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Пенсии и социальные выплаты
Пресс-служба ОПФР по Иркутской области   
10 Января 2020 г.
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С 1 января 2020 года на 6,6 % проиндексированы страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам. В результате средний размер страховой пенсии по старости в Иркутской области в этом году составит 17 400 рублей.

Пенсии и социальные выплаты

С 1 февраля 2020 года в соответствии с уровнем инфляции будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, в результате чего средний размер данной выплаты составит 2 373 рубля. Также с 1 февраля проиндексируется социальное пособие на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг.

С 1 апреля на 7 процентов увеличится социальная пенсия, ее средний размер в Иркутской области составит 10 700 рублей.

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