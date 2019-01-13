Без белых пятен

Я – из поколения журналисткой братии прошлого века. С кем-то работал, с кем-то общался и дружил. Увы, иных уж нет с нами, а ведь многие из них – настоящее достояние иркутской журналистики. Жаль, что время жёстко стирает память, накладывает отпечаток на взаимоотношения. Но уподобляться Ивану, не помнящего родства, – последнее дело: нельзя забывать тех, кто оставил глубокий след в нашей профессии. К числу таких относится и незабвенный Владимир Ивашковский, журналист от бога, которому обязаны своим творческим взлётом и поддержкой десятки известных личностей. Он умел дружить и притягивать к себе интересных людей.

Не ошибитесь в оценке

В областную газету «Советская молодёжь» я пришел в конце 60-х и коллег из других изданий знал ещё не очень хорошо. Горячий и не обстрелянный, рвался в бой без оглядки на авторитеты. А тут тема подвернулась жареная, как мне казалось, о безнравственном действии одного маститого иркутского тренера. Материал уже был подготовлен, и мой шеф, заведующий отделом Леонид Мончинский, его одобрил. Обожающий острые штучки, он не без злорадства заметил:

– Хорошо ты его зацепил, зарвался мужик, пора остановить. Но шум будет, готовься...

– Всегда готов.

– Тогда пора к редактору, ждёт.

И тут в отдел заглянул невысокий черноволосый парень в очках.

– А, Володя, проходи! – приветствовал его Мончинский и, обращаясь ко мне, представил:

– Это Володя Ивашковский из «Восточки», а начинал, между прочим, в нашем отделе.

– Как я понимаю, а это Кушкин Павел, – поправив очки, сказал Ивашковский, – начинающий, но дерзкий. Читал-читал. Знаю также, что он подготовил скандальный материал об известном тренере. Критика – дело полезное. Не перегнуть бы палку.

– Интересно, а ты откуда об этом знаешь? – удивился Леонид.

– Сорока на хвосте принесла. Да об этом весь город талдычит. Тот, кто вам информацию подкинул, на каждом углу трезвонит, что он с помощью газеты отомстит главному тренеру области за своё увольнение. А за что уволили, в курсе? За рукоприкладство. Неуправляемый, систематически колошматил своих подопечных. Раз предупредили, два – как об стенку горох. Его давно в шею надо было гнать, а вы хотите защитить да ещё и подставить хорошего специалиста. Не ошибитесь в оценке...

Тот материал мы не опубликовали, хотя и очень хотелось. Истина дороже. Ивашковский преподал мне предметный урок: факты нужно тщательно проверять, просеивать и анализировать, особенно там, где речь о добром имени. Нежданная встреча положила начало нашей многолетней дружбе. Володя поражал широтой взглядов: умный, начитанный, с феноменальной, энциклопедической памятью. Его творчество не знало белых пятен, он хорошо разбирался в разных сферах: спорте, искусстве, литературе, науке и даже медицине. К его голосу прислушивались набиравшие силу классики Вампилов и Распутин, председатель областного спорткомитета Константинов и художник Рогаль, актёр Венгер и врач Пинский...

Слушал сердцем

Володя был старше меня всего-то на два года, но за его плечами уже солидный стаж работы в «Восточке», авторитет почитаемого корреспондента. Я пришёл в журналистику, отслужив в армии и поработав на авиазаводе. Он же прямо со школьной скамьи рванул из родного Нижнего Новгорода в иркутский госуниверситет на отделение журналистики и ещё студентом оттачивал перо в «Молодёжке». Кладезь одарённых, газета из той дерзкой когорты выдвинула в серьёзную литературу Вампилова, Распутина, Гурулёва, Суворова, Жемчужникова...

Вот тогда-то судьба и свела его с Валентином Распутиным. Их объединяли схожие взгляды не только на литературу и театр, но и на многие жизненные ценности. Бесконечной и больной темой была судьба Байкала, любовь к которому уводила их надолго в заповедные места Ольхона, Хужира, Култука. Они вдоль и поперёк избороздили воды священного озера, чтобы затем в статьях и интервью, словно в набат, бить тревогу, взывать к власти и общественности сберечь Байкальскую жемчужину, не дать ей потерять первозданный облик. Некоторые его друзья говорили, что с Володей чаще встречаются на Байкале, чем в Иркутске.

Он рано познал мир, стремительно ворвавшись в большую журналистику. Поэтому сразу после защиты диплома его приняли в штат «Восточно-Сибирской правды», где тогда творили такие зубры, как Владимир Козловский, Виктор Маккавеев, Вячеслав Шугаев, Юрий Скоп, Борис Новгородов... Их имена могли украсить любую центральную газету. Молодой журналист не растворился в именитой компании, заняв своё место в отделе информации и спорта, и быстро утвердился как репортёр, освещающий самые интересные и оперативные события. В космосе земляк иркутян Борис Волынов и Володя буквально на следующий день, 17 января 1969 года, выдаёт потрясающий материал – интервью с мамой командира корабля «Союз-5». Она поведала, что родилась и выросла в Иркутске, училась в мединституте и по направлению переехала вместе с Бориской в шахтёрский город Прокопьевск, где живёт по сей день. Борис с 8-го класса бредил самолётами и в 1952 году, после успешного завершения школы, естественно, выбрал авиацию. Интервью завершается словами: «Я горда сыном, волнуюсь за него, верю, что он выполнит задание Родины. Большое спасибо иркутянам и прокопьевцам, они помогли мне воспитать сына-сокола».

Заметка небольшая, на сто строк, но дорогого стоит. Умение ухватить изюминку, «раскопать» ценную информацию и профессионально её донести до читателя – природный дар Ивашковского. Вот выдержка из спортивного репортажа: «В самое сердце французских Альп, в Гренобль, попали иркутские олимпийцы. Теперь им предстоит архисложное – подняться на Олимп. Сжав кулаки и набравшись терпения, будем ждать добрых вестей из столицы зимних игр». Патриотичный, сочный и понятный язык.

У него было чутьё на интересных людей, он их слушал сердцем, поддерживал, и те отвечали ему взаимностью. Знаменитый клоун Леонид Енгибаров, когда гастролировал в Иркутске, обязательно выкраивал время для посещения «Восточки». «Для меня честь встретиться с коллегами моего давнего друга Володи Ивашковского, – искренне признавался он. Когда 37-летний народный артист цирка скоропостижно скончался, Володя написал пронзительную статью «Человек из Марьиной рощи» (там жил Енгибаров).

Дорожил дружбой с Ивашковским неоднократный чемпион СССР и мира по хоккею с мячом, капитан и тренер столичного «Динамо» и сборной страны Вячеслав Соловьёв, который с открытым сердцем приходил в редакцию. Наш известный земляк – писатель, лётчик, депутат и просто замечательный друг Валерий Хайрюзов называет Владимира Ивашковского своим крестным отцом. Именно Володя тогда ещё безвестному молодому пилоту посоветовал написать очерк о своих сослуживцах.

– Хорошо, попробую, – согласился Валерий.

Когда он принёс очерк в редакцию, Ивашковский, прочитав, хмыкнул: «А чего тут пробовать» и заслал текст в набор. На следующий день свыше двухсот тысяч читателей впервые узнали имя Хайрюзова, будущего лауреата премии Ленинского комсомола и других престижных крупных наград. Крепкая мужская дружба между ними сохранялась до последнего, и Хайрюзов бережно хранит её в сердце.

Случай на даче Распутина

Володя никогда не кичился своим положением. Перейдя в 1980 году в одну из влиятельных газет ЦК КПСС – «Советскую культуру» – собственным корреспондентом по Восточной Сибири, он не изменил себе, оставался таким же простым и доступным. Человек жизнелюбия, он радоваться успехам друзей, мгновенно реагировал на их просьбы.

Вспоминаю одну занимательную историю. Корреспонденту «Правды» Владимиру Ермолаеву дали срочное задание взять интервью у Распутина. Тема вечная – «Судьба Байкала», и в преддверии международного форума по этой проблеме материал крайне был нужен. Но классик, рассерженный на прессу, дал себе зарок: никаких интервью. Даже главной газете страны. Зная об этом, Ермолаев понимал, что у него почти нет шансов. И единственный – Ивашковский, к которому он и обратился. Володя озадаченно почесал в затылке:

– Я рад помочь, но не знаю, смогу ли. Валентин только что прилетел из Греции, уединился на даче и никого не принимает.

– Даже тебя? – обречённо спросил Ермолаев.

– Принять, думаю, примет. Но за интервью не ручаюсь. Что ж, поедем.

Не знаю, почему, но он пригласил поехать и меня – думаю, для психологической поддержки. Дача располагалась на 28-м километре Байкальского тракта на берегу Ангары, где Распутин работал и отдыхал. Выйдя навстречу, Валентин Григорьевич иронично улыбнулся:

– Чем обязан столь представительной компании?

Выслушав, дипломатично отказал:

– Выпить по чашке чая – пожалуйста, а на интервью времени нет.

– Это приговор нашему другу, – мрачно произнёс Ивашковский, – уволят, если не выполнит задание.

– Запрещённый приём, – покачал головой Распутин, – ладно, сделаем так. Вы погуляйте с часок, выпейте на бережку, а я за это время напишу.

– Погуляем сколько надо, – обрадовался Ивашковский. – Жаль только, что выпить нечего, а магазина здесь нет.

– Ну, это не проблема, – успокоил Валентин Григорьевич, – мне греки презент преподнесли – фирменный коньяк. Я всё равно не пью, не пропадать же добру. Но на закуску только пару конфет могу предложить.

Греческий семизвёздочный коньяк и не требовал закуски: ароматный, мягкий напиток, нам одной конфетки хватило. А Распутину хватило часа, чтобы написать статью.

– Никаких редакторских вмешательств, – жёстко поставил условие Валентин Григорьевич. – Чтобы опубликовали слово в слово, со всеми запятыми и точками.

– Хорошо, Валентин Григорьевич, я передам руководству, – заверил Ермолаев. – Большое спасибо!

Материал за подписью Распутина был опубликован в «Правде» на следующий день без купюр.

Ушёл

После распада СССР многие газеты приказали долго жить, не исключая и центральные. Собкоры оказались предоставлены самим себе. Ивашковский жил трудно, на скромные гонорары, но держался с достоинством. Не в его характере плакать в жилетку. Беда подстерегала там, где никто не ждал: на даче у поэта Ростислава Филиппова в Култуке Володю укусил энцефалитный клещ. Маленькая ядовитая букашка свалила его в больницу. Но он тогда выкарабкался, и, казалось, страшное позади – поднимется и будет работать. И новый удар – инсульт, Володя окончательно слёг. С ним неотлучно находилась супруга Тамара. В тот роковой день я навестил его в больнице, он лежал неподвижно, в забытьи и вдруг шевельнулся, что-то прошептал. Я напряжённо взглянул на Тамару.

– Он тебя узнал, – тихо сказала она. – Присядь на стул и ничего не говори, ему так легче.

Вечером у него остановилось сердце. Владимир Иванович ушёл на 54-м году жизни. Остались сын и дочь. Он был бы самым счастливым дедом на свете, доживи до сегодняшнего дня. Но трое внуков растут без него...

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