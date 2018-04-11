Сбербанк учит финансовой грамотности

Сбербанк стал генеральным партнером четвертой всероссийской недели финансовой грамотности (НФГ) для детей и молодежи, которая пройдет 9-22 апреля.

В рамках НФГ-2018 группа Сбербанк при участии Аналитического центра НАФИ и онлайн-школы «Фоксфорд» проведет всероссийское тестирование школьников на сайте неделяфинансов.рф и предложит детям по итогам прослушать вебинар по банковским темам. Сотрудники Сбербанка посетят школы, детские дома и вузы с лекциями и играми по финансовой грамотности по всей стране. Благотворительный Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подготовит дайджест для родителей «Как научить ребенка копить», а представители Сбербанк Страхование Жизни и CIB проведут серию лекций для сотрудников группы по инвестициям и личному финансовому планированию.

В Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде в офисах банка пройдут пилоты финансовых квестов для школьников, которые в следующем году планируются по всей стране. В социальных сетях Сбербанка появятся финансовые советы для детей и взрослых. В общей сложности запланировано более 250 мероприятий в 84 регионах страны.

Повышение финансовой грамотности населения – один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Банком России, Минфином, Минобрнауки, так и собственных), которые охватывают все категории населения.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий. Предполагается, что с помощью финансовых квестов, открытых лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и деловых игр школьников и студентов обучают грамотному финансовому поведению. Организатор – Минфин России.

Расписание мероприятий и другие подробности – на сайте проекта вашифинансы.рф.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.