечные отписки разных «лекарей» не лучшим образом отразились на пошатнувшемся здоровье Валериана Хартуева. В 2010 году он получил третью группу инвалидности по общему заболеванию и продолжил добиваться пенсионных выплат за тяжёлую травму головы, которая всё чаще давала о себе знать.

– Мне ведь наклоняться трудно. Голову повернуть в сторону или назад не могу: металлическая пластина всегда рядом, каждый раз напоминает о далёком несчастном случае. Поворачиваюсь только всем телом. По ночам мучают сильные головные боли, из-за них нередко сплю сидя, – рассказывает пенсионер.

Сегодня, несмотря на долгую бумажную борьбу с матёрыми бюрократами, Валериан Иванович всё же не опускает руки. Он надеется достучаться до чёрствых чиновничьих душ, чтобы на своём примере показать, как на самом деле «медицинские эксперты» и кабинетные протиратели штанов относятся к больным людям.

К сожалению, неповоротливая «государственная машина» в лице социальных и пенсионных ведомств порой не слышит мольбы страждущих. Поджав бюджетные деньги под себя, чиновники методично перекладывают бумаги, отмеряют дни, месяцы, годы и молча провожают в далёкий путь тех, кто так надоедливо пищал над ухом, что-то бормоча о совести и справедливости...

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