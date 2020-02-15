100-лет иркутской комсомолии: вспомним былое, поспорим о нем

Отклики наших читателей.

Не бить в барабаны и в горны не трубить, а спокойно и честно подвести итоги в канун 100-летия иркутской комсомолии

Прочел публикацию «Мы судьбу выбирали сами…» и колонку редактора «Когда мы были молодыми» и хочу коротко высказать свои соображения.

Первое – история комсомола хорошо освещена ветеранами комсомола: Ириной Рудаковой, Альбиной Неудачиной, Тамарой Щербаковой. Это большая часть правды, но не вся.

Второе – предложение для доктора исторических наук, профессора А. А. Иванова: вы, конечно, знаете историю иркутского комсомола значительно больше. И вам надо подготовить статью также и о тяжелых, трагических событиях иркутских комсомольцев. Их надо помнить и чтить. Если бы в своё время «передовые комсомольцы» не гнали бы из своих рядов таких как Борис Черных, Анатолий Сосунов, а поддержали их смелые проекты по реформированию комсомола, мы, вполне возможно, встречали бы сегодня столетний юбилей ВЛКСМ в свободном, демократическом Советском Союзе.

Третье – главный редактор газеты «Мои года» Анатолий Выборов. Вам большое спасибо за правдивую статью «Когда мы были молодыми…». Надеюсь, что вы продолжите этот печатный сериал по истории иркутской комсомолии и воздадите должное как её героям, так и мученикам.

Леонид МАКАРОВ, работающий пенсионер, ведущий конструктор СКБ приборостроения, комсомолец с 60-х годов.

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В обиду не дадим!

Уважаемый Анатолий Степанович! От своих знакомых из иркутской общественной организации «Ветераны комсомола» с удивлением узнала, что ваша «колонка редактора», опубликованная в номере от 24 января этого года под названием «Когда мы были молодыми» и посвященная предстоящему в апреле празднованию 100-летия иркутского комсомола, вызвала почему-то неоднозначную, даже негативную оценку некоторых членов координационного совета этой организации. Мне рассказали, что бывшие комитетчики ВЛКСМ из нынешнего совета «Ветеранов комсомола» восприняли вашу статью (по крайней мере, часть её) чуть ли не как хулу на весь комсомол и готовятся «дать достойную отповедь лживым утверждениям главного редактора «Моих годов» о якобы имевшихся в истории организации негативных явлениях и защитить чистое имя ленинского комсомола».

Я тоже читала этот материал и никаких «лживых утверждений» там не увидела, а напротив, порадовалась, что автор упомянул в своей статье и об этих самых негативных явлениях в комсомоле, без чего история его была бы неполной и не правдивой. Вот потому и удивилась такой реакции некоторых ветеранов комсомола.

Как давний читатель этой газеты, я от себя и моих многочисленных друзей и знакомых хочу высказать слова благодарности лично вам и всему коллективу газеты за ваши правдивые смелые статьи, отражающие действительное положение дел в стране. Из них мы получаем правду и ответы на все наши вопросы, порой и незаданные.

Я не политик, но болею, как и другие, за свою страну. Из всех иркутских газет ваша пользуется особой популярностью, она востребована, читаема, интересна. Мы все с нетерпением ждём её появления, чтобы узнать правдивое мнение, в частности, редакторов, по поводу сложившейся ситуации в эшелонах власти и в целом о положении дел в Иркутске, области, стране.

Вы всегда объективны и правдивы, читать вас интересно. Жаль, что пишете мало. Когда из газеты ушел уважаемый Игорь Иннокентьевич Широбоков, мы, читатели, приуныли и загрустили – кто же сможет его заменить? Но нам повезло – учредитель нашёл достойную замену!

Честно говоря, я вначале, читая ваши «колонки редактора», ревниво придиралась к каждой строке, пытаясь найти в них явный проигрыш «слову редактора» Широбокова. Но время шло, мнение моё менялось в положительную сторону. Вы знаете, когда-то первый секретарь Ленинского райкома партии говорил мне: «Через вас, Ирина Ильинична, как через сито, можно отбирать кадры». Так вот, вы прошли моё сито отбора, Анатолий Степанович! У Игоря Широбокова достойная замена – смелый, объективный и народный редактор, которого можно уважать за его твёрдую позицию.

В трудное для иркутян время, когда почти все СМИ продались центральной власти и дружно обливали грязью всенародно избранного губернатора Левченко, вы не соблазнились петь в этом общем хоре. Мы, читатели газеты «Мои года», ценим вас за это! И уважаем! Знаем, что смелым и правдивым быть нелегко. Желаем, чтобы вы и в дальнейшем сохранили в себе эти благородные качества. А со своей стороны заверяем, что в обиду вас никому не дадим!

Желаем вам и вашему коллективу дальнейших творческих успехов.

От имени, надеюсь, большинства читателей газеты «Мои года» Ирина Ильинична, пенсионерка, ветеран труда, ветеран тыла.

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Когда в товарищах согласья нет

Внимательно прочёл подборку материалов к 100-летию со дня создания иркутской комсомолии в № 4 от 24 января 2020 года.

Я понимаю, что в основном материале «Судьба выбрала нас»необходимо было накануне праздника рассказать о славных делах иркутского комсомола и, вроде бы, неудобно было говорить о плохом. Но ведь комсомол, как и в целом советская власть, никогда не были монолитными. Иначе бы не произошло развала Советского Союза. Были, к сожалению, и массовые политические репрессии 1937–1938 годов и много других негативных моментов в истории нашей страны, которые в полной мере коснулись и комсомола. Поэтому, наверное, главный редактор газеты Анатолий Выборов, с душевной теплотой вспоминая лихое комсомольское время, счёл необходимым сказать и о том, что нам негоже забывать и тёмную сторону истории страны и комсомола хотя бы для того, чтобы не повторить её.

Почему же в нашей стране происходили эти негативные моменты истории? На мой взгляд это происходило из-за непримиримой борьбы совершенно различных группировок того общества.

Я бы выделил три таких группировки, по сути, смертельных врагов, имеющих непримиримые идеологические разногласия и поэтому ведущих борьбу на уничтожение друг друга.

Первая – это большевики, объединившиеся вокруг Ленина, а затем Сталина. Они опирались на бедные слои населения – рабочий класс и часть крестьянства, а также на патриотическую интеллигенцию. Идеологической базой этой группировки являлось построение государства рабочих и крестьян под руководством ВКП (б). Лидеры этой группы хотели через пример социалистического строительства в России и СССР поднять революционные процессы в других капиталистических странах и таким образом перестроить весь мир на принципах социальной справедливости власти трудящихся (отсюда и диктатура пролетариата), равноправия и мирного развития всех народов.

Вторая группировка представляла радикальные еврейские слои России и связанные с ними мировые сионистские структуры. Лидерами этой группировки выступили Лев Троцкий и Яков Свердлов. Их целью являлось: создание в России власти еврейских националистов и подчинения себе русского и других коренных народов; уничтожение духовных основ русской традиции, патриотически настроенных слоев трудящихся, военных, священнослужителей и интеллигенций, превращение России в плацдарм и движущую силу мировой революции.

К третьей группировке следует отнести партию социал-революционеров, активно участвовавшую в революционных событиях 1917 года, но затем отстраненную от власти. К октябрю 1917 года эта партия была наиболее многочисленный среди революционных масс (около 1 миллиона человек). Она объединяла в своих рядах разные слои населения от помещиков и средних предпринимателей до офицеров, рабочих, крестьян и интеллигенции. Эсеры предлагали «третий путь» – не «белый» и не «красный», а классовый мир, парламентскую республику с учредительным собранием во главе, неприятие диктатуры пролетариата, сотрудничество с буржуазными странами. Но размытость политической позиции эсеров, их внутренний раскол привел к затуханию этого движения и переходу части членов партии к террористическим методам борьбы.

Борьба между первой и второй группировками продолжались вплоть до Великой Отечественной войны.

Действия Сталина в пост революционные годы можно считать дальновидными. Он не мог открыто противопоставить себя Троцкому и его единомышленникам и выбрал выжидательную тактику – сохранить себя и своих пока ещё немногочисленных сторонников в руководстве партии для дальнейшей борьбы. На тот момент Сталин не обладал полной осведомлённостью о планах и делах троцкистов, более того, правительственный аппарат буквально кишел шпионами иностранных разведок. Но Сталин не был допущен ко многим тайнам и новым разработкам спецотдела Глеба Бокия и других структур, созданных в первые годы Советской власти, по той причине, что его не оказалось в списках тех, кому разрешалось знакомиться со сверхсекретными материалами.

Вплоть до 1939 года Сталин и его сторонники были в явном меньшинстве в руководящих органах государства, таких как репрессивный аппарат (ОГПУ – НКВД), политическая разведка, контрразведка, наука, культура, политаппарат армии, оборонно-промышленный комплекс и т. д.

