Внимание, пенсионерам Иркутска и области!

С начала 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ по Иркутской области увеличилось количество обращений от граждан о невыплате социальной доплаты к пенсии. Следует отметить, что до окончания 2019 года федеральную социальную доплату устанавливали и выплачивали органы ПФР. Теперь же, согласно вступившему в силу законодательству, начиная с 1 января 2020 года неработающие пенсионеры, доход которых ниже установленного прожиточного минимумам пенсионера в области, будут получать региональную социальную доплату от Министерства социального развития, опеки и попечительства.

В настоящее время Министерством социального развития, опеки и попечительства по Иркутской области осуществляется технологическая отладка параметров доплаты, доставка ее началась одновременно с пенсией.

По всем возникающим вопросам можно получить консультативную помощь по телефонам районных управлений социальной защиты населения либо Министерства социального развития, опеки и попечительства.

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