Сбербанк займется исследованием интернета вещей

Сбербанк вошел в консорциум Центра компетенций беспроводной связи и интернета вещей. Среди его участников – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Атомстройэкспорт, Газпромнефть, Российские космические системы, Phillips, а также около 10 университетов и научно-исследовательских центров, ведущих соответствующие разработки.

Центр компетенций будет инициировать исследования в сфере интернета вещей, внедрять результаты научных разработок в бизнес, способствовать выводу продуктов и услуг на международный рынок, а также разрабатывать стандарты отрасли и образовательные программы. Консорциум планирует вложить в научные исследования 90 млн рублей в 2018 году, и до 200 млн рублей – в 2022 году.

– Наш опыт в ИТ и других технологических отраслях поможет проектам Центра развиваться эффективнее. Сбербанк будет сопровождать всю цепочку коммерциализации: от развития совместных лабораторий до выкупа стартапов, – заявил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. – Мы планируем выкупать лицензии на интеллектуальную собственность, разработанную в рамках Центра для вывода технологии на глобальный рынок.

Среди потенциально интересных для Сбербанка следующие направления развития технологии интернет вещей: «умное здание», «умный магазин», «умный город» и eHealth. В нескольких отделениях банка уже реализованы проекты сбора телеметрических данных и дистанционного управления. Также интересует Сбербанк развитие концепции «Банка вещей» – автоматических платежей, которые могут вносить различные устройства без участия человека.

Чтобы обеспечить рынок кадрами, Центр разработает учебные программы в сфере «интернета вещей» для бакалавров, магистров и аспирантов. Некоторые программы будут реализованы совместно с зарубежными вузами: соглашение о сотрудничестве уже подписали Массачусетский технологический институт (США) и Технический университет Мюнхена (Германия).

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.