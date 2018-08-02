Когда, кому?

На горячую линию Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области часто поступают вопросы о сроках зачисления пенсии. Пенсионеры, получающие выплаты через доставочные организации, как правило, точно знают дату, когда доставщик или почтальон принесёт пенсию. А вот пенсионеры, которым деньги зачисляются на банковскую карту, часто интересуются, почему иногда разница составляет 2–3 дня. Перенос сроков происходит лишь по одной причине: пенсия выплачивается раньше, если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день. А в следующем месяце пенсия зачисляется как обычно, по графику. Из-за этого у многих пенсионеров создаётся ощущение, что в текущем месяце ему задержали выплату.

Чтобы избежать таких недоразумений, мы публикуем график выплаты пенсий через кредитные учреждения (банки) на август.

Усть-Илимский район – 10

Бодайбинский район – 13

Октябрьский, Кировский, Куйбышевский районы Иркутска – 13

Иркутский район – 13

Катангский район – 13

Мамско-Чуйский район – 13

Куйтунский район – 14

Ольхонский район – 14

Слюдянский район – 14

Тулунский район – 14

Черемховский район – 14

Усть-Ордынский Бурятский округ – 14

Ленинский район Иркутска – 15

Заларинский район – 15

Усть-Кутский район – 15

Казачинско-Ленский район – 15

Киренский район – 15

Усолье-Сибирский район – 15

Нижнеудинский район – 16

Усть-Удинский район – 16

Чунский район – 16

Свердловский район Иркутска – 17

Братский район – 17

Саянский район – 22

Тайшетский район – 22

Шелеховский район – 22

Нижнеилимский район – 22

Ангарский городской округ – 22

Балаганский район – 22

Качугский район – 22

Лечебные учреждения – 22

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