Следует отметить, что сионистская клика вновь и вновь расчётливо, цинично и беспощадно ввергала народ в очередную убийственную борьбу – будь то «коллективизация», «ежовщина» или «безбожная пятилетка». Всё это сопровождалось безудержным шабашем русоненавистничества, безраздельно царившего в кремлёвских верхах и агитационно-пропагандистском аппарате Льва Троцкого.

«Будь проклят патриотизм!» – этот лозунг Троцкого яснее всего определял официальные отношение власти к России. Зиновьев призывал «подсекать головку нашего русского шовинизма, калёным железом прижечь всюду, где есть хотя бы намёк на великодержавный шовинизм…» Бухарин требовал поставить русских в положение более низкое по сравнению с другими. «Русь! Сгнила? Умерла? Подохла? Что же! Вечная память тебе», – кликушествовал пролетарский поэт Александровский, выполняя свой «интернациональный долг». Напомню читателям, что для большей наглядности той идеологемы, которую навязывали России сионисты Троцкого, одним из самых первых памятников Советской власти стал величественный монумент Иуде Искариоту, помпезно открытый Троцким в городе Свияжске.

После такого экскурса в историю, думаю, многим будет понятно, почему эта непримиримая борьбы политических группировок проходила во всех слоях общества. Чёрным ураганом прошла она в 1937–1938 годах и по комсомолу.

Более того, на основании вышеизложенного становятся понятными и гонения на передовых, здравомыслящих людей, в том числе и комсомольцев, уже и в годы «развитого социализма».

Виталий ЧЕРОШНИКОВ, ветеран труда

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От редакции:

Когда мы задумывали у себя в газете эту вот юбилейную рубрику «К 100-летию иркутской областной комсомольской организации», то, если честно, не предполагали такого развития событий.

Невинное с виду обращение редактора газеты к её читателям с просьбой поделиться воспоминаниями о комсомоле и рассказать при этом не только о своём героическом участии в комсомольско-молодёжных стройках, в воспитании подрастающего поколения и в прочих славных делах комсомола, но и о тех негативных явлениях, что происходили в отдельных комсомольских организациях и в комсомоле в целом, c тем, чтобы сохранить для потомков все стороны истории комсомола, вызвало неоднозначную реакцию.

Помимо этих самых воспоминаний и слов поддержки, были и другие мнения. В редакцию звонили некоторые бывшие начальники от комсомола и с возмущением заявляли (или передавали мнения других начальников), что автор чуть ли не осквернил святое имя ВЛКСМ. Потому что написал, что комсомол, как и все другие структуры государства того времени, был повинен и в массовых репрессиях, и в том, что уже позже расправлялся (на своих собраниях или с участием «старших братьев») с теми, кто смел думать иначе, нежели позволял устав, с теми, кто пытался поправить загнивающий уже тогда курс «передового отряда».

Справедливости ради надо признать, что в той подборке, посвященной комсомолу, есть спорные моменты, которые можно отнести и к неточностям. Так, на взгляд заявителей опубликованные у нас в газете эти воспоминания бывших вожаков комсомола, работниц в прошлом архива И. Рудаковой, А. Неудаченой и Т. Щербаковой, подготовленные ещё к 95-летию ВЛКСМ, не следовало называть монографией. Что ж, согласимся, пусть это будут именно воспоминания. Или вы предпочитаете эссе?

Также не следовало, наверное, редактору писать, что «и сам ВЛКСМ, к сожалению, не только воспитывал и вдохновлял, но и репрессировал, гнобил своих членов, ломал судьбы тем, кто шёл не в ногу с «передовым отрядом». Согласимся и здесь, что это делал не «сам ВЛКСМ», а отдельные, хотя и многочисленные сволочи из его рядов.

Но вот встречное предложение редакции выразить своё несогласие или высказать свою точку зрения по этой теме на страницах нашей газеты заявители проигнорировали. И уж совсем пошли в отказ и даже «потерялись», когда мы предложили им устроить, например, в местном «Клубе публичной политики» диспут на тему «Комсомол в моей судьбе и судьбе моего поколения», куда бы можно было пригласить сторонников разных взглядов на историю комсомола.

Что ж, тогда продолжим этот диспут здесь – на страницах газеты. Правда, пока без оппонентов. Удивительно и порой страшно становится, когда и спустя сто лет у нас мир после той нелепой гражданской войны так и не наступил.

А наших сторонников спешим успокоить: никто гонения на редактора не устраивал, и уж тем более не собирался прикрывать газету, как это дошло до вас по «испорченному телефону». За поддержку, конечно, спасибо, но подобные «проблемы» и газета с её издателем, и редактор вполне способны решить самостоятельно.

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