ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Сбербанк учит финансовой грамотности

По инф. Телеинформа   
11 Апреля 2018 г.
Изменить размер шрифта

sberbank

Сбербанк стал генеральным партнером четвертой всероссийской недели финансовой грамотности (НФГ) для детей и молодежи, которая пройдет 9-22 апреля. 

В рамках НФГ-2018 группа Сбербанк при участии Аналитического центра НАФИ и онлайн-школы «Фоксфорд» проведет всероссийское тестирование школьников на сайте неделяфинансов.рф и предложит детям по итогам прослушать вебинар по банковским темам. Сотрудники Сбербанка посетят школы, детские дома и вузы с лекциями и играми по финансовой грамотности по всей стране. Благотворительный Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подготовит дайджест для родителей «Как научить ребенка копить», а представители Сбербанк Страхование Жизни и CIB проведут серию лекций для сотрудников группы по инвестициям и личному финансовому планированию.

В Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде в офисах банка пройдут пилоты финансовых квестов для школьников, которые в следующем году планируются по всей стране. В социальных сетях Сбербанка появятся финансовые советы для детей и взрослых. В общей сложности запланировано более 250 мероприятий в 84 регионах страны.

Повышение финансовой грамотности населения – один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Банком России, Минфином, Минобрнауки, так и собственных), которые охватывают все категории населения.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий. Предполагается, что с помощью финансовых квестов, открытых лекций и уроков, семинаров, мастер-классов, конкурсов и деловых игр школьников и студентов обучают грамотному финансовому поведению. Организатор – Минфин России.

Расписание мероприятий и другие подробности – на сайте проекта вашифинансы.рф.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Загрузка...
Loading...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам ПФР сообщает Пенсионный справочник Работа для пожилых ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